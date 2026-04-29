Mit deutschem Gruppengegner:Das sind die vier Debüt-Nationen bei der Fußball-WM 2026
von Sebastian Ungermanns
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Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist die größte aller Zeiten. Vier Nationen werden ihr Debüt feiern. Die Neulinge im Überblick.
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