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Sport

Nagelsmann nomniert Kader für DFB-Testspiele

DFB-Kader gegen Schweiz und Ghana:Nagelsmann: "Spieler dabei, die wir noch nicht kennen"

von Jan Döhling

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Julian Nagelsmann

Bundestrainer Nagelsmann hat das Aufgebot für die Tests gegen die Schweiz und gegen Ghana bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Lennart Karl und Jonas Urbig.

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Quelle: Reuters

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