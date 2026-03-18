Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel gegen Bergamo ließ die Kompany-Elf nichts mehr anbrennen.

Bayern macht es gegen Bergamo auch im Rückspiel deutlich

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Der FC Bayern München steht souverän im Viertelfinale der Champions League. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg in Bergamo reichte im Rückspiel vor heimischer Kulisse ein lockeres 4:1 (1:0). Im Viertelfinale wartet nun mit Real Madrid ein echtes Schwergewicht.

Die erste positive Nachricht für Bayern-Trainer Vincent Kompany gab es schon vor dem Spiel. Keeper Jonas Urbig hatte seine Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel rechtzeitig auskuriert und stand wieder zwischen den bayerischen Pfosten.

Bergamos Bellanova hat die erste Chance

Nach dem 6:1 in Bergamo sollte dieses Spiel für die Bayern eigentlich ein lockeres werden. Doch die Gäste aus Italien zeigten gleich zu Beginn, dass sie sich zumindest nicht kampflos geschlagen geben wollten. Keine drei Minuten rum, da landete Raoul Bellanovas Volley von halbrechter Position am Außennetz.

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Auch die Bayern brauchten aber nicht lange, um gefährlich zu werden. Nach missglücktem Rückpass von Isak Hien lupfte Luis Diaz die Kugel aus spitzem Winkel nur knapp über das Bergamo-Tor (10.), wenig später geriet ein Flachschuss von Raphael Guerreiro zu zentral und war so kein Problem für Schlussmann Marco Sportiello (13.).

Die Bayern hatten das Spiel nach einer guten Viertelstunde dann unter Kontrolle und kamen auch direkt zu ihrer nächsten Gelegenheit. Pavlovic scheiterte aus halbrechter Position an Sportiello (15.).

Kane verschießt zunächst und verwandelt dann sicher

Das 1:0 schien wie eine Frage der Zeit. Bergamo konnte sich Mitte der ersten Hälfte kaum noch befreien, die Hausherren aus München pressten hoch und konnten die Bälle früh wieder zurückgewinnen. Und so fiel dann auch die verdiente Führung für den deutschen Rekordmeister.

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Bergamos Giorgio Scalvini bekam einen Abschluss von Star-Stürmer Harry Kane an den Arm. Das Schiedsrichtergespann entschied nach Eingriff des VAR korrekterweise auf Handelfmeter. Kane trat selbst an und verschoss zunächst, doch da sich Torhüter Sportiello zu früh von der Linie löste, durfte der Engländer nochmal ran. Diesmal verwandelte er souverän (26.).

Pasalic vergibt den Ausgleich

Die Bayern schalteten auch danach nicht zurück, bemühten sich weiter um jeden Ball - so arbeitete Flügelflitzer Diaz in der 36. Minute erfolgreich mit nach hinten und erhielt dafür Szenenapplaus. Vorne fehlte ihnen nach der Führung etwas das Glück und die Konzentration - was angesichts des Gesamtstandes von 7:1 auch verständlich war.

Eine gute Möglichkeit bot sich auch Bergamo noch vor der Pause. Kapitän Mario Pasalic scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Jonas Urbig - so ging es mit 1:0 in die Kabinen.

Die Bayern mit einem Doppelschlag

Ohne Veränderung auf beiden Seiten ging es weiter - und auch die Statik des Spiels veränderte sich zunächst nicht. Der FC Bayern kontrollierte von Wiederanpfiff an die Partie und hatte auch die erste dicke Gelegenheit.

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Guerreiro traf aus zentraler Position nach feiner Vorarbeit von Josip Stanisic den Ball nicht richtig - sonst wäre es wohl richtig gefährlich geworden (52.). Für das verdiente 2:0 sorgte dann wenig später erneut Kane. Der englische Nationalspieler setzte sich am Strafraumeck überragend gegen seine zwei Bewacher durch und vollendete wuchtig in den Winkel (54.).

Diaz trifft, Samardzic setzt den Schlusspunkt

Und keine 120 Sekunden später machten die Münchner auch für dieses Spiel den Deckel drauf. Von Diaz in Szene gesetzt, setzte er die Kugel flach ins linke untere Eck (56.) - die Bayern waren auch im Rückspiel eine Nummer zu groß für Bergamo.

Die Partie flachte nun etwas ab. Bergamo kam zwar noch zu einigen kleineren Möglichkeiten, die Münchner lauerten auf die Konter und nutzten einen davon. Luis Diaz traf in der 70. Minute per sehenswerten Lupfer zum 4:0. Immerhin der Ehrentreffer war Bergamo noch vergönnt - Ex Hertha-Spieler Lazar Samardzic verkürzte kurz vor Schluss zum 4:1-Endstand.

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