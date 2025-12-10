FCB-Teenager als WM-Kandidat:Lennart Karl, der Unaufhaltsame
von Maik Rosner
|
Nach dem 3:1 gegen Sporting Lissabon geht es beim FC Bayern viel um die WM-Chancen des erneut sehr auffälligen Karl. DFB-Kapitän Kimmich macht sich für den 17-Jährigen stark.
Obwohl sich Lennart Karl später nicht mehr blicken ließ, war der 17 Jahre alte Offensivspieler omnipräsent. Und das, nachdem sich der FC Bayern durch das 3:1 gegen Sporting Lissabon der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League schon sehr weit genähert hatte. Danach ging es aber vor allem um die Frage, ob Karl bei der nächsten Gelegenheit im März für die deutsche Nationalmannschaft debütieren und im Sommer mit zur WM sollte.
Aus Sicht des Kapitäns von Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht viel für den Teenager. "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement", sagte Joshua Kimmich.
Eberl: Karl spielt "sehr wichtige Rolle"
Viel deutlicher hätte sich Kimmich für den jungen Kollegen kaum starkmachen können. In seine Überlegungen bezog er auch Jamal Musialas für Januar geplante Rückkehr nach dessen Wadenbeinbruch ein. Dennoch werde "der Lenny schon seine Minuten weiter sammeln, weil er sich das einfach verdient hat", prognostizierte Kimmich.
Auch Max Eberl ließ erkennen, dass er Karl die Nationalelf und WM zutraut. "Für uns spielt er eine sehr wichtige Rolle, er bringt seine Leistungen, schießt Tore, das sind seine Argumente", sagte der Sportvorstand.
Dreesen begeistert von Karl
Wie sich die Situation entwickelt, wenn auch Musiala wieder Anspruch auf einen Stammplatz erhebt, wird spannend zu beobachten sein. Gegen Sporting jedenfalls war der nur 1,68 Meter große Karl im offensiven Mittelfeld erneut so prägend aufgetreten, dass ihm zum wiederholten Male die Auszeichnung als "Man of the Match" zuteil wurde.
"Toll! Also der Junge macht es einfach hervorragend. Er traut sich was, ist selbstbewusst und wird auch belohnt mit diesem Selbstbewusstsein - und das nährt auch das Selbstbewusstsein fürs nächste Spiel", befand Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Jüngster deutscher Torschütze in Champions League
Es scheint tatsächlich ein sich selbst verstärkender Prozess zu sein, in dem sich Karl, der Unaufhaltsame, seit seinem Profidebüt bei der Klub-WM am 15. Juni gegen Auckland, befindet. Seine Bundesliga-Premiere folgte zwei Monate später am 22. August gegen Leipzig.
Weitere zwei Monate danach, am 22. Oktober, stand nach dem 4:0 gegen Brügge sein erstes Pflichtspieltor in seiner Bilanz, und das gleich in der Champions League. Mit seinem damaligen 1:0 wurde Karl im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen der jüngste deutsche Torschütze in Europas Eliteliga. Zuvor war das Musiala gewesen.
Trainer Kompany ist beeindruckt
Seither hat Karl immer getroffen, wenn er in der Champions League eingesetzt wurde - dreimal in insgesamt vier Spielen. Bei Arsenal erzielte er zuletzt das zwischenzeitliche 1:1. Gegen Sporting kam sein 2:1 hinzu.
Dabei hatte Karl nach Ansicht seines Trainers gegen Sporting nicht sein bestes Spiel gemacht. Aber, befand Vincent Kompany, "wenn man in diesem Alter schon vier, fünfmal gefährlich sein kann, ohne dass man sein bestes Spiel spielt, das ist schon beeindruckend." Ebenso wie die Abgeklärtheit vorm Tor. Kompany formulierte es so:
Neuer Rekord für Karl
Sein Tor bescherte Karl gleich den nächsten Rekord. Diesmal löste er Real Madrids Kylian Mbappé ab. Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl nun der jüngste Spieler, der dreimal hintereinander in der Champions League getroffen hat. Im Laufe des Wettbewerbs könnte Karl auf Mbappé treffen. Oder bei der WM, in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich.
