Paraguay muss nach 0:0 hoffen - Australien sichert sich Platz 2

Australien reicht in der Gruppe D das 0:0 gegen Paraguay zu Platz zwei. Die Türkei verabschiedet sich mit einem Sieg über die USA von der WM 2026.

Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten. 26.06.2026 | 8:59 min

Die USA haben vor dem Start der K.o.-Runde der WM 2026 einen Stimmungsdämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino verlor nach einer Mega-Rotation ihr sportlich bedeutungsloses drittes Gruppenspiel gegen die Türkei 2:3 (1:2). Im Parallelspiel Paraguay - Australien reichte das 0:0 den Australiern zum Weiterkommen. Paraguay hat gute Chancen, als Dritter die K.o.-Runde zu erreichen.

Türkei feiert Ayhans spätes Siegtor

Vor den Augen der Hollywood-Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Jessica Alba traf der eingewechselte Kaan Ayhan (90.+8) spät zum heftig gefeierten Sieg für die Türkei, die schon vor der Partie ausgeschieden war. Die weiteren türkischen Treffer erzielten Jungstar Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.).

Die US-Amerikaner waren durch Auston Trusty in Führung gegangen (3.). Sebastian Berhalter gelang der 2:2-Ausgleich (49.). Im Sechzehntelfinale treffen die USA auf Bosnien und Herzegowina.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Paraguay möglicher Gegner der DFB-Elf

Australien steht zum dritten Mal nach 2006 und 2022 in der K.-o.-Phase einer WM. Den Socceroos reichte eine müde Nullnummer gegen Paraguay, um als Zweiter der Gruppe D das Ticket für die Zwischenrunde zu lösen.

Wie die Australier beendeten auch die Südamerikaner die Vorrunde mit vier Punkten und haben damit gute Chancen, sich als einer der besten acht Gruppendritten für das Sechzehntelfinale zu qualifizieren.

Sollte es zum Weiterkommen reichen, könnte der Weltranglisten-37. der nächste Gegner des deutschen Teams sein.

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Quelle: dpa, SID