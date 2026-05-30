Aufgeblähte WM: Kritik an Infantino und immer mehr Spielen

Die stete Ausweitung großer Fußballturniere dient in erster Linie der Gewinnmaximierung. Abseits des Geldes geht es um den Zwiespalt zwischen sportlicher Verwässerung und Vielfalt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino: Zu seinen Wahlversprechen zählte die Aufstockung des Endrundenturniers von 32 auf 40 Teams. Quelle: dpa

Wynton Rufer steht in seiner Fußballschule im Süden von Auckland. Der 63-jährige Neuseeländer beobachtet das Training, plaudert nebenher mit den Eltern der jungen Kickerinnen und Kicker.

Fußball-WM 2026: Reisepläne und globale Fanbewegung

Mit einem der Väter, einem befreundeten Arzt, und der Mutter eines anderen Jungen aus seiner kleinen Akademie geht es für Rufer bald auf große Tour - zur Fußball-WM ans andere Ende des Pazifiks.

29.04.2026 | 2:05 min

An der nordamerikanischen Westküste wird das Reisegrüppchen die Spiele Neuseelands gegen Iran, Ägypten und Belgien im Stadion verfolgen. Und in Seattle die Partie USA gegen Australien.

WM-Aufstockung auf 48 Teams

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es dann nach Mexiko City, zum Spiel der Co-Gastgeber gegen Tschechien. Acht Teams wird der frühere Bundesligastürmer also live erleben. Die Erweiterung des Feldes von 32 auf 48 Mannschaften sieht er dabei entspannt.

Die großen Fußballnationen wie Deutschland, Brasilien oder Spanien, die 20 guten Mannschaften, sind alle unglücklich. Aber der Rest der Welt ist happy. „ Wynton Rufer

FIFA profitiert finanziell von mehr WM-Spielen und -Teilnehmern

Glücklich ist vor allem die FIFA. Deren Geldspeicher sind dank der Flut an WM-Spielen prall gefüllt. Und über allem thront der seit zehn Jahren amtierende FIFA-Präsident Gianni Infantino - zu dessen Wahlversprechen die Aufstockung des Endrundenturniers von 32 auf 40 Teams zählte.

Gerade mal gut sieben Monate im neuen Job, schlug Infantino erstmals vor, das Teilnehmerfeld ab 2026 sogar auf 48 Starter auszudehnen. Weitere drei Monate später segnete die FIFA die Idee im Eilverfahren ab - unter anderem gegen den Widerstand aus Deutschland.

Gianni Infantino verteidigt WM-Reform gegen Kritik großer Nationen

Die kritischen Stimmen aus dem Land des damaligen Weltmeisters kommentierte Infantino süffisant: "Auch wenn wir eine WM mit nur zwei Mannschaften organisieren würden, wäre Deutschland immer noch eine davon."

Seither warnen die großen Fußballnationen vor einer sportlichen Verwässerung des Turniers und vor der immer weiter wachsenden Belastung der Topstars. Der Rest der Welt jedoch begrüßt die hinzugewonnene Vielfalt, etwa durch WM-Neulinge wie Curaçao, Kap Verde oder Usbekistan.

Das Warten für die türkische Fußball-Seele hat ein Ende. 24 Jahre nach der letzten Teilnahme lösen die Türken durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Kosovo das WM-Ticket. 01.04.2026 | 2:59 min

WM 2026: Deutlich mehr Spiele durch neues Turnierformat

Zur Beruhigung der Gemüter war die 48er-WM anfangs auf gleichbleibend maximal sieben Partien ausgelegt. 16 Gruppen à drei Mannschaften waren dafür ursprünglich angedacht, die Anzahl der Spiele sollte vergleichsweise dezent von 64 auf 80 steigen.

Schnee von vorgestern: Vor gut drei Jahren beschloss die FIFA für 2026 ein Turnier mit Vierergruppen. Statt 80 gibt es nun 104 Begegnungen - und der Weltmeister hat am Ende acht Partien absolviert.

Kritik an WM 2026: Umweltbelastung und sportlicher Qualität

Da verwundert es kaum, dass, noch ehe in den USA, Mexiko und Kanada auch nur ein Ball getreten ist, bereits Ideen mit wahlweise 64 oder 66 Mannschaften für das nächste Turnier in vier Jahren umherwabern.

Für Experten steht längst fest, dass das Mega-Event dieses Sommers zur umweltschädlichsten WM aller Zeiten wird. Misslich aus sportlicher Sicht ist zudem, dass durch das 48er-Feld acht von 12 Gruppendritten ins neu eingeführte Sechzehntelfinale rutschen.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Neuseeland hofft auf Achtelfinale durch neues WM Format

Bei seiner dritten WM-Teilnahme könnte so zum Beispiel Neuseeland erstmals ein K.-o.-Spiel bestreiten. 1982, bei der Premiere der All Whites, war das Teilnehmerfeld gerade frisch von 16 auf 24 Teams gewachsen. Die Kiwis schieden nach klaren Niederlagen gegen Schottland, die Sowjetunion und Brasilien früh aus.

Für Wynton Rufer, damals 19, blieb die WM in Spanien die einzige in seiner Karriere. Viereinhalb Dekaden später sinniert Ozeaniens Fußballer des Jahrhunderts nun: "Wenn Neuseeland das Wunder schafft und über einen der dritten Plätze ins Sechzehntelfinale kommt: Ich hab’ ein flexibles Rückflugticket; das kann ich umbuchen.

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