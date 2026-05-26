Kader, Trainer, Gruppengegner:Das steckt in WM-Neuling Jordanien
Jordanien erfüllt sich den Fußballtraum: Zum ersten Mal spielt das Team bei einer WM. Mit Torjägern und Fünferkette will die Mannschaft trotz starker Gruppe angreifen.
Die erstmalige Teilnahme Jordaniens an der Fußball-WM löste in der Heimat Ekstase aus. Menschen feierten stundenlang den historischen Moment. In der Qualiphase setzte man sich dabei in Asien gegen durchaus namhafte Konkurrenz durch. Wer ist diese Mannschaft? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Ein Überblick.
Der Qualifikationsweg
In einer Gruppe mit dem asiatischen Fußball-Schwergewicht Südkorea schaffte Jordanien am Ende mit einem guten zweiten Platz die WM-Qualifikation. Dabei holte man im Rückspiel gegen Südkorea sogar einen Punkt und machte bereits am vorletzten Spieltag mit einem 3:0-Erfolg gegen Oman alles klar.
Bis dahin hatte Jordanien erst ein einziges Spiel verloren - das Hinspiel gegen den späteren Gruppensieger Südkorea. Hinter Jordanien landete Irak, ebenfalls eine Teilnehmernation bei der WM 2026.
Der Kader
Vor allem einem Spieler hat das arabische Land seine Teilnahme an der WM-Endrunde zu verdanken. Ali Olwan war mit neun Toren erfolgreichster jordanischer Torschütze während der Qualifikation und schoss beim entscheidenden 3:0 gegen Oman alle drei Tore selbst.
Aktuell laboriert der 26-Jährige, der bei Al-Sailiya SC in Katars erster Liga unter Vertrag steht, an den Nachwirkungen eines Bänderrisses im Knöchel. Zur WM sollte er jedoch fit werden.
Viele Spieler im Kader Jordaniens spielen bei Vereinen im Nahen Osten und so sticht vor allem ein Name hervor. Mousa Tamari ist Rechtsaußen und Stammspieler bei Stade Rennes in der französischen Ligue 1. Auf sein Können wird es ankommen, will Jordanien eine Minimalchance auf den Einzug in die nächste Runde haben.
Der Trainer
Jamal Sellami steht seit 2024 an der Seitenlinie Jordaniens. Der 55-jährige Marokkaner, der in seiner Karriere als Spieler unter anderem bei Besiktas Istanbul kickte, führte Jordanien im Dezember 2025 unter anderem ins Finale des FIFA-Arabien-Cups, was die Mannschaft aber mit 2:3 verlor.
Dennoch erhielt Sellami für seine Leistungen von Jordaniens König Abdullah II. persönlich die jordanische Staatsbürgerschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Jordanien bereits für die WM qualifiziert.
Das Spielsystem
Wie die anderen WM-Neulinge setzt auch Jordanien primär auf eine kompakte Defensive und starken Konterfußball. Dabei setzt Trainer Sellami von jedem Spieler eine hohe Laufbereitschaft voraus und baut zugleich auf kollektive Disziplin im Abwehrverhalten.
Zwei Dinge unterscheiden ihn jedoch von den anderen Neulingen bei der WM. Zum einen lässt er gern mit Fünferkette spielen (also mit drei, anstelle von zwei Innenverteidigern), zum anderen lässt er sein Team den Gegner phasenweise hoch anlaufen, um durch frühe Ballgewinne zu einfachen Toren zu kommen.
Die WM-Gruppe
Jordanien startet am 17. Juni 2026 in das WM-Turnier in seine sehr schwere Qualifikationsgruppe J. Zuerst trifft der 63. der FIFA-Weltrangliste auf die Österreicher. Sechs Tage später geht es gegen den Afrikameister von 2019, Algerien, ehe man zum Abschluss am 28. Juni den aktuellen Weltmeister fordert. Argentinien um Lionel Messi ist der letzte Gruppengegner.
Angesichts der mangelnden Kaderbreite und einer extrem starken Vorrundengruppe könnte man bei einem Weiterkommen in die K.O.-Phase durchaus von einer Sensation sprechen. Doch allein die Teilnahme gilt in Jordanien als Riesenerfolg - und mit diesem Selbstvertrauen im Rücken könnte auch die nächste Überraschung gelingen.
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