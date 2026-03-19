Nagelsmann setzt im DFB-Kader auf einen klaren Kern aus Bayern-Spielern und gezielte Neuzugänge. Auch Rückkehrer wie Pascal Groß sollen dem Team Stabilität und Zusammenhalt geben.

Trainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft Julian Nagelsmann während einer Pressekonferenz. Quelle: Imago

Dass Julian Nagelsmann längst eine Person des öffentlichen Interesses ist, zeigt sich an vielen Details. Auf dem DFB-Campus bitten ihn die Angestellten zwar nicht um Autogramme und Selfies, aber seine Reputation ist enorm.

Die Menschen sind auch deswegen am Donnerstag so zahlreich zur Mitarbeiterversammlung in die Mehrzweckhalle gekommen, weil der Bundestrainer ihnen exklusiv vorab das Aufgebot für die Länderspiele gegen die Schweiz in Basel (27. März) und gegen Ghana in Stuttgart (30. März) vorgestellt hatte.

Bundestrainer Nagelsmann hat das Aufgebot für die Tests gegen die Schweiz und gegen Ghana bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Lennart Karl und Jonas Urbig. 19.03.2026 | 1:21 min

Eines stellte der 38-Jährige dann später klar:

Experimentieren werden wir nichts mehr. „ Julian Nagelsmann

Sollte heißen: Das Korsett steht. Jetzt fürs Frühjahr und dann auch in weniger als drei Monaten, wenn mit der WM in Kanada, Mexiko und USA (11. Juni bis 19. Juli) eine in jeder Hinsicht heikle Mission beginnt.

Nagelsmann bleibt trotz WM-Skepsis optimistisch

Wer sich bei den Menschen, auch auf dem DFB-Campus umhört, der kann wenig Vorfreude auf dieses auf 48 Teilnehmer aufgeblasene und politisch aufgeladene Event spüren. Wie ist das beim Bundestrainer? Immer noch blicke er positiv auf das Event.

"Ich habe noch an keiner WM teilgenommen, demnach habe ich eine große Vorfreude drauf, aber ich kann die Meinung teilen, dass Menschen skeptisch aufs Turnier blicken", sagte Nagelsmann auf Nachfrage von ZDFheute.

"Das ist ganz normal, wenn Dinge von unserem Ideal abweichen." Wenn seine Mannschaft als vierfacher Weltmeister eines tun kann, dann dadurch, "dass wir durch begeisternden Fußball die Stimmung so anheben, dass jeder mit dem Sport glücklich ist."

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Nagelsmann hält sich mit Aussagen über WM-Gastgeber zurück

Dass der Hauptgastgeber gegen den Iran Krieg führt, dazu wollte der oberste Fußballlehrer öffentlich auch auf Nachfrage nicht Position beziehen:

"Ich habe als Privatperson eine Meinung dazu. Ich bin (als Bundestrainer, Anm. d.Redaktion) der falsche Ansprechpartner, der dafür eine Lösung präsentiert. Ich bin kein Politiker und auch keiner, der die weltpolitische Lage mit irgendwelchen Aussagen in irgendeine Richtung drückt. Dass in dem Themenkomplex eine Würze drinsteckt, ist klar."

Und eines könne er sagen: "Wenn ich jetzt hier einen Knopf hätte, dass ich alle Kriege beenden kann und es eine WM wird mit Frieden und toller Stimmung, würde ich den sofort drücken. Aber den habe ich leider nicht."

Kadernominierung mit Urbig und Karl als Neulinge

Der Exkurs bei der 45-minütigen Pressekonferenz klang glaubhaft - ebenso überzeugend führte der Bundestrainer aus, warum er sich auf diesen Pool von Spielern festgelegt habe, "die realistische Chancen haben, auf den WM-Zug zu springen".

Seine beiden Neulinge sind Jonas Urbig und Lennart Karl vom FC Bayern, die viel vom Selbstverständnis des letzten deutschen Champions-League-Vertreters mitbringen sollen.

Die Münchner Fraktion nochmals zu stärken, sei naheliegend, erklärte der frühere Bayern-Trainer:

Sie verkörpern diese Gier, unbedingt gewinnen zu wollen, deshalb setzen wir gerne auf diesen Block. „ Julian Nagelsmann über Jonas Urbig und Lennart Karl

Warum Nagelsmann auf Rückkehrer Pascal Groß setzt

Der 22-jährige Urbig habe für sein Alter "eine extreme psychische Qualität bewiesen". Da funktioniere ein junger Keeper auf Knopfdruck. Es scheint, als habe der gebürtige Rheinländer das Rennen als dritter WM-Torwart gegenüber seinen Konkurrenten Finn Dahmen und Noah Atubolu gewonnen. Vom 18-jährigen Dribbler Karl erwartet Nagelsmann zwar "keine Wunderdinge", aber er solle "seine jugendliche Unbekümmertheit auf dem Platz zeigen."

Der DFB hat das WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft bekanntgegeben. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seine Zelte in North Carolina aufschlagen. 10.01.2026 | 1:10 min

Die größten Überraschungen sind gewiss die Rückkehrer Anton Stach (Leeds United) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), die, anders als Kai Havertz (FC Arsenal) und Florian Wirtz (FC Liverpool), nicht bei Topklubs aus der Premier League spielen.

Gerade für den bereits bei der EM 2024 eingesetzten Groß hielt Nagelsmann ein Plädoyer, weil das einer die Gabe besitze, "Menschen zu verbinden: Er ist einfach ein sehr guter Magnet für alle Spieler." Als oberste Prämisse gilt, dass die DFB-Elf noch mehr als bei der Heim-EM 2024 vom Teamgedanken getragen werde. Denn:

Sechs Wochen Nationalmannschaft sind wie sechs Monate Vereinsfußball. „ Julian Nagelsmann

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.