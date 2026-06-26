Fußball-WM: Pressestimmen zu Ecuador - Deutschland

Pressestimmen zum 1:2 gegen Ecuador:"Deutsche WM-Form lässt nach"
Drittes Spiel, erste Niederlage für die DFB-Elf: Die Pressestimmen zum WM-Spiel zwischen Ecuador und Deutschland.
Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador verdient mit 1:2 (1:1) und geht angeschlagen ins Sechzehntelfinale. Die Weltpresse bestaunt Ecuadors Auftritt und sieht das Selbstvertrauen der DFB-Auswahl beim Start in die K.o.-Runde angekratzt. Internationale Pressestimmen zum dritten Gruppenspiel im Überblick:
England
Daily Mail: "Die Südamerikaner verleihen ihrer Kampagne neuen Schwung, weil ein Patzer von Manuel Neuer den Underdogs in New Jersey den Sieg schenkt."
The Guardian: "Hochverdienter Sieg! Deutschland traf nach zwei Minuten, doch Ecuador weigerte sich einfach, sein Schicksal hinzunehmen. In den verbleibenden 88 Minuten (...) waren sie die bessere Mannschaft, und ihre Belohnung für diese Aufholjagd ist ein sicherer Platz in der K.o.-Runde."
Spanien
Marca: "Goldenes Tor von Plata! La Tri kämpfte sich gegen ein Deutschland zurück, dessen Form bei dieser Weltmeisterschaft nachlässt und dessen Status als potenzieller Titelkandidat nun wie ein Mantel wirkt, der nicht mehr passt."
AS: "Das heldenhafte Ecuador sicherte sich in letzter Minute den Einzug ins Sechzehntelfinale nach einem sensationellen Sieg gegen ein schwaches Deutschland. Ecuador präsentierte sich auf denkbar schwierigstem Terrain und demonstrierte unbändigen Kampfgeist."
Ecuador
El Universo: "Ecuador schrieb eines der größten Kapitel seiner WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland mit 2:1 besiegte. Dieser Sieg markiert den ersten Sieg der La Tri überhaupt gegen eine Mannschaft, die bereits den WM-Pokal gewonnen hat."
La Hora: "Ecuador lieferte eine seiner komplettesten Leistungen des Turniers ab. Nicht nur drehte es das Ergebnis gegen eine Mannschaft voller Stars, sondern es war auch über weite Strecken der Partie überlegen und zeigte Intensität, einen guten Umgang mit dem Ball und eine Persönlichkeit, die Hoffnung macht, weiterhin Geschichte bei der WM zu schreiben. Einmal mehr haben wir Ecuadorianer gezeigt, dass es immer möglich ist."
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Italien
Gazzetta dello Sport: "Ecuador feiert: Sieg gegen Deutschland und Einzug ins Sechzehntelfinale - Plata entscheidet, Neuer mit Unsicherheit. Neben der Niederlage droht auch ein Kratzer im Selbstvertrauen."
Schweiz
Blick: "Denkzettel für Deutschland - Ecuador weint vor Glück. Kann es den Deutschen egal sein? Sie sind schon vor dem Spiel gegen Ecuador Gruppensieger. Aber es ist den Deutschen ganz sicher nicht egal. Es fuchst sie, dass sie bisher an dieser WM nie zu null gespielt haben. Und auch gegen Ecuador schaffen sie es nicht. Im Gegenteil. Am Ende gibt's sogar zwei Gegentore."
Tages-Anzeiger: "Deutschland stolpert über Ecuador: Selbst Joker Undav konnte es nicht verhindern."
Österreich
Krone: "Schwache Deutsche gehen gegen Ecuador k.o."
Frankreich
L'Equipe: "Diese Mannschaft braucht Orientierung, nachdem sie sich gegen die Elfenbeinküste schwer getan hat, und es ist zu bezweifeln, dass ihr dieses unbedeutende dritte Gruppenspiel besonders viel davon gegeben hat."
USA
New York Times: "Ecuador sorgt für einen weiteren verblüffenden WM-Coup. Ist Deutschland zu wankelmütig, um den Titel zu holen? Deutschland wurde bislang nicht wirklich als Turnierfavorit gehandelt, und dieses Spiel zeigte, warum."
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