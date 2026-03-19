Jamal Musiala bekommt eine Pause: Nagelsmann nominiert DFB-Kader

Mit Lennart Karl, ohne Jamal Musiala: Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert seinen Kader für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana. Es gibt Überraschungen.

Julian Nagelsmann (Archivbild) nominiert den ersten Kader des WM-Jahres. Quelle: dpa

Ein erster Fingerzeig in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft im Juni: Mit den Länderspielen am 27. März gegen die Schweiz und am 30. März gegen Ghana steht für die Deutsche Nationalmannschaft ein erster Test an.

Für beide Partien hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader bekanntgegeben. Ein Überblick:

Tor

Die neue Nummer 1 Oliver Baumann soll sich im DFB-Tor festspielen. Nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen scheint er ohnehin der vorerst gesetzte Stammtorhüter der DFB-Elf zu sein.

Doch hinter Baumann nominiert Nagelsmann erstmals einen Youngster: Jonas Urbig, der momentan in Abwesenheit von Manuel Neuer das Bayern-Tor hütet, wird erstmals mit dabei sein.

Die Torhüter: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig

Die Defensive: Rückkehrer Vagnoman, Stach und Groß

Erst wollte sich Nagelsmann nicht festlegen, doch mittlerweile scheint es, als hätte er einen festen Platz für seinen Kapitän gefunden: Joshua Kimmich wird laut Experten erneut auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Einer seiner Herausforderer: DFB-Rückkehrer Josha Vagnoman.

Die Defensive: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Anton Stach, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Josha Vagnoman

Die Offensive: Lennart Karl ist mit dabei

Erst 18 Jahre und nun auf der großen Bühne mit dabei: Bayerns Offensivspieler Lennart Karl ist einer der Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison. Seinen Marktwert hat er innerhalb eines halben Jahres vervierzigfacht, auf aktuell 60 Millionen Euro.

Acht Tore, vier Vorlagen - und nun WM-Hoffnung? Lennart Karl mischt in dieser Saison die Bundesliga auf. Quelle: Witters

21 Mal stand er für die Bayern in dieser Saison bereits in der Startelf, davon sechs Mal in der Champions League unter anderem als er gegen Topfavorit Arsenal traf. Das ruft ihn nun auch erstmals bei Julian Nagelsmann auf den Plan. Vielleicht als ein entscheidender Impuls auf dem Weg zur Weltmeisterschaft?

Undav wieder mit dabei

Dass nach 33 Scorern in 36 Pflichtspielen überhaupt eine Diskussion entsteht, ob ein Spieler für die Nationalelf nominiert wird oder nicht, ist allein schon außergewöhnlich. Stuttgarts Angreifer Deniz Undav liefert starke Argumente, um in diesem Jahr wieder zur Nationalmannschaft zu gehören.

Julian Nagelsmann hat das erkannt und ihn erstmals wieder in seinen Kader berufen. Neben ihm sind die Alternativen aktuell ohnehin eher rar: Nick Woltemade sitzt bei Newcastle United zuletzt eher auf der Bank - und Kai Havertz hat nach langer Knieverletzung in dieser Saison erst drei Mal für die Gunners getroffen.

Die Offensive: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Leroy Sané, Kevin Schade, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade

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