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Fußball-WM

Das sind die vier Debüt-Nationen bei der Fußball-WM 2026

Mit deutschem Gruppengegner:Das sind die vier Debüt-Nationen bei der Fußball-WM 2026

von Sebastian Ungermanns

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Spieler und Fans von Curaçao feiern die WM-Qualifikation 2026 nach einem 0:0-Unentschieden gegen Jamaika im Nationalstadion in Kingston, Jamaika

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist die größte aller Zeiten. Vier Nationen werden ihr Debüt feiern. Die Neulinge im Überblick.

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