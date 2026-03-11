DFB-Pokal der Frauen: SGS Essen ringt Werder Bremen nieder

SGS Essen hat die Frauen des SV Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen und steht im Halbfinale. Das Tor des Tages gelang Ella Touon kurz vor dem Seitenwechsel.

Die SGS Essen steht nach einem 1:0 (1:0) gegen Werder Bremen im DFB-Pokal-Halbfinale. Im Viertelfinale im Stadion an der Essener Hafenstraße erzielte Ella Toulon den entscheidenden Treffer des Tages und sorgte damit für die Überraschung gegen den Favoriten von der Weser.

Werder findet keine Lücken

Bremen war zunächst spielbestimmend, blieb aber ohne klare Abschlüsse. Essen verteidigte kompakt und setzte nach rund 40 Minuten den entscheidenden Konter: Toulon traf nach Vorarbeit von Beke Sterner freistehend.

Nach der Pause erhöhte Werder den Druck, fand jedoch keine Lücken. Die SGS agierte leidenschaftlich und verdiente sich den Erfolg.

Die Aufstellungen:

SGS Essen: Palmen – Terlinden (75. Elmazi), Flach (90. Bäcker), Kowalski, Berentzen – Pucks (60. Maier), Ostermeier, Sterner (60. Meißner) – Platner, Feldkamp (60. Fürst), Touon

Trainerin: Heleen Jaques

SV Werder Bremen: El Sherif – D'Angelo (83. Ernst), Ulbrich, Mühlhaus, Desic (72. Wieder) – Sternad, Weiß, Hausicke – Schmidt, Wirtz, Alber

Trainerin: Friederike Kromp