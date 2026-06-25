  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ecuador gegen Deutschland

|

Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Deutschland in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 22:00 Uhr
New York City
Das Erste
Ecuador
ECU
Ecuador
-:-
Deutschland
Deutschland
GER

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER22009:276
2ElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeink.CIV21012:203
3EcuadorEcuadorEcuadorECU20110:1-11
4CuraçaoCuraçaoCuraçaoCUR20111:7-61
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Vorrundenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Während die Nagelsmann-Elf als feststehender Gruppensieger ohne Druck in die Partie gehen kann, hilft den Südamerikanern nur ein Sieg.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Ecuador
    0
    Siege Deutschland
    2
    Torverhältnis
    2 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026