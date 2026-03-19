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Sport | Sport Dokus :Mesut Özil - zu Gast bei Freunden - darum geht's
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von Jan Döhling
Bundestrainer Nagelsmann hat das Aufgebot für die Tests gegen die Schweiz und gegen Ghana bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Lennart Karl und Jonas Urbig.
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