Champions-League-Achtelfinale: Die Highlights streamen

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Brillante Bayern nehmen Bergamo auseinander
Die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League: Der FC Bayern geht gegen Atalanta Bergamo mit einem komfortablen 6:1 ins Rückspiel. Kann Bayer Leverkusen nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal weiterkommen?
Dienstag, 17. März:
Sporting Lissabon - FK Bodö/Glimt
FC Chelsea - Paris St. Germain
Manchester City - Real Madrid
FC Arsenal - Bayer Leverkusen
Mittwoch, 18. März:
FC Barcelona - Newcastle United
FC Liverpool - Galatasaray Istanbul
Tottenham Hotspur - Atletico Madrid
Bayern München - Atalanta Bergamo