Im Optimalfall packen Jamal Musiala und Florian Wirtz den Zauberstab aus, um spielerische Akzente zu setzen. Auch Lennart Karl und Deniz Undav sind wichtig - und Leon Goretzka.

Wichtiger Baustein für den Erfolg des DFB-Teams: Jamal Musiala. Quelle: ddp

Es sah überaus gekonnt aus, wie Leon Goretzka den Ball nach einem hohen Zuspiel mit der Brust aus der Luft pflückte und in einer fließenden Bewegung im Tor unterbrachte. Dann holte sich Jamal Musiala ein Sonderlob ab, weil er seine Gegner wie Slalomstangen umkurvt hatte.

Kurz danach beendete Julian Nagelsmann bei strahlendem Sonnenschein das erste Trainingsspielchen in Herzogenaurach. Der Bundestrainer hatte auf dem zwischendrin immer wieder gewässerten Grün in der fränkischen Wohlfühloase genug gesehen.

"Sorgenkinder" der Bayern machen guten Eindruck

Zwei angebliche Sorgenkinder des FC Bayern machen zumindest in der WM-Vorbereitung einen prima Eindruck. Und das ist für die deutsche Nationalmannschaft gerade wichtig, denn anders als im Verein ist Goretzka wohl in wichtiger Rolle eingeplant.

Vor dem Start der Fußball-WM 2026 sehen die deutschen Innenverteidiger noch Luft nach oben. Manuel Neuers Comeback bringt Stabilität. 29.05.2026 | 1:37 min

Der 31-Jährige soll als Scharnier wirken, der im besten Fall auch Musiala als Kreativdirektor stärkt. Nach dem Ausfall von Serge Gnabry braucht es ihn in erster Linie auf der Position hinter der Spitze. Nicht umsonst trägt er auch die Nummer zehn.

Jamal Musiala "auch mit 70 Prozent noch besser als andere"

Dass der 23-Jährige zuletzt im DFB-Pokalfinale beim Doublesieger eine eher unauffällige Vorstellung bot, sorgt Nagelsmann angeblich nicht. Die Spätfolgen des komplizierten Wadenbeinbruchs bei der Klub-WM in den USA vor fast einem Jahr wirken zwar bis heute irgendwie nach, aber trotzdem sagte der Bundestrainer: "Ich finde, dass er in den letzten Wochen gute Schritte gegangen ist. Es war einfach eine schwere Verletzung. Wenn Jamal mit 70 Prozent spielt, ist er immer noch besser als viele andere Spieler."

Zum ersten Spiel muss er topfit sein, wir setzen ihn nicht unter Druck, mit Flo Wirtz haben wir den kongenialen Partner. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Musiala müsse die Last ja nicht alleine tragen. So einer lebe davon, "wie ein Straßenkicker" aufzutreten, führte der Bundestrainer bei der Auftaktpressekonferenz aus und riet, "nicht so viel darüber nachzudenken, dass dem Sprunggelenk etwas passiert".

Das DFB-Team ist in die WM-Vorbereitung gestartet. Damit es beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada weit gehen kann, ist Teamarbeit angesagt. 28.05.2026 | 0:39 min

Florian Wirtz: "In Europa fast einmalig"

Der 38-Jährige gibt sich zuversichtlich, dass vielleicht schon beim WM-Test gegen Finnland in Mainz (Sonntag 20:45 Uhr/live ZDF) jene spielerischen Elemente aufblitzen, die bei der Heim-EM 2024 den Begriff "Wusiala" prägten. Das beschwingte Zusammenspiel der Zauberkünstler Musiala und Wirtz verzückte bis zum unglücklichen Viertelfinalaus die Fußball-Nation.

Das Hauptaugenmerk des Bundestrainers Julian Nagelsmann solle darauf liegen, „aus 26 Spielern ein Nationalteam zu kreieren, sowohl auf als auch neben dem Platz“, so ZDF-Reporterin Lili Engels. 27.05.2026 | 2:57 min

Zwei Jahre später hat der eine lange Verletzungspause hinter sich und der andere nach seinem Wechsel zum FC Liverpool viele Höhen und Tiefen erlebt.

Nagelsmann schätzt Wirtz enorm

Wie hoch Nagelsmanns Wertschätzung für den gebürtigen Kölner ist, demonstrierte erst wieder die Kadernominierung, als der Bundestrainer in der entsprechenden Videobotschaft nicht nur die "extrem guten Gespräche" erwähnte, sondern auch betonte: "Deine Fähigkeit, im Spiel auch mal 13 Kilometer abzureißen und trotzdem diese Kreativität zu besitzen, ist in Europa fast einmalig. Du verkörperst die Gier nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive. Du kannst alle Phasen des Spiels beeinflussen."

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Und vor allem kann die Nummer 17 endlich seine erste WM spielen, nachdem der Hochbegabte die WM 2022 in Katar wegen eines Kreuzbandrisses noch verpasste. Deshalb der Rat: "Mach den Kopf frei und gib Vollgas!"

Bei einer Kinderfragestunde auf dem Adidas-Gelände verriet Wirtz, dass auf der Sohle seiner neuen Fußballschuhe die Namen der Geschwister, Eltern und Freunde stehen, "das erinnert mich an meine engsten Leute und gibt mir Kraft".

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Fußball-WM 2026 bekannt gegeben. Die ZDF-Sportmoderatoren Zschiedrich und Kaben analysieren. 21.05.2026 | 19:12 min

Deniz Undav und Lennart Karl sind die Alternativen

Und wenn Wirtz und Musiala die Rolle nicht ausfüllen? Oder eine Pause brauchen? Dann hat der Bundestrainer noch zwei Alternativen in der Hinterhand.

Zum einen Deniz Undav vom VfB Stuttgart, der ein offensiver Allrounder sei: "Er spielt die Neun und die Zehn auf spezielle Weise."

Zum anderen Bayerns Dribbler Lennart Karl, der sein Talent bereits bei dieser WM zeigen soll: "Er hat im Training nachhaltig Eindruck hinterlassen. Er kann auch zentral spielen."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.