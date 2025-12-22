Nach dem finalen 4:0 in Heidenheim: Die bemerkenswerte Bilanz des FC Bayern

Die Münchner blicken auf eine bemerkenswerte Hinrunde zurück. Auch ihre Gesamtbilanz in 2025 kann sich sehen lassen. Doch klar ist auch: Erst im Frühjahr gilt es so richtig.

Mit einer langen Ausfallliste reist Bayern München zum Jahresabschluss nach Heidenheim. Nach 90 Minuten steht trotzdem ein 4:0. Für das Highlight sorgt einmal mehr Harry Kane. 22.12.2025 | 7:30 min

Vincent Kompany wollte sich von der Hochstimmung nach dem gelungenen Abschluss nicht mitreißen lassen. Zufrieden war zwar auch der Trainer des FC Bayern nach dem 4:0 in Heidenheim. Doch zugleich dachte er nach dem inoffiziellen Titel Hinrundenmeister daran, dass noch nichts erreicht ist. "Am Ende des Jahres ist nicht das Ende der Saison. Wir haben nur eine gute Basis gelegt", sagte Kompany.

Konkurrenz ist für den Titelverteidiger in der Bundesliga allerdings nicht in Sicht. Nach 15 Spieltagen beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund bereits neun Punkte und 30 Tore. Es passte ins Bild, dass sich die Münchner auch auf der eisigen Ostalb trotz vieler Ausfälle im letzten Spiel des Jahres hochseriös präsentierten und nun schon 55 Ligatore in dieser Saison erwirtschaftet haben.

Eberls Eloge

Max Eberl schaute danach so fröhlich drein wie der Weihnachtsmann persönlich. Der Sportvorstand bezeichnete den Auftritt der Bayern als "Abrundung einer herausragenden ersten Halbserie". Er sagte: "Die ganze Hinserie war von uns super professionell." Eberl verwies auf "viele Rekorde" und auf viele "sehr gute Spiele". Er vergaß auch nicht, seinen eigenen Beitrag zu erwähnen.

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

"Die Mischung, die wir in dieser Mannschaft gefunden haben, freut mich extrem", sagte er. Allerdings hätte der Kader anders ausgesehen, wenn die Transfers von Florian Wirtz oder Nick Woltemade geklappt hätten.

Karls Durchbruch

Womöglich wäre es dann auch nicht zum Durchbruch von Lennart Karl gekommen. Der 17-Jährige steht bei sechs Toren in 21 Einsätzen und gilt inzwischen sogar als WM-Kandidat. Ab Januar soll Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM wieder eingebaut werden.

Seine schwere Verletzung war für die Bayern zwar ein Schock gewesen. Doch abgesehen davon hat sich das Turnier und die geringe Zeit zur Regeneration bisher nicht als Hypothek erwiesen.

Klub-WM "ein Geschenk"

Vielmehr sehen die Münchner in der gemeinsamen Zeit in den USA einen Schlüssel für ihr gutes Binnenklima und ihre bessere Abstimmung auf dem Platz als in Kompanys erster Saison. "Diese Klub-WM war für uns ein Geschenk", sagte Eberl. Der Sportvorstand wirkte in seiner Glückseligkeit über das gelungene Halbjahr beinahe, als habe er das Bonmot von Ehrenpräsident Uli Hoeneß vergessen, wonach der Nikolaus noch nie der Osterhase gewesen sei, weil die Titel erst im Frühjahr vergeben werden.

Bayern München gewinnt nach Rückstand gegen Sporting Lissabon mit 3:1 und kann für das Achtelfinale planen. Glänzen kann einmal mehr Shootingstar Lennart Karl. 10.12.2025 | 2:59 min

"Wenn man sich etwas zu Weihnachten gewünscht hätte, dann wäre es das", sagte Eberl über die Zwischenbilanz, ehe er sich in seiner Euphorie bremste: "Aber es ist ja erst Weihnachten."

13 Siege aus 15 Ligaspielen

Man kann die Zwischenbilanz des FC Bayern in der Tat beeindruckend finden. In der Liga hat Kompanys Mannschaft von 15 Spielen 13 gewonnen und nur bei Union und gegen Mainz jeweils 2:2 gespielt. In der Champions League haben die Münchner nach fünf Siegen aus sechs Spielen die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale schon fast erreicht.

Der FC Bayern erreicht mit viel Mühe das Viertelfinale. Union Berlin verlangt den Münchnern bis zur Schlussminute alles ab. Die Highlights mit Originalkommentar von Gari Paubandt. 03.12.2025 | 5:56 min

Im Pokal fehlen noch zwei Siege, um erstmals nach 2020 wieder ins Finale einzuziehen. In der Runde der letzten Acht wartet Leipzig.

Nur eine Niederlage in 25 Pflichtspielen

Insgesamt haben die Bayern 25 Pflichtspiele in dieser Saison absolviert. Neben 22 Siegen steht nur eine Niederlage im Zwischenzeugnis, das 1:3 bei Arsenal in der Champions League. Im gesamten Jahr 2025 kamen in den 57 Pflichtspielen 43 Siege, acht Remis und sechs Niederlagen zusammen.

Drei davon entfielen auf die Champions League (Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand und Arsenal), zwei auf die Klub-WM (Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain) und nur eine auf die Bundesliga, das 2:3 gegen Absteiger Bochum. Auswärts hat Kompanys Mannschaft kein einziges Ligaspiel in 2025 verloren. Doch der Trainer weiß eben auch, dass es erst im Frühjahr so richtig gilt, wenn die Titelentscheidungen fallen.

