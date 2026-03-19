Champions League: FC Bayern hat keine Angst vor Real Madrid

Gleich zehn Mal traf der FC Bayern in den beiden Achtelfinal-Partien der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Jetzt wartet Angstgegner Real Madrid im Viertelfinale.

Harry Kane vom FC Bayern blickt furchtlos auf das CL-Viertelfinale gegen Real Madrid. Quelle: Imago

Die "schwarze Bestie" in den königlich weißen Trikots jagt Harry Kane keinen Schrecken ein, auch wenn er ihre Krallen schon selbst schmerzhaft zu spüren bekommen hat. "Wir haben vor niemandem Angst", sagte der Tor-Garant des FC Bayern mit breiter Brust und blickte voller Revanche-Gelüste auf den Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Real Madrid.

Nach vier bitteren Niederlagen im ewig jungen Gigantenduell der Königsklasse soll jetzt endlich wieder der deutsche Rekordmeister dran sein.

Diese Nacht war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran am Finale. „ Harry Kane mit Blick auf das unglückliche Halbfinal-Aus 2024 gegen Real

Doch wie schon in den Halbfinals 2014 und 2018 sowie im Viertelfinale 2017 hieß es auch vor zwei Jahren: Endstation Madrid.

Der FC Bayern dominiert auch die zweite Partie gegen Atalanta Bergamo klar. Nach dem 6:1 im Hinspiel heißt es nach 90 einseitigen Minuten 4:1. Harry Kane schießt ein Traumtor. 18.03.2026 | 2:59 min

Eberl: "Zeit, dass sich die Statistik mal ändert"

Waren einst die Münchner die "Bestia Negra" für Real, ist der Rekordsieger der Champions League längst zum Angstgegner der Bayern geworden. Jetzt aber, betonte Sportvorstand Max Eberl, sei es "Zeit, dass sich die Statistik mal ändert".

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sieht für das "epische Duell" mit dem Hinspiel am 7. April im Santiago Bernabéu und dem Rückspiel am 15. April in München "keinen Favoriten". Doch das Achtelfinale mit den souveränen Erfolgen gegen Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo (6:1/4:1) schaffe "eine Menge Vertrauen" für den Hit.

Real Madrid spielt bislang unter seinen Möglichkeiten

Vincent Kompany fürchtet allerdings das besondere Champions-League-Gen des spanischen Rekordmeisters.

Bei Real Madrid ist es immer so: Wenn das Niveau höher wird, werden sie auch besser. „ Vincent Kompany, Trainer FC Bayern

Tatsächlich spielen die Königlichen keine berauschende Saison, sie liegen in der Liga vier Punkte hinter Erzrivale FC Barcelona, schieden im Pokal gegen den Zweitligisten Albacete aus und trennten sich von Coach Xabi Alonso.

Kane: "Es wird ein hartes Spiel"

Doch wenn die Königsklassen-Hymne ertönt, sind Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Co. da, wie im Viertelfinale gegen Manchester City (3:0/2:1). "Es wird ein hartes Spiel", sagte Kane, der im Rückspiel gegen Atalanta mit seinen Toren Nummer 49 und 50 in der Champions League früh die letzten winzigen Zweifel am Weiterkommen zerstreut hatte.

Real hat über die Jahre hinweg bewiesen, wie schwer sie zu bespielen sind. „ Harry Kane, FC Bayern

Real Madrid gibt Man City mit Trainer Guardiola einmal mehr das Nachsehen. Die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd sind nach einem Elfer plus Platzverweis früh dahin. 18.03.2026 | 2:59 min

Wie 2024, als die Bayern nah dran waren, Madrid mal wieder zu knacken. Damals, erinnerten sich die Münchner, war neben der ein oder anderen strittigen Schiedsrichter-Entscheidung auch der eigene körperliche Zustand ausschlaggebend. Kane hatte Rücken, andere Stars waren angeschlagen. "Jetzt", meinte Kane, "sind wir in besserer Verfassung."

Bayern-Stars müssen ihre Kräfte schonen

Damit das so bleibt, schont Kompany Kräfte, wo er kann. Gegen Atalanta kamen deshalb die Youngsters Deniz Ofli (18) und Filip Pavic (16) zu Profidebüts, letzterer als jüngster Münchner überhaupt in der Champions League.

Aus demselben Grund haben die Bayern mit Julian Nagelsmann verabredet, dass der Bundestrainer beim Länderspielstart ins WM-Jahr Ende März auf Jamal Musiala verzichten wird. "Diese Pause", sagte Dreesen über den lange verletzten Zauberfuß, der aktuell an Problemen mit dem Sprunggelenk laboriert, "tut ihm jetzt gut. Ich bin sicher, dass wir mit ihm noch rechnen können - hoffentlich dann auch im Halbfinale." Nach dem Sieg über die "Bestie" Real.

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Quelle: sid