Titeltraum oder frühes Aus für DFB-Team?:Die Lehren aus der deutschen Gruppenphase für die K.o.-Runde
von Ralf Lorenzen
Das DFB-Team erlebte in der WM-Vorrunde eine Achterbahnfahrt: erst Schützenfest, dann Emotionen pur und dann ein Stimmungsdämpfer. Ist die Elf bereit für die großen Gegner?
Als die mitteleuropäische Uhr auf Mitternacht zuging, gab es für die WM-Euphorie der Fußballfans in Deutschland noch das, was sich viele an diesem heißen Tag gern real über den Kopf gegossen hätten: eine kalte Dusche.
Der 2:1-Siegtreffer des ecuadorianischen Stürmers Gonzalo Plata zerstörte natürlich noch nicht die Träume bei der Fußball-WM, stellte die nach dem vorzeitigen Gruppensieg gewachsenen Ambitionen aber doch wieder infrage.
Verdiente Niederlage gegen Ecuador
"Sie haben verdient gegen uns gewonnen", befindet Ex-Nationalspieler Philipp Max in der Sendung Bolzplatz.
Während Bolzplatz-Moderator Janosch Barho die allgemeine Gefühlslage nach der Niederlage so beschreibt: "Was für ein emotionaler Dämpfer und vor allem die Offenbarung, dass der deutsche WM-Motor sportlich noch zu häufig ins Stottern gerät."
Noch in der Nacht begann die Ursachenforschung. Haben die fünf Wechsel in der zweiten Halbzeit für zu viel Unruhe gesorgt? Oder wurde die Qualität der Mannschaft nach dem Schützenfest gegen Curaçao und der emotionalen Schlussphase gegen die Elfenbeinküste überschätzt?
Zu viele Wechsel oder zu wenig Qualität im DFB-Team?
"Nagelsmann hat Havertz früh rausgenommen, Wirtz ist rausgegangen, Nmecha, Pavlovic und Kimmich ebenfalls. Das sind Wechsel, die du normalerweise nicht machst", nennt Max einen Grund für die schwache Vorstellung in der zweiten Halbzeit. "Es kommen neue Spieler rein und jeder versucht dann noch ein bisschen, aber es wird dann trotzdem etwas unkoordiniert."
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Bundesliga-Profi Keven Schlotterbeck sieht die Probleme allerdings nicht nur bei den Wechseln. "Wichtig wird sein, auf die Restverteidigung zu achten und nicht in sieben bis zehn Konter zu laufen, sondern vielleicht nur in zwei oder drei", so Schlotterbeck im Bolzplatz.
Was ist mit Wirtz und Musiala?
Auffällig war gegen Ecuador auch die hohe Zahl an Fehlpässen unter Gegnerdruck - die höchste aller Top-10-Nationen. Was die DFB-Elf zudem von vielen Spitzenteams unterscheidet: Ihre Stars stechen bislang noch nicht.
Während Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinícius Júnior, Lamine Yamal, Michael Olise oder Erling Haaland aufdrehen, stehen für Kai Havertz, Florian Wirtz und Jamal Musiala bislang lediglich drei Tore, davon ein Havertz-Elfmeter, gegen die löchrige Abwehr Curaçaos zu Buche.
Undav und Nmecha als Hoffnungsträger
Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Aspekte festzuhalten, etwa die guten Pressingwerte der Mannschaft oder die Effektivität beim Überspielen gegnerischer Defensivketten. Immer wieder betont wurde zuletzt auch die stimmige Teamchemie.
Als größte Hoffnungsträger fungieren derzeit mit Felix Nmecha und Deniz Undav zwei Spieler, die vor dem Turnier international noch weniger im Rampenlicht standen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich Felix Nmecha überrascht", sagte Ex-Nationalspielerin Felicitas Rauch im Bolzplatz.
"Ich bin seit der WM ein großer Fan von ihm - mit seiner Dynamik, aber auch mit seiner technischen Finesse. Aber natürlich auch Undav, der gerade gegen die Elfenbeinküste wirklich überzeugt hat und Stürmer-like zur richtigen Zeit am richtigen Ort war."
Nächster Gegner voraussichtlich Paraguay
Der Gegner im Sechzehntelfinale steht unter Umständen erst am Sonntag definitiv fest. Mit großer Wahrscheinlichkeit geht es am Montag (22:30 Uhr/live im ZDF) aber gegen Paraguay. Ein Kontrahent, der angesichts seiner bisherigen Leistungen im Turnier machbar erscheint.
Anschließend könnte in einem möglichen Achtelfinale dann Frankreich warten. "Wenn es wirklich gegen die absoluten Topnationen geht, bin ich sehr gespannt", sagte Max, der in der heißen Turnierphase insgesamt eine enge K.o.-Runde erwartet. "Aber ich ordne uns so ein, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, jeden zu schlagen. Egal, wer da kommt."
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Wer wann in der K.-o.-Runde spielt:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026