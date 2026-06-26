Fußball-WM: Pressestimmen zu Ecuador - Deutschland

Drittes Spiel, erste Niederlage für die DFB-Elf: Die Pressestimmen zum WM-Spiel zwischen Ecuador und Deutschland.

Enttäuschte Mienen: Die DFB-Kicker nach dem 1:2 gegen Ecuador. Quelle: Witters

Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador verdient mit 1:2 (1:1) und geht angeschlagen ins Sechzehntelfinale. Die Weltpresse bestaunt Ecuadors Auftritt und sieht das Selbstvertrauen der DFB-Auswahl beim Start in die K.o.-Runde angekratzt. Internationale Pressestimmen zum dritten Gruppenspiel im Überblick:

England

Daily Mail: "Die Südamerikaner verleihen ihrer Kampagne neuen Schwung, weil ein Patzer von Manuel Neuer den Underdogs in New Jersey den Sieg schenkt."

The Guardian: "Hochverdienter Sieg! Deutschland traf nach zwei Minuten, doch Ecuador weigerte sich einfach, sein Schicksal hinzunehmen. In den verbleibenden 88 Minuten (...) waren sie die bessere Mannschaft, und ihre Belohnung für diese Aufholjagd ist ein sicherer Platz in der K.o.-Runde."

Spanien

Marca: "Goldenes Tor von Plata! La Tri kämpfte sich gegen ein Deutschland zurück, dessen Form bei dieser Weltmeisterschaft nachlässt und dessen Status als potenzieller Titelkandidat nun wie ein Mantel wirkt, der nicht mehr passt."

AS: "Das heldenhafte Ecuador sicherte sich in letzter Minute den Einzug ins Sechzehntelfinale nach einem sensationellen Sieg gegen ein schwaches Deutschland. Ecuador präsentierte sich auf denkbar schwierigstem Terrain und demonstrierte unbändigen Kampfgeist."

Ecuador verpasst der DFB-Elf bei der WM 2026 einen Rückschlag und landet einen verdienten Sieg. Platz 1 in der Gruppe hatte Deutschland zuvor schon sicher. 26.06.2026 | 7:56 min

Ecuador

El Universo: "Ecuador schrieb eines der größten Kapitel seiner WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland mit 2:1 besiegte. Dieser Sieg markiert den ersten Sieg der La Tri überhaupt gegen eine Mannschaft, die bereits den WM-Pokal gewonnen hat."

La Hora: "Ecuador lieferte eine seiner komplettesten Leistungen des Turniers ab. Nicht nur drehte es das Ergebnis gegen eine Mannschaft voller Stars, sondern es war auch über weite Strecken der Partie überlegen und zeigte Intensität, einen guten Umgang mit dem Ball und eine Persönlichkeit, die Hoffnung macht, weiterhin Geschichte bei der WM zu schreiben. Einmal mehr haben wir Ecuadorianer gezeigt, dass es immer möglich ist."

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ecuador feiert: Sieg gegen Deutschland und Einzug ins Sechzehntelfinale - Plata entscheidet, Neuer mit Unsicherheit. Neben der Niederlage droht auch ein Kratzer im Selbstvertrauen."

Schweiz

Blick: "Denkzettel für Deutschland - Ecuador weint vor Glück. Kann es den Deutschen egal sein? Sie sind schon vor dem Spiel gegen Ecuador Gruppensieger. Aber es ist den Deutschen ganz sicher nicht egal. Es fuchst sie, dass sie bisher an dieser WM nie zu null gespielt haben. Und auch gegen Ecuador schaffen sie es nicht. Im Gegenteil. Am Ende gibt's sogar zwei Gegentore."

Joker-Tore von Deniz Undav, der erste deutsche WM-Treffer durch Felix Nmecha und weitere Highlights: Die zehn Tore der DFB-Elf bei der WM 2026 in der Vorrunde. 26.06.2026 | 5:20 min

Tages-Anzeiger: "Deutschland stolpert über Ecuador: Selbst Joker Undav konnte es nicht verhindern."

Nach einem Traumstart hat Deutschland das Spiel aus der Hand gegeben und sicherte dadurch Ecuador das Weiterkommen. „ Tages-Anzeiger aus der Schweiz

Österreich

Krone: "Schwache Deutsche gehen gegen Ecuador k.o."

Frankreich

L'Equipe: "Diese Mannschaft braucht Orientierung, nachdem sie sich gegen die Elfenbeinküste schwer getan hat, und es ist zu bezweifeln, dass ihr dieses unbedeutende dritte Gruppenspiel besonders viel davon gegeben hat."

USA

New York Times: "Ecuador sorgt für einen weiteren verblüffenden WM-Coup. Ist Deutschland zu wankelmütig, um den Titel zu holen? Deutschland wurde bislang nicht wirklich als Turnierfavorit gehandelt, und dieses Spiel zeigte, warum."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: SID