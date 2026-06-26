Das DFB-Team erlebte in der WM-Vorrunde eine Achterbahnfahrt: erst Schützenfest, dann Emotionen pur und dann ein Stimmungsdämpfer. Ist die Elf bereit für die großen Gegner?

Die Lehren aus der deutschen Gruppenphase für die K.o.-Runde

Platz eins in der Gruppe, doch nach dem Ecuador-Spiel steht ein großes Aber. Wie ist die Vorrunde der Nationalmannschaft zu bewerten? Und was lässt sich ableiten für die heiße Turnierphase? 26.06.2026 | 14:08 min

Als die mitteleuropäische Uhr auf Mitternacht zuging, gab es für die WM-Euphorie der Fußballfans in Deutschland noch das, was sich viele an diesem heißen Tag gern real über den Kopf gegossen hätten: eine kalte Dusche.

Der 2:1-Siegtreffer des ecuadorianischen Stürmers Gonzalo Plata zerstörte natürlich noch nicht die Träume bei der Fußball-WM, stellte die nach dem vorzeitigen Gruppensieg gewachsenen Ambitionen aber doch wieder infrage.

Verdiente Niederlage gegen Ecuador

"Sie haben verdient gegen uns gewonnen", befindet Ex-Nationalspieler Philipp Max in der Sendung Bolzplatz.

Das trübt die Stimmung. „ Bolzplatz-Experte Philipp Max über das 1:2 gegen Ecuador

Während Bolzplatz-Moderator Janosch Barho die allgemeine Gefühlslage nach der Niederlage so beschreibt: "Was für ein emotionaler Dämpfer und vor allem die Offenbarung, dass der deutsche WM-Motor sportlich noch zu häufig ins Stottern gerät."

Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts. 26.06.2026 | 7:56 min

Noch in der Nacht begann die Ursachenforschung. Haben die fünf Wechsel in der zweiten Halbzeit für zu viel Unruhe gesorgt? Oder wurde die Qualität der Mannschaft nach dem Schützenfest gegen Curaçao und der emotionalen Schlussphase gegen die Elfenbeinküste überschätzt?

Zu viele Wechsel oder zu wenig Qualität im DFB-Team?

"Nagelsmann hat Havertz früh rausgenommen, Wirtz ist rausgegangen, Nmecha, Pavlovic und Kimmich ebenfalls. Das sind Wechsel, die du normalerweise nicht machst", nennt Max einen Grund für die schwache Vorstellung in der zweiten Halbzeit. "Es kommen neue Spieler rein und jeder versucht dann noch ein bisschen, aber es wird dann trotzdem etwas unkoordiniert."

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Bundesliga-Profi Keven Schlotterbeck sieht die Probleme allerdings nicht nur bei den Wechseln. "Wichtig wird sein, auf die Restverteidigung zu achten und nicht in sieben bis zehn Konter zu laufen, sondern vielleicht nur in zwei oder drei", so Schlotterbeck im Bolzplatz.

Was ist mit Wirtz und Musiala?

Auffällig war gegen Ecuador auch die hohe Zahl an Fehlpässen unter Gegnerdruck - die höchste aller Top-10-Nationen. Was die DFB-Elf zudem von vielen Spitzenteams unterscheidet: Ihre Stars stechen bislang noch nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:2 gegen Ecuador unter anderem über die vielen Wechsel, mit denen er "Vertrauen zu allen Spielern" zeigen wollte. 26.06.2026 | 2:27 min

Während Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinícius Júnior, Lamine Yamal, Michael Olise oder Erling Haaland aufdrehen, stehen für Kai Havertz, Florian Wirtz und Jamal Musiala bislang lediglich drei Tore, davon ein Havertz-Elfmeter, gegen die löchrige Abwehr Curaçaos zu Buche.

Undav und Nmecha als Hoffnungsträger

Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Aspekte festzuhalten, etwa die guten Pressingwerte der Mannschaft oder die Effektivität beim Überspielen gegnerischer Defensivketten. Immer wieder betont wurde zuletzt auch die stimmige Teamchemie.

Kap Verde holt einen Punkt gegen Europameister Spanien, die DR Kongo schockt Portugal, Katar ärgert die Schweiz: Liegt die Kritik am aufgeblähten WM-Turnier daneben? 18.06.2026 | 10:39 min

Als größte Hoffnungsträger fungieren derzeit mit Felix Nmecha und Deniz Undav zwei Spieler, die vor dem Turnier international noch weniger im Rampenlicht standen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich Felix Nmecha überrascht", sagte Ex-Nationalspielerin Felicitas Rauch im Bolzplatz.

"Ich bin seit der WM ein großer Fan von ihm - mit seiner Dynamik, aber auch mit seiner technischen Finesse. Aber natürlich auch Undav, der gerade gegen die Elfenbeinküste wirklich überzeugt hat und Stürmer-like zur richtigen Zeit am richtigen Ort war."

Nächster Gegner voraussichtlich Paraguay

Der Gegner im Sechzehntelfinale steht unter Umständen erst am Sonntag definitiv fest. Mit großer Wahrscheinlichkeit geht es am Montag (22:30 Uhr/live im ZDF) aber gegen Paraguay. Ein Kontrahent, der angesichts seiner bisherigen Leistungen im Turnier machbar erscheint.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Anschließend könnte in einem möglichen Achtelfinale dann Frankreich warten. "Wenn es wirklich gegen die absoluten Topnationen geht, bin ich sehr gespannt", sagte Max, der in der heißen Turnierphase insgesamt eine enge K.o.-Runde erwartet. "Aber ich ordne uns so ein, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, jeden zu schlagen. Egal, wer da kommt."

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