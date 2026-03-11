Champions League: x

Das Königsklassen-Debüt von Tottenham-Keeper Antonin Kinsky verläuft so verheerend, dass er nach einer Viertelstunde ausgewechselt wird. Für Trainer Tudor hagelt es scharfe Kritik.

Atletico Madrid hat beste Karten, die nächste Runde in der Champions League zu erreichen. Beim 5:2 gegen Tottenham nutzte Atletico die krassen Patzer der Spurs gnadenlos aus. 11.03.2026 | 3:00 min

Die Auswechslung eines Spielers, der zuvor erst eingewechselt worden war, gilt im Fußball gemeinhin als Höchststrafe. Nicht viel besser sieht es aus, wenn ein Akteur noch im Verlauf der ersten Halbzeit vom Feld muss.

Antonin Kinsky von Tottenham Hotspur hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid genau das erlebt. Nur bis zur 17. Minute dauerte der Arbeitstag des jungen Torwarts, der bei seinem verheerenden Königsklassen-Debüt am Dienstag ein Spiel aus der Hölle erlebte.

Verheerendes Debüt in der Königsklasse

Vor dem 0:1 war der Tscheche mit Ball am Fuß weggerutscht. Beim 0:3 unterlief ihm erneut ein fataler Patzer, als er bei einem Passversuch neben den Ball trat. Nach einer Viertelstunde war das Debakel für die Spurs praktisch perfekt. Am Ende hieß es 2:5.

Er ist ein guter Torwart. Leider sind in diesem wichtigen Spiel diese Fehler passiert. „ Igor Tudor, Trainer Tottenham Hotspur

Ex-Spieler kritisieren Tudor scharf

Von früheren Torhütern musste sich Tottenham-Coach Igor Tudor scharfe Kritik anhören. "Das wird Auswirkungen auf den Rest seiner Karriere haben. Er hat seine Karriere komplett ruiniert", sagte der frühere Torwart von Manchester United, Peter Schmeichel, beim US-Sender CBS.

Englands Ex-Nationaltorhüter Joe Hart meinte bei TNT Sports: "Ich bin einfach nur untröstlich für den Jungen."

