Champions-League-Achtelfinale: Die Highlights streamen

Dienstag, 17. März:

Sporting Lissabon - FK Bodö/Glimt

FC Chelsea - Paris St. Germain

Manchester City - Real Madrid

FC Arsenal - Bayer Leverkusen



Mittwoch, 18. März:

FC Barcelona - Newcastle United

FC Liverpool - Galatasaray Istanbul

Tottenham Hotspur - Atletico Madrid

Bayern München - Atalanta Bergamo