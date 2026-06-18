Manuel Neuer: Noch einmal eine WM zu spielen "ein Geschenk"

Manuel Neuer ist noch einmal zurückgekehrt ins DFB-Team, um seine fünfte WM zu spielen. Es soll sein letztes Turnier sein, sagt der Torhüter.

Neuer: Noch einmal eine WM zu spielen "ein Geschenk"

Manuel Neuer nach seinem Comeback - die alte und neue Nummer 1 in der DFB-Pressekonferenz. Aus dem WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem - live im Stream. 18.06.2026 | 31:22 min

Manuel Neuer bestreitet seine fünfte Fußball-Weltmeisterschaft - und es wird diesmal wirklich sein letztes Turnier sein. Das erklärte der 40-Jährige am Donnerstag im Rahmen der DFB-Pressekonferenz im deutschen Quartier in Winston-Salem. "Für mich steht es im Prinzip fest, dass das mein letztes Turnier ist", so Neuer: "Ich habe nicht vor, in zwei Jahren dann wieder bei einer EM zwischen den Pfosten zu stehen", erklärte er.

Er wolle sich in diesen Tagen aber nicht mit Abschieden beschäftigen. "Ich schaue nach vorne und freue mich auf alle Spiele."

Einen "gewissen Zeitpunkt" für die Kehrtwende könne er "gar nicht benennen", so Neuer: "Das hat sich einfach so entwickelt. Das hat auch mit meiner Leistung zu tun, nachdem ich aus der Verletzung zurückgekommen bin."

Bundestrainer Julian Nagelsmann bringt zur XXL-WM insgesamt neun Trainer mit: vier Co-Trainer, drei Athletiktrainer und zwei Torwarttrainer. ZDF-Reporterin Lili Engels über den Nagelsmann-Stab. 18.06.2026 | 3:54 min

Neuer: Rücktritt 2024 "die richtige Entscheidung"

Neuer war von Bundestrainer Nagelsmann für die Öffentlichkeit relativ kurzfristig zurückgeholt worden ins DFB-Team. Das sei für ihn "ein Geschenk", so Neuer.

Der Bayern-Profi war nach der Heim-EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. "Für mich war das damals die richtige Entscheidung", erläuterte Neuer. Die vergangenen zwei Jahre wären mit seinen Einsätzen bei den Bayern und dem DFB-Team "eine zu hohe Belastung gewesen für mich", so Neuer.

In diesem Frühjahr war der Torhüter angeschlagen. "Ich wollte erst mal wieder reinkommen und Leistung zeigen. Mit dem Bundestrainer habe ich mich ausgetauscht, ob ich für ein Turnier fähig bin, das durchzuspielen", berichtet Neuer über die Gespräche mit Nagelsmann. Im Vergleich zur WM 2014, als er vor dem Turnier ebenfalls angeschlagen war, "hatte ich nun viel mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Sodass jetzt hoffentlich nichts mehr passiert und ich das Turnier durchspielen kann."

Mit seinem dann 21. WM-Einsatz löst Neuer im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag (22 Uhr/ZDF) in Toronto den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab

ZDF-Reporter Florian Zschiedrich hebt vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl die Defensive der Elfenbeinküste hervor. Die Ivorer haben in der WM-Quali kein Gegentor kassiert. 18.06.2026 | 2:53 min

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Quelle: ZDF, SID