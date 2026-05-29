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Fußball-WM: Iranisches Team wartet wohl weiter auf US-Visa

Vor Start der Fußball-WM:Iranisches Team wartet wohl weiter auf US-Visa

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Wenige Wochen vor dem Start der Fußball-WM in den USA wartet das Team Irans wohl weiter auf seine US-Visa. Das erklärte der Botschafter des Landes.

Spieler der iranischen Fußballnationalmannschaft treffen in der Südtürkei ein, wo sie ihre Vorbereitungen auf die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft 2026 fortsetzen.

Warten noch auf ihre Einreisevisa in die USA: Die Spieler Irans.

Quelle: dpa

Die iranische Nationalmannschaft muss zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft offenbar weiter auf Visa für die USA warten. Dies erklärte Botschafter Abolfazl Pasandideh bei einem Besuch der mexikanischen Grenzstadt Tijuana, wo die Iraner ihr Base Camp aufschlagen.

"Das Land im Norden", womit er offensichtlich die USA meinte, sei seiner Verantwortung als Gastgeber der iranischen Mannschaft nicht nachgekommen. 

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WM-Quartier Irans schon verlegt

"Wir wissen nicht, ob sie den Spielern ihre Visa erteilen werden oder nicht", betonte Pasandideh: "Wir nehmen nicht zu gleichen Bedingungen an der Weltmeisterschaft teil. Wir konnten unsere Mannschaft nicht so trainieren, wie es sein sollte." 

Sein WM-Quartier hatte das Team Melli zu Wochenbeginn ins mexikanische Tijuana verlegt. Dort besuchten laut der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch iranische Diplomaten das Stadion, in dem die Mannschaft trainieren wird.

Donald Trump hält eine Rede, während seine Berater Marc Rubio und JD Vance hinter ihm stehen.

US-Außenminister Rubio hat eine Teilnahme Irans an der Fußball-WM als alleinige Entscheidung Teherans bezeichnet. "Es gibt keine Aussage der USA, dass sie nicht kommen dürften", so Rubio.

24.04.2026 | 0:58 min

Irans Vorrundenspiele alle in den USA

Ursprünglich war geplant, dass sie in Tucson im US-Bundesstaat Arizona stationiert sein sollte. Seine Vorrundenspiele muss Iran allesamt in den USA bestreiten. Sowohl gegen Neuseeland (16. Juni) als auch gegen Belgien (21. Juni) spielt das Team Melli in Los Angeles, ehe es zum Vorrundenabschluss in Seattle gegen Ägypten (27.6.) geht.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Der Chef des iranischen Fußballverbandes, Mehdi Taj, hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass den Spielern Mehrfachvisa gewährt werden.

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