U21-EM-Quali: Bischof und Karl überragen bei Kantersieg

6:0 in EM-Quali gegen Malta:Bischof und Karl überragen bei Kantersieg der U21
Lennart Karl trumpft auch bei seinem Debüt für die U21 groß auf. Getoppt wird der Doppeltorschütze gegen Malta nur von seinem Bayern-Teamkollegen Tom Bischof.
Die FC-Bayern-Jungstars Lennart Karl und Tom Bischof haben die deutsche U21-Nationalmannschaft fast im Alleingang zum Torfest in der EM-Qualifikation geführt. Beim 6:0 (2:0) gegen Malta spielte Shootingstar Karl auch bei seinem Debüt für die wichtigste Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes groß auf.
Bischof trifft dreifach, Karl doppelt
Der 17-Jährige krönte seine starke Vorstellung mit einem Doppelpack (37./67. Minute). Getoppt wurde Karl nur von Kapitän Bischof, der gleich dreimal traf (9./63./65.). Der Hoffenheimer Muhammed Damar sorgte vor 7.729 Zuschauern in Fürth für den Endstand (86.).
In der Tabelle der Qualifikationsgruppe F belegt die DFB-Auswahl nach vier Spieltagen mit neun Punkten den zweiten Platz hinter Griechenland, das zuvor gegen Georgien mit 3:0 gewonnen hatte. Mit Georgien bekommt es das deutsche Team am Dienstag (18 Uhr) in Tiflis zu tun.
Für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht weiteren Gruppenzweiten bestreiten Playoffs.
DFB-Team hätte noch höher gewinnen können
Das Team von Di Salvo zeigte sich nach der unglücklichen vergangenen Länderspielperiode mit einer Niederlage gegen Griechenland und einem späten Sieg gegen Nordirland von Beginn an hochengagiert. Bei drückender Überlegenheit fehlte allerdings lange die Präzision im Abschluss.
"Wir hätten auch zweistellig treffen können. Das müssen wir besser machen", sagte Stürmer Nicolò Tresoldi bei Sat.1 selbstkritisch.
