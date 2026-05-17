Julian Nagelsmann lässt Torwartfrage erstmal offen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im aktuellen sportstudio nicht ausgeschlossen, dass Manuel Neuer ins Tor der Nationalelf zurückkehrt. Die Hängepartie stört die Harmonie.

Die richtige Auswahl sei ein "schwieriges, komplexes Thema", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann über die T-Frage in der Nationalelf. Quelle: ddp26-1741406

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft ist nicht mehr ausgeschlossen. Julian Nagelsmann wollte im aktuellen sportstudio noch nicht bestätigen, dass der 40-Jährige für die WM 2026 wieder nominiert wird. Der Bundestrainer beteuerte, er wolle "nicht über einzelne Spielernamen sprechen", aber was er versprechen könne:

Jeder Spieler, der in meiner Ära eine Rolle gespielt hat, wird einen Anruf bekommen. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Er müsse rund 62 Telefonate führen. So lange er vor der Kadernominierung am kommenden Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt die Gespräche nicht geführt habe, könne er auch bei der T-Frage nicht für Klarheit sorgen.

"Ich halte an meiner These fest, dass zuerst der Spieler kontaktiert wird - und das hat noch nicht stattgefunden." Die Indizien für eine Rückholaktion des 124-fachen Nationaltorwarts mehren sich, denn ein Dementi zur Rückholaktion blieb aus.

29.04.2026 | 2:05 min

Die letzten WM-Turniere verliefen nicht überzeugend

Ob der nach der Heim-EM 2024 zurückgetretene Kapitän des FC Bayern auf der vorab der Fifa gemeldeten Liste mit den 55 Spielern stehe, kommentierte Nagelsmann ebenfalls nicht. Ausweichende Antwort:

Es ist immer die Pflicht, alle Spieler, die infrage kommen und einen deutschen Pass haben, auch auf eine mögliche Liste zu schreiben. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Der 38-Jährige nimmt in Kauf, dass die Neuer-Causa noch emotionaler diskutiert wird - und mindestens mal auch einen Keil unter die Anhängerschaft der Nationalelf treibt. Denn es gibt nicht nur Befürworter.

Kritiker führen an, dass die WM 2018 in Russland und 2022 in Katar keine Turniere waren, auf denen der einst weltbeste Schlussmann überzeugte. Im Gegenteil: Bei der auf vielen Ebenen missratenen Mission in der Wüste vor vier Jahren hatte Neuer gleich mehrfach gepatzt.

Konrad Laimer, Bayern-Trainer Vincent Kompany, Torwart Manuel Neuer und Sportvorstand Max Eberl nach dem Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Paris. 06.05.2026 | 6:29 min

Oliver Baumann fühlt sich noch als Nummer eins

Der in der WM-Qualifikation fast fehlerlos haltende Torhüter Oliver Baumann muss sich allein mit der Debatte brüskiert fühlen. Am Samstag beteuerte der 35-Jährige von der TSG Hoffenheim, dass er davon ausgehe, als Nummer eins zur WM zu fahren:

Das ist mein Stand. Ich gehe auch sehr selbstbewusst dahin. Ich habe keine andere Info. „ Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Neuer wich fast zeitgleich der Frage aus, ob er eine WM-Teilnahme ausschließen könne, als er den Journalisten zurief:

Das müsst ihr nicht wissen. „ Torhüter Manuel Neuer

Nagelsmann dürfte dämmern, welcher Sprengstoff in der Entscheidung steckt. Die Rolle rückwärts auf dieser neuralgischen Position so lange im stillen Kämmerlein zu behandeln, ist keine harmoniefördernde Maßnahme.

Gleichwohl beteuerte er: "Ich bin bis zum heutigen Tag sehr fein mit meiner Kommunikation mit den Spielern. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen." Und was er anmerken wollte: "Das Turnier ist wichtiger als die Nominierung selbst. Ihr müsst nur noch vier Mal schlafen, dann wisst ihr alles."

Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein. 09.04.2026 | 1:57 min

Nagelsmann: Uli Hoeneß kann ihn jederzeit anrufen

Die richtige Auswahl sei ein "schwieriges, komplexes Thema". Er habe deswegen die Bekanntgabe bis nach Ende der Bundesliga-Saison verschoben. Vor seiner ersten WM hat der Bundestrainer einigen Respekt.

Aus deutscher Sicht ist das Klima etwas Besonderes. Wir sind die Nation, die die Hitze am wenigsten gewöhnt ist. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Gleichwohl ist die WM-Gruppe mit Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador lösbar. Nagelsmann: "Wenn wir im Laufe des Turniers gut reinfinden, ist vieles möglich. Wir haben gute Charaktere, wir haben eine interessante Mischung." Weil man nicht der Topfavorit sei, werde der Teamgeist immens wichtig.

Die scharfe Kritik von Bayern-Patron Uli Hoeneß an diesem Punkt ("Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen - dann haben wir eine Chance") nahm Nagelsmann locker auf. "Er hat meine Handynummer und kann mich immer anrufen, wenn er etwas zu kritisieren hat."