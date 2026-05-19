Bericht: Neuer Nummer eins bei WM - Baumann wird Ersatz-Torwart

Baumann wird Ersatz-Torwart der DFB-Elf:Bericht: Mit Neuer als Nummer eins zur WM
Manuel Neuer soll bei der WM 2026 die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Das hat Bundestrainer Nagelsmann laut einem Pressebericht entschieden.
Manuel Neuer wird laut "Bild" als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit dem Bayern-Torhüter plane. Baumann habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde, so die "Bild"-Zeitung.
Bundestrainer Nagelsmann im aktuellen sportstudio zur Torwartfrage:
Offiziell wird Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag bekanntgeben.
Bis zuletzt hatte Nagelsmann eine klare Aussage zu Neuer vermieden. Am Samstag verwies er im aktuellen sportstudio darauf, er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, das habe noch nicht stattgefunden.
Neuers Waden-Verletzung offenbar weniger schlimm
Neuer selbst hatte nach dem letzten Bundesliga-Spieltag ein Comeback nicht mehr ausgeschlossen und auf eine Frage danach geantwortet: «Das müsst ihr nicht wissen.» Baumann hatte die komplette WM-Qualifikation gespielt und war davon ausgegangen, als Nummer eins zur WM zu fahren.
Derzeit hat Neuer Probleme mit seiner Wade, im letzten Spiel vor der Nominierung wurde er am Samstag ausgewechselt. Laut «Bild»-Informationen ist die Verletzung aber weniger gravierend. Der 40 Jahre alte Neuer könnte wohl schon beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr) wieder auf dem Platz stehen.
Neuer verlängert Vertrag bei Bayern
Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert.
Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er aus dem Nationalteam zurück.
Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.
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