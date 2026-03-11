Champions League: Barca-Fan landet im falschen St. James Park

St. James' Park ist nicht gleich St. James Park. Diese Erfahrung musste ein Barca-Fan machen, der statt in Newcastle 600 Kilometer entfernt in Exeter landete.

Der Barca-Fan landete im St. James Park in Exeter, dem Fußballstadion des englischen Drittligisten Exeter City. Quelle: IMAGO / Shutterstock

Ein Fan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams beim nordenglischen Verein Newcastle United besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James Park (ohne Apostroph) im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie der englische Drittligist Exeter City mitteilte.

Barca-Fan bemerkte den Fehler erst am Stadioneinlass

Der Barca-Anhänger kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. "Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler", teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

"Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt", sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. "Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen."

Wir haben ihm ein Ticket besorgt, damit er sich ein Spiel im echten St. James Park ansehen konnte. Er ist jederzeit wieder willkommen. „ Fanbeauftragter von Exeter City

In diesem St. James' Park in Newcastle kam der Barca-Fan nie an. Quelle: IMAGO / NurPhoto

Tom Hamer statt Lamine Yamal

Immerhin ein Fußballspiel bekam der Fan zu sehen. Statt Jungstar Lamine Yamal im St. James' Park zu bewundern, schaute er einem gewissen Tom Hamer zu. Der Verteidiger schoss im Spiel der drittklassigen League One Tabellenführer Lincoln City im St. James Park von Exeter zum knappen Sieg.

