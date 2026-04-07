Champions League: FC Bayern gewinnt dank Manuel Neuer bei Real

Der FC Bayern hat sich eine tolle Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel erkämpft. Die Münchner siegten knapp bei Real Madrid. Der beste Mann stand im Bayern-Tor.

Erwischte einen herausragenden Abend: Manuel Neuer im Bayern-Tor ließ Real verzweifeln. Quelle: dpa

Real Madrid und der FC Bayern München haben sich im ausverkauften Bernabeu-Stadion vor 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein absolutes Topspiel geliefert - mit dem besseren Ende für den deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern bezwang die Königlichen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 2:1 - auch dank eines überragenden Manuel Neuer.

Die Treffer für die Münchner erzielten Luis Diaz in der 41. und der rechtzeitig genesene Harry Kane in der 46. Minute. Für Real traf Kylian Mbappe (74.). Das Rückspiel findet am Mittwoch, den 15. April, in der Münchner Arena statt.

Schade, dass es kein 2:0 geworden ist, man weiß ja, wie gefährlich Real Madrid ist. Es wird eine schwere Aufgabe in München. „ Manuel Neuer

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Manuel Neuer muss mehrmals retten

Der FC Bayern kam hervorragend in die Partie. Konrad Laimer tauchte in der 1. Minute das erste Mal gefährlich vor dem von Andrij Lunin gehüteten Kasten auf. Nach knapp zehn Minuten hätte es 1:0 für die Münchner stehen müssen. Dayot Upamecano brachte aber das Kunststück fertig, den Ball aus vier Metern völlig freistehend nicht im Tor unterzubringen.

Danach befreiten sich die Gastgeber ein wenig vom Anfangsdruck der Bayern und kamen auch direkt zu Großchancen. Mbappe (15.) und Vinicius Jr. (18.) scheiterten am gut aufgelegten Manuel Neuer.

Erfrischend offensive Vorstellungen beider Teams

Beide Teams agierten erfrischend offensiv und hatten jeweils weitere Großchancen zur Führung. In der 28. Minute leistete sich Real in Gestalt von Thiago Pitarch einen Riesenbock. Seinen Rückpass zu Lunin hätte Serge Gnabry mit ein wenig mehr Ruhe zum 1:0 verwandeln können.

Auf der anderen Seite kam es zur Neusauflage Mbappe gegen Neuer - mit dem besseren Ende für den 40-jährigen Bayern-Keeper, der einen Schuss aus rechter Position von der Linie fischte. Nach 41 Minuten zahlte sich die leichte Überlegenheit der Bayern aus. Einen Traumpass von Gnabry in die Schnittstelle der Defensive Reals verwertete Diaz sicher zur Pausenführung.

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Kane trifft Sekunden nach Wiederanpfiff

Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit war kaum verklungen, als der FC Bayern zum zweiten Mal zuschlug. Kane zog aus 16 Metern ab und traf ins rechte untere Eck. Spätestens jetzt hatte sich der Einsatz des Engländers ausbezahlt. Die Madrilenen wirkten geschockt und das Team von Trainer Vincent Kompany setzte weiter auf Offensive.

Nicht ohne Risiko: Einen kapitalen Fehler von Upamecano, dessen Rückgabe zu Neuer verhungerte, nutzte Vini Junior fast zum Anschlusstreffer (62.), doch der Bayern-Torhüter verkürzte geschickt den Winkel. In der Folgezeit prüften die Real-Stürmer das Können des 40-Jährigen mehrere Male, der Kasten blieb sauber.

Bis zur 74. Minute. Mbappe vollendete einen tollen Angriff über Trent Alexander-Arnold. Real wäre nicht Real, wenn es sich geschlagen geben würde. Die Defensive der Münchner bekam in der Schlussphase einiges zu tun. Doch sie hielt stand.

Das sagt die spanische Presse AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."



El Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabéu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um im Rennen zu bleiben."



Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabéu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappé glich aus - der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."

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Quelle: ZDF, dpa, SID,