DFB-Elf mit 1:2 gegen Ecuador: Neuers Fluch der guten Taten

Nach der knappen Niederlage im rechnerisch unbedeutenden Spiel gegen Ecuador rückt Manuel Neuer in den Fokus. Der ehemalige Welttorhüter wirkt bei der WM 2026 nicht unantastbar.

Hat in jedem seiner letzten neun WM-Spiele ein Tor kassiert: Manuel Neuer. Quelle: AP Photo/Frank Franklin II

Vielleicht war diese Szene die Crux bei der 1:2-Niederlage der DFB-Elf gegen Ecuador: Leroy Sané drang in der 76. Minute in den Strafraum ein und verzögerte geschickt. Sein Gegenspieler rutschte weg, doch Sané traf den Ball auf dem stumpfen Geläuf nicht optimal. Hernán Galíndez parierte.

Stattdessen geriet eine Minute später Manuel Neuer in den Fokus. Der 40-Jährige sah beim 1:2 unglücklich aus - und bestätigte damit den Eindruck: Es ist bislang nicht sein Turnier.

DFB-Elf mit Auftritt wie in einem Testspiel

Grundsätzlich gilt: Erkenntnisse über das Spiel der deutschen Mannschaft sind an diesem Donnerstagabend nur eingeschränkt möglich. Die DFB-Elf stand schon vor dem letzten Spiel gegen Ecuador als Gruppensieger fest. Auch wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann später widersprach, wirkte der deutsche Auftritt nach der Pause phasenweise wie ein Testspiel.

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Mit Angelo Stiller, Malick Thiaw, Pascal Groß und Maximilian Beier kamen in der zweiten Halbzeit etliche Reservisten zum Einsatz. Zudem testete Nagelsmann zwischenzeitlich eine Dreierkette mit David Raum und Leroy Sané.

Kritisiert wurde die Phase nach der frühen Führung durch Sané in der zweiten Minute. "Wenn wir so früh führen, müssen wir mit viel mehr Überzeugung spielen. Leider haben wir direkt nach dem Tor mit Harakiri in der Positionierung angefangen und Ecuador hat höher gepresst", erklärte der Bundestrainer bei "Magenta".

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Der Ausgleich fiel nach einem technischen Fehler und Ballverlust von Felix Nmecha. Sané, der defensiv mehrfach überzeugte und vor der Pause fast wie ein zweiter Rechtsverteidiger agierte, hatte in der Szene schon offensiv umgeschaltet. Nilson Angulo zog gegen Josua Kimmich nach innen und traf aus der Distanz. Manuel Neuer reagierte dabei ungewöhnlich spät. Als Torwartfehler kann das freilich nicht bezeichnet werden.

Leichtes Zögern von Manuel Neuer

Aber weil eben mannschaftstaktisch keine großen Erkenntnisse zu gewinnen waren, fokussierte sich der Blick auf Neuer. In einer Szene vor dem zweiten Gegentor agierte er zuerst zögerlich und packte dann letztlich zu spät zu.

Neuer, so scheint es, holt in diesen Tagen der Fluch der guten Taten ein, die er mehr als anderthalb Jahrzehnte lang gezeigt hat. Der 40-Jährige wird an seinen Qualitäten als ehemaliger Welttorhüter und bester Torhüter der Geschichte gemessen.

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Kritische Blicke auf Neuer

Die überraschende Rückkehr des Bayern-Kapitäns, der nach der EM 2024 eigentlich aus dem Nationalteam zurückgetreten war, hatte vor der WM ohnehin für Kontroversen gesorgt. Der in den vergangenen Monaten gesetzte Oliver Baumann wurde Nummer zwei herabgestuft. Nun wird jede Aktion Neuers kritisch beäugt.

Bisher war kein einziges Torwart-Spiel für Neuer dabei. Deswegen erhält er von vielen Seiten Zuspruch. "Es ist wieder extrem ärgerlich für Manu, dass er so die Winner-Aktion leider noch nicht hatte. Die Abschlüsse waren alle eklig", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Spiele der Vorrunde. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger sagte über das 1:2: "Es ist extrem schwer für den Torwart, da zu reagieren. Wenn so viele Spieler vor dem Torwart sind, kannst du wenig machen."

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Am Montag Start in die K.o.-Runde

Schweinsteiger bewertete Neuers Leistung "bis jetzt" als gut. "Manchmal denke ich mir, wo sind die großen Paraden, weil es noch nicht so viele Schüsse aufs Tor gab. Insgesamt wird er für unser Spiel wichtig sein", prognostizierte der Weltmeister-Kollege von 2014.

Seit dem großen Triumph 2014 in Rio de Janeiro hat Neuer in allen neun WM-Spielen mindestens ein Gegentor kassiert. Das Sechzehntelfinale am Montag (22:30 Uhr MESZ) in Foxborough bei Boston wäre eine gute Gelegenheit, diese Serie zu durchbrechen.

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