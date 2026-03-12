Frauen‑DFB‑Pokal: Halbfinale ausgelost, kommt es zum Traumfinale?

DFB-Pokal: Halbfinale-Auslosung:Kommt das Traumfinale Bayern gegen Wolfsburg zustande?
von Julia Zhuganets
Das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen steht fest. Der VfL Wolfsburg kommt dem elften Sieg in zwölf Jahren immer näher.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen weiter vom elften DFB-Pokal-Sieg in nur zwölf Jahren träumen. Im Viertelfinale besiegten die "Wölfinnen" den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt mit 1:0.
Für die Kapitänin der Wolfsburgerinnen, Alexandra Popp, wäre das bereits der 14. Pokalsieg ihrer Karriere. Nachdem sie bereits mit dem FCR 2001 Duisburg zwei Titel in Folge gewann (2009, 2010), folgte 2015 die zehnfache Siegesserie mit dem VfL Wolfsburg.
Im Halbfinale muss Wolfsburg nun bei Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena antreten. Dieser gewann gegen den letzten verbliebenen Zweitligisten Sand mit 4:1.
Essen trifft auf den FC Bayern München
Die abstiegsbedrohte SGS Essen besiegte den Vorjahresfinalisten Werder Bremen 1:0 und trifft in München auf die Bayern. Den Pokal-Siegerinnen vom letzten Jahr gelang in Hamburg ein Traumstart. Die Stürmerin Edna Imade nutzte den Abstimmungsfehler der HSV-Defensive aus und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung in der sechsten Minute ein. Am Ende war es ein klarer 3:0-Sieg des FC Bayern München.
- Die Halbfinal-Partien werden vom 4. bis 6. April in Jena (Carl Zeiss Jena gegen Wolfsburg) und München (FC Bayern gegen SGS Essen) ausgetragen.
- Das Pokalfinale der Frauen wird vor bis zu 50.000 Fans in Köln am 14. Mai ausgespielt und vom ZDF live übertragen.