DFB-Kapitän Kimmich: "Das ist als Fußballer das Größte"

Das DFB-Team hat den Trainingsauftakt in Richtung WM erfolgreich bestritten. Auf der Pressekonferenz spricht Joshua Kimmich unter anderem über die Team-Atmosphäre.

Kimmich: "Das ist als Fußballer das Größte"

Wird die DFB-Elf bei der WM als Kapitän aufs Feld führen: Joshua Kimmich. Quelle: Witters

Es ist schon immer etwas Besonderes, wenn der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft eine Pressekonferenz gibt. Gefühlt hört jeder Mensch im Saal besonders aufmerksam zu. So auch bei Joshua Kimmich, der das DFB-Team bei der WM 2026 als Spielführer aufs Feld führen wird - eine besondere Ehre für ihn.

"Das ist ein Freund aus meinem Heimatdorf. Mein erster, mein längster Freund", erzählte Kimmich am Freitagnachmittag in Herzogenaurach angesprochen auf die emotionalen Vorstellungsvideos zur WM-Kadernominierung, in dem ihm unter anderem besagter Freund von seiner Nominerung berichtete.

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"Der erinnert sich dann noch viel daran, wie ich auch, wie wir als Kinder aufgewachsen sind und die WM nachgespielt haben und im eigenen Garten die Hymne nachgesungen haben. Irgendwann steht man da selbst und darf als Kapitän zur WM reisen. Dann ist das schon sehr speziell", so der 31-Jährige weiter.

Kimmich freut sich auf die WM

Es ist ein positives Gefühl, welches der Bayern-Spieler noch immer mit der WM verbindet - und das, obwohl die vergangenen Turniere mit ihm nicht wirklich nach Plan verliefen. Das Turnier sei eine neue Chance, entsprechend freue er sich "extrem, eine WM spielen zu dürfen. Das ist als Fußballer das Größte, was es gibt, sein Land zu vertreten".

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Damit das funktioniert, seien auch die Testspiele vor der Weltmeisterschaft gegen Finnland (31.05.2026, live im ZDF) und gegen die USA wichtig. "Es ist sehr wichtig, dass wir gute Ergebnisse erzielen. (...) Am Ende geben Siege Selbstvertrauen", erklärt Kimmich dem gut gefüllten Pressesaal.

Auch die Art und Weise, wie man sich präsentiere, sei entscheidend. Man wolle so auftreten, wie im Rückspiel der WM-Qualifikation gegen die Slowakei.

Kimmich über Neuer: "Der Beste aller Zeiten"

Auch auf das Thema Manuel Neuer wurde Kimmich angesprochen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Torhüter vor der WM zurück in die Nationalmannschaft geholt, nachdem dieser eigentlich zurückgetreten war. Das hatte für Diskussionen gesorgt, da dies auch auf Kosten der eigentlich designierten Nummer eins Oliver Baumann ging.

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"Rein sportlich darf es die Diskussion nicht geben. Als Deutschland wollen wir die besten Spieler dabei haben. Manu ist der Beste aller Zeiten", so der DFB-Kapitän. Die Debatte sei für ihn ohnehin nicht nachvollziehbar und zu negativ behaftet. Baumann sei bereit und habe weiterhin das Vertrauen und den Rückhalt der Mannschaft.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

DFB-Kapitän mit viel Lob für sein Team

Überhaupt hat der Kapitän viel Lob über für sein Team. Im internationalen Vergleich sei man zwar etwas hintendran an Spanien, Frankreich oder Portugal, aber: "Ich habe das Gefühl, dass jeder im Kader weiß, was wir können, was wir nicht können und was jeder Einzelne einbringen muss, damit es klappt."

Spätestens am 14 Juni muss es das auch. Dann steht das WM-Auftaktspiel gegen Curaçao auf dem Programm.

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Quelle: ZDF