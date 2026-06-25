Lange Gesichter bei DFB-Elf: 1:2 im Gruppenfinale gegen Ecuador

Ecuador verpasst der DFB-Elf bei der WM 2026 einen Rückschlag und landet einen verdienten Sieg. Platz 1 in der Gruppe hatte Deutschland zuvor schon sicher.

Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts. 26.06.2026 | 7:56 min

Die DFB-Elf ist bei der WM 2026 die Weiße Weste los, gegen Ecuador setzte es im letzten Gruppenspiel eine 1:2-Niederlage. Den Gruppensieg hatten die Deutschen allerdings schon vor der Partie in East Rutherford sicher.

Leroy Sané brachte Deutschland in der 2. Minute in Führung. Ecuador antwortete mit dem 1:1 durch Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.).

Durch den Sieg vor 80.663 Zuschauern sind die Südamerikaner als einer der besten acht Gruppendritten fürs Sechzehntelfinale qualifiziert. Platz 2 in der Gruppe geht an die Elfenbeinküste, die Curaçao 2:1 schlug.

Die Elfenbeinküste mit Shootingstar Yan Diomande möchte erstmals bei einer Weltmeisterschaft die Gruppenphase überstehen. Curaçao will dem etwas entgegensetzen. 25.06.2026 | 8:17 min

Umstrittenes 1:0 für Deutschland

Deutschland erwischte einen Blitzstart. Nach Sanés Tor in der 2. Minute reklamierten die Ecuadorianer heftig. Dies nicht zu Unrecht, denn in der Vorarbeit zum Tor traf Aleksandar Pavlović seinen Gegenspieler mit dem hohen Bein leicht im Gesicht.

Schiedsrichterin Tori Penso zeigte jedoch zügig an, dass die Entscheidung stehen bleibt, der VAR griff nicht ein.

Leroy Sané trifft gegen Ecuador in der zweiten Spielminute zum 1:0 für Deutschland. Aber hätte vorher nicht abgepfiffen werden sollen? 25.06.2026 | 0:16 min

Ecuadors schnelle Antwort

Das Tor gab den Deutschen keinen Halt, Ecuador machte nun Druck. Viel lief über die deutsche linke Seite, wo David Raum große Probleme hatte. Sieben Minuten nach Sanés Treffer hieß es dann 1:1. Nilson Angulo überwand Manuel Neuer mit einem Distanzschuss (9.). Den entscheidenden Fehler hatte der gegen die Elfenbeinküste noch überragende Felix Nmecha begangen.

Wir hatten einen super Start. Leider haben wir direkt nach dem Tor angefangen, Harakiri bei der Positionierung zu machen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Die DFB-Elf kam erst rund zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff wieder besser ins Spiel. Es lief aber Vieles durcheinander. Da auch Ecuador hektisch agierte, ging das 1:1 zur Pause in Ordnung.

Elfmeter für Deutschland zurückgenommen

Mit großer Aufregung startete die zweite Halbzeit. Wenige Sekunden nach dem Anpfiff fiel Kai Havertz im Strafraum zu Boden, Penso pfiff Elfmeter. Diesmal jedoch hatte die Entscheidung keinen Bestand: Der VAR meldete sich, da Sané zuvor ein klares Foul begangen hatte.

Nach Ansicht der Bilder hätte Penso den Elfmeter wohl auch deswegen zurückgenommen, da Havertz sehr leicht gefallen war.

DFB-Elf fehlt die Präzision

Die deutsche Mannschaft blieb auf der Suche nach Souveränität. Die Intensität im Spiel war hoch, die Genauigkeit allerdings gering.

In der 60. Minute brachte Bundestrainer Julian Nagelsmann unter anderem Deniz Undav ins Spiel. Die erste gefährliche Aktion der zweiten Halbzeit kam allerdings von Ecuador. Enner Valencia fasste sich ein Herz, stoppte den Ball mit der Brust und zog aus 20 Metern ab. Manuel Neuer hatte keine größeren Probleme, den Schuss abzuwehren (62.).

Ich hatte das Gefühl, dass sie es mehr wollten als wir. Ecuador war griffiger, ekliger. „ Deniz Undav, Stürmer

Ecuador siegt im Schlussspurt

Es war die Ouvertüre zu einer beherzten Schlussphase der Ecuadorianer, die dabei auch von Nagelsmanns munterem Wechselspiel profitierten. Nach einem Missverständnis zwischen Neuer und Jonathan Tah hatte Plata (73.) zunächst eine gute Torchance. Fünf Minuten später versetze er die Fans mit dem 2:1 in Ekstase. David Raum und Neuer gaben dabei keine allzu glückliche Figur ab.

In der zweiten Halbzeit war es eine verdiente Niederlage. Trotzdem ist nichts passiert zum Glück. „ Kapitän Joshua Kimmich

Davor hatte Sané eine der seltenen deutschen Tor-Möglichkeiten liegen lassen, als er den Ball nicht richtig traf und Ecuadors Keeper den Ball in die Arme schoss (76.).

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