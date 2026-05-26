Jordanien erfüllt sich den Fußballtraum: Zum ersten Mal spielt das Team bei einer WM. Mit Torjägern und Fünferkette will die Mannschaft trotz starker Gruppe angreifen.

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist die größte aller Zeiten. Vier Nationen werden ihr Debüt feiern. Die Neulinge im Überblick. 29.04.2026 | 2:05 min

Die erstmalige Teilnahme Jordaniens an der Fußball-WM löste in der Heimat Ekstase aus. Menschen feierten stundenlang den historischen Moment. In der Qualiphase setzte man sich dabei in Asien gegen durchaus namhafte Konkurrenz durch. Wer ist diese Mannschaft? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Ein Überblick.

Der Qualifikationsweg

In einer Gruppe mit dem asiatischen Fußball-Schwergewicht Südkorea schaffte Jordanien am Ende mit einem guten zweiten Platz die WM-Qualifikation. Dabei holte man im Rückspiel gegen Südkorea sogar einen Punkt und machte bereits am vorletzten Spieltag mit einem 3:0-Erfolg gegen Oman alles klar.

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Bis dahin hatte Jordanien erst ein einziges Spiel verloren - das Hinspiel gegen den späteren Gruppensieger Südkorea. Hinter Jordanien landete Irak, ebenfalls eine Teilnehmernation bei der WM 2026.

Der Kader

Vor allem einem Spieler hat das arabische Land seine Teilnahme an der WM-Endrunde zu verdanken. Ali Olwan war mit neun Toren erfolgreichster jordanischer Torschütze während der Qualifikation und schoss beim entscheidenden 3:0 gegen Oman alle drei Tore selbst.

Im Endspiel des FIFA-Arabien-Cups gegen Marokko erzielte Ali Olwan einen Doppelpack und brachte Jordanien in Führung. Bei dem Turnier erhielt er dafür den Goldenen Schuh. Quelle: IMAGO / Naushad

Aktuell laboriert der 26-Jährige, der bei Al-Sailiya SC in Katars erster Liga unter Vertrag steht, an den Nachwirkungen eines Bänderrisses im Knöchel. Zur WM sollte er jedoch fit werden.

Moussa Tamari ist der Pionier in der Mannschaft: Als erster jordanischer Fußballer schaffte der Rechtsaußen den Sprung in eine der fünf großen Ligen Europas. Quelle: IMAGO / PsnewZ

Viele Spieler im Kader Jordaniens spielen bei Vereinen im Nahen Osten und so sticht vor allem ein Name hervor. Mousa Tamari ist Rechtsaußen und Stammspieler bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1. Auf sein Können wird es ankommen, will Jordanien eine Minimalchance auf den Einzug in die nächste Runde haben.

Der Trainer

Jamal Sellami steht seit 2024 an der Seitenlinie Jordaniens. Der 55-jährige Marokkaner, der in seiner Karriere als Spieler unter anderem bei Besiktas Istanbul kickte, führte Jordanien im Dezember 2025 unter anderem ins Finale des FIFA-Arabien-Cups, was die Mannschaft aber mit 2:3 verlor.

Jamal Sellami räumte als Spieler für Raja Casablanca oder Besiktas Istanbul auf der Sechserposition ab. Nun schreibt er mit der WM-Qualifikation Jordaniens als Trainer Erfolgsgeschichte. Quelle: IMAGO / Xinhua

Dennoch erhielt Sellami für seine Leistungen von Jordaniens König Abdullah II. persönlich die jordanische Staatsbürgerschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Jordanien bereits für die WM qualifiziert.

Das Spielsystem

Wie die anderen WM-Neulinge setzt auch Jordanien primär auf eine kompakte Defensive und starken Konterfußball. Dabei setzt Trainer Sellami von jedem Spieler eine hohe Laufbereitschaft voraus und baut zugleich auf kollektive Disziplin im Abwehrverhalten.

Zwei Dinge unterscheiden ihn jedoch von den anderen Neulingen bei der WM. Zum einen lässt er gern mit Fünferkette spielen (also mit drei, anstelle von zwei Innenverteidigern), zum anderen lässt er sein Team den Gegner phasenweise hoch anlaufen, um durch frühe Ballgewinne zu einfachen Toren zu kommen.

Die WM-Gruppe

Jordanien startet am 17. Juni 2026 in das WM-Turnier in seine sehr schwere Qualifikationsgruppe J. Zuerst trifft der 63. der FIFA-Weltrangliste auf die Österreicher. Sechs Tage später geht es gegen den Afrikameister von 2019, Algerien, ehe man zum Abschluss am 28. Juni den aktuellen Weltmeister fordert. Argentinien um Lionel Messi ist der letzte Gruppengegner.

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