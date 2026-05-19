  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Bericht: Neuer Nummer eins bei WM - Baumann wird Ersatz-Torwart

Baumann wird Ersatz-Torwart der DFB-Elf:Bericht: Mit Neuer als Nummer eins zur WM

|

Manuel Neuer soll bei der WM 2026 die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Das hat Bundestrainer Nagelsmann laut einem Pressebericht entschieden.

05.07.2024, EM 2024, Spanien - Deutschland: Torhüter Manuel Neuer winkt vor der Partie

EM 2024, Spanien - Deutschland: Manuel Neuers bislang letztes Länderspiel.

Quelle: Tom Weller/dpa

Manuel Neuer wird laut "Bild" als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit dem Bayern-Torhüter plane. Baumann habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde, so die "Bild"-Zeitung.

Bundestrainer Nagelsmann im aktuellen sportstudio zur Torwartfrage:

Julian Nagelsmann beim Interview im ZDF-Sportstudio.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch mit Jochen Breyer im aktuellen sportstudio über die Nominierung seines WM-Kaders. Die Torwartfrage lässt Nagelsmann offen.

16.05.2026 | 29:49 min

Offiziell wird Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag bekanntgeben.

Bis zuletzt hatte Nagelsmann eine klare Aussage zu Neuer vermieden. Am Samstag verwies er im aktuellen sportstudio darauf, er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, das habe noch nicht stattgefunden.

Neuers Waden-Verletzung offenbar weniger schlimm

Neuer selbst hatte nach dem letzten Bundesliga-Spieltag ein Comeback nicht mehr ausgeschlossen und auf eine Frage danach geantwortet: «Das müsst ihr nicht wissen.» Baumann hatte die komplette WM-Qualifikation gespielt und war davon ausgegangen, als Nummer eins zur WM zu fahren.

Torjubel von Harry Kane zum 2:0 am 16.05.2026 in München.

Der FC Bayern beendet die Bundesliga-Saison mit einem meisterlichen Auftritt. Beim 5:1 gegen den 1. FC Köln liefert Harry Kane einen Dreierpack - seinen elften für die Münchner.

18.05.2026 | 10:08 min

Derzeit hat Neuer Probleme mit seiner Wade, im letzten Spiel vor der Nominierung wurde er am Samstag ausgewechselt. Laut «Bild»-Informationen ist die Verletzung aber weniger gravierend. Der 40 Jahre alte Neuer könnte wohl schon beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr) wieder auf dem Platz stehen. 

Neuer verlängert Vertrag bei Bayern

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert.

Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er aus dem Nationalteam zurück.

Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Torhüter-Legende Manuel Neuer noch im Trikot des FC Schalke 04

Vor rund 20 Jahren hat Torhüter-Legende Manuel Neuer sein Bundesliga-Debüt im Tor des FC Schalke 04 gezeigt. Auch mit 40 Jahren ist er noch aktiv.

27.03.2026 | 0:16 min
Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das aktuelle sportstudio am 16.05.2026 ab 23:00 Uhr.
Themen
SportFußball-WM

Mehr zur WM

  1. Der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen der WM

  2. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  3. Manuel Neuer am 11.04.26

    Debatte um WM-Teilnahme:Neuer über Nagelsmann: "Haben kein schlechtes Verhältnis"

    mit Video4:47
  4. Manuel Neuer im Champions-League-Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München

    Champions League:Dank Manuel Neuer: FC Bayern gewinnt bei Real Madrid

  5. Torwart Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) im sportstudio.

    Nationalkeeper im sportstudio:Baumann: "Perfektion anstreben - das ist das Ziel"

    Video22:50
  6. Fußball-Bundesliga, FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim: Hoffenheims Torwart Oliver Baumann

    Für Italien-Spiele:Nagelsmann kürt Baumann zur Nummer eins

  7. Collage: Ein Fuballer mit einem Pokal jubelt, daneben David Beckham im Anzug, eine Menschenmenge mit USA-Flaggen und amerikanische Dollar.

    Sport | Sport Dokus:American Soccer Dream

    von Tim Gorbauch und Markus Harm
    Video43:47
  8. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

sportstudio Fußball-Dokus