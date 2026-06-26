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Fußball-WM

Niederlande gewinnen Rennen um Gruppensieg - Japan Zweiter

Japan Zweiter - auch Schweden weiter:Niederlande gewinnen Rennen um Gruppensieg

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Die Niederlande machen in der WM-Gruppe F Platz eins klar. Im Parallelspiel Japan - Schweden gibt's ein Unentschieden, das beide ins Sechzehntelfinale bringt.

Fußball-WM: Tunesien - Niederlande.

Die Niederlande legen gegen Tunesien los wie die Feuerwehr, schalten danach aber zwei Gänge herunter. Tunesien kann das befürchtete Debakel verhindern.

26.06.2026 | 6:53 min

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM das Fernduell gegen Japan um den Gruppensieg gewonnen. Die Elftal schlug das zuvor schon ausgeschiedene Team von Tunesien mit 3:1 (2:0) und bekommt es nun in der Nacht zu Dienstag im Sechzehntelfinale mit Marokko zu tun.

Das Parallelspiel zwischen Japan und Schweden endete 1:1. Die weiterhin ungeschlagenen Japaner treffen als Gruppenzweiter am Montag auf Brasilien. Schweden ist als Gruppendritter ein potenzieller Gegner der DFB-Elf.

Tunesien strengt sich nochmal an

Die Niederländer gingen vor 68.391 Zuschauern in Kansas City durch ein Eigentor des Frankfurters Ellyes Skhiri in der dritten Minute in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Brian Brobbey auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Nachdem Hazem Mastouri nach dem Seitenwechsel kurz für Spannung gesorgt hatte (54.), beruhigte Jan Paul van Hecke die Niederlande mit seinem Treffer zum 3:1 schnell wieder (62.). Dennoch war's für Tunesien ein Abschied mit Anstand.

Japan und Schweden drehen nach der Halbzeit auf

Kein Sieger, doch Zufriedenheit auf beiden Seiten: Japan und Schweden sind gemeinsam in die K.-o.-Runde eingezogen. Die Spieler hatten schon vor dem Anpfiff gewusst, dass beide Teams bei einem Unentschieden sicher weiterkommen würden - und das tat dem Spiel in der ersten Halbzeit nicht gut.

Der Schwede Anthony Elanga (11) versucht, den Ball unter Kontrolle zu bringen.

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit erhöht sich nach der Pause der Unterhaltungswert der Partie Japan und Schweden. Schwedens Top-Torschütze Elanga schlägt wieder zu – mit einem Traumtor.

26.06.2026 | 8:43 min

Auch Basketball-Ikone Dirk Nowitzki, der im Schweden-Trikot - der Heimat seiner Frau Jessica Olsson - auf der Tribüne saß und bei seiner Einblendung auf dem riesigen Videowürfel bejubelt wurde, dürfte sich von seinem Besuch etwas mehr Spektakel erhofft haben.

Beim 1:1 in Dallas brachte Daizen Maeda Japan nach starkem Zuspiel des Frankfurters Ritsu Doan in Führung (56.). Anthony Elanga (62.) sorgte für die schnelle Antwort Schwedens.

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