Curaçao sorgt schon vorab für Fußball-Geschichte: der kleine Inselstaat qualifizierte sich für die WM 2026. Was man über das Team, Trainer und die Chancen im Turnier wissen muss.

29.04.2026 | 2:05 min

Schon bevor das erste Spiel gespielt ist, hat der kleine Inselstaat Curaçao schon einen Rekord aufgestellt. Mit rund 150.000 Einwohnern ist das Land die nach Einwohnerzahl kleinste WM-Nation, die sich je für eine Endrunde qualifiziert hat. Was man über den WM Neuling noch so wissen muss:

Qualifikationsweg

Ohne eine einzige Niederlage ist Curaçao durch die WM-Qualifikation von Nord-, Zentralamerika und der Karibik gestürmt. In der entscheidenden letzten Phase der Qualifikation qualifizierte man sich als Gruppenerster einen Punkt vor Jamaika für die WM-Endrunde in den USA. Entscheidend war der Sieg im direkten Duell im Oktober 2025.

Curacao hat sich den Traum von der ersten WM-Teilnahme erfüllt. Der winzige Karibikstaat holte sich das direkte Ticket für die Endrunde durch einen Punktgewinn auf Jamaika. 19.11.2025 | 1:35 min

Der Kader

Vier Ex-Bundesligaprofis sind für Curaçao bei der WM mit dabei. Aus deutscher Sicht am bekanntesten ist sicherlich Jürgen Locadia, der von 2019 bis 2020 bei der TSG Hoffenheim kickte. Inzwischen ist der 32-Jährige bei Miami FC in den USA unter Vertrag, die WM ist also eine Art Heimspiel für Locadia.

Der 32-jährige Jürgen Locadia absolvierte bereits 22 Bundesligaspiele und erzielte sechs Tore. Quelle: IMAGO / foto2press

Die wertvollsten Spieler im Kader sind Offensivmann Tahith Chong von Sheffield United, der mit zwei Treffern gegen Jamaika maßgeblichen Anteil an der Qualifikation seines Landes hatte, und der Verteidiger Armando Obispo von der PSV Eindhoven.

Auch Tahith Chong war bereits in der Bundesliga aktiv. Während der Saison 2020/21 lief er 13 Mal für Werder Bremen auf und stand im DFB-Pokal-Halbfinale. Quelle: IMAGO / Noah Wedel

Beide sind bei ihren Klubs aber keine Stammkräfte. Viele der Spieler, wie Obispo, haben einen niederländischen Hintergrund, da Curaçao ein Teil des Königreichs der Niederlande ist.

Der Trainer

Mit Dick Advocaat hat Curaçao eine echte Trainerlegende an der Seitenlinie. Der 78 Jahre alte Niederländer trainierte schon die Nationalmannschaft der Niederlande und Belgiens und war zwischen 2004 und 2005 Trainer von Borussia Mönchengladbach. Er führte das Team auch zur WM, trat aus persönlichen Gründen danach jedoch eigentlich zurück.

Da sein Nachfolger Fred Rutten aufgrund interner Proteste gegen seine Person aber nur zwei Testspiele an der Seitenlinie stand, übernahm Advocaat doch wieder und wird so nun aller Vorraussicht nach auch in den USA Coach des WM-Debütanten sein.

Das Spielsystem

Unter Advocaat spielt Curaçao meist in einem 4-3-3 mit Fokus auf die Defensive. Der Niederländer legt Wert auf taktische Disziplin und Laufbereitschaft im Spiel gegen den Ball. Das Ziel ist zunächst einmal die "0" zu halten.

Offensiv kommen sie vor allem über ein temporeiches Konterspiel und versuchen das enorme Tempo ihrer Flügelspieler auszuspielen. Eine Taktik, die zumindest in der WM-Quali für enorme Erfolge gesorgt hat.

Die WM-Gruppe

Als aktuelle Nummer 82 der Welt wurde Curaçao in Lostopf vier gesetzt und hat eine entsprechend schwere Gruppe erwischt. Die größte Hürde in Gruppe E wartet gleich zum Auftakt. Am 14. Juni geht es gegen die DFB-Auswahl von Trainer Julian Nagelsmann. Sieben Tage später wartet mit Ecuador der zweite Gegner, am 25. Juni beschließt die Advocaat-Elf die Gruppenphase gegen die Elfenbeinküste.

Nach der Bekanntgabe der Spielorte der Fußball-WM 2026 äußert sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter. 06.12.2025 | 2:13 min

Ein Weiterkommen wäre durchaus eine Überraschung, da neben Deutschland auch Ecuador und die Elfenbeinküste über reichlich WM-Erfahrung und einiges an internationaler Klasse verfügen. Doch die karibische Inselgruppe geht vollkommen ohne Druck in das Turnier - und dank der neuen, größeren WM könnte schon ein einziger Sieg für den Einzug in die K.O.-Runde reichen.