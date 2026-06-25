Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland
|
Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Deutschland in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Deutschland
|Deutschland
|GER
|2
|2
|0
|0
|9:2
|7
|6
|2
|Elfenbeinküste
|Elfenbeink.
|CIV
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Ecuador
|Ecuador
|ECU
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|4
|Curaçao
|Curaçao
|CUR
|2
|0
|1
|1
|1:7
|-6
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum dritten Vorrundenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Während die Nagelsmann-Elf als feststehender Gruppensieger ohne Druck in die Partie gehen kann, hilft den Südamerikanern nur ein Sieg.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Ecuador
- 0
- Siege Deutschland
- 2
- Torverhältnis
- 2 : 7
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen