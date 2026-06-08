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WM-Liveblog: Manuel Neuer ist WM-Rekordtorwart

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Auch Renard kann Tunesien nicht retten

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"Feuerwehrmann" Hervé Renard ist auf seiner Rettungsmission mit Tunesien krachend gescheitert. News rund um die WM und zum DFB-Team im Liveticker.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

WM-Schiri Zwayer bleibt im Turnier

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer darf zumindest aus medizinischer Sicht auf weitere Einsätze bei der Fußball-WM hoffen. Der 45 Jahre alte Berliner ist nach seiner aufsehenerregenden Behandlungspause gegen Ende seines WM-Debüts am vergangenen Freitag bei der Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) wieder "diensttauglich".

"Felix ist untersucht und wohlauf", sagte der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher. Bei der Verletzung habe es sich laut Kircher um "eine Muskelkontraktion auf Basis einer unnormalen Bewegung" gehandelt: "Es geht ihm gut und er kann weiter im Turnier bleiben, was uns und ihn sehr freut."

18 Millionen Fans sehen nächsten DFB-Sieg

Der nächste WM-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat dem ZDF eine sehr gute Quote beschert. Den 2:1-Erfolg der DFB-Elf über die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) sahen am Samstagabend durchschnittlich 18,26 Millionen Menschen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 72,1 Prozent.

Damit verfolgten zwar etwas weniger Menschen die Partie als den Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) mit einem drei Stunden früheren Anpfiff am vergangenen Sonntag in der ARD, als durchschnittlich 23,43 Millionen Menschen zuschauten. 

Auch Renard kann Tunesien nicht retten

"Feuerwehrmann" Hervé Renard ist auf seiner Rettungsmission mit Tunesien krachend gescheitert. Die Nordafrikaner unterlagen im 1000. Spiel der WM-Geschichte hochverdient 0:4 (0:2) gegen Japan und haben keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. Die Adler von Karthago hatten sich nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) von Trainer Sabri Lamouchi getrennt und unter Renard auf die Wende gehofft.

"Wir haben noch ein Spiel. Obwohl wir bereits ausgeschieden sind, repräsentieren wir immer noch ein Land", sagte die gescheiterte Ad-hoc-Aushilfskraft auf dem tunesischen Trainerstuhl: "Wir müssen fokussiert bleiben. Das ist unsere Verantwortung als Profis. Im dritten Spiel müssen wir Stolz zeigen."

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Eigentlich gibt es schon genug zu feiern für Curaçao. Das Remis gegen Ecuador war der erste WM-Punkt jemals. Zusätzlich darf sich Torhüter Room über einen Rekord freuen.

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Iran: Lockerung der Einschränkungen für das Gruppenfinale?

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft darf offenbar auf eine Lockerung der Reiserestriktionen vor ihrem dritten WM-Spiel hoffen. Wie Trainer Amir Ghalenoei vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles berichtete, werde seinem Team "anscheinend erlaubt, schon früher zum dritten Spiel nach Seattle zu fahren. Ich wünschte nur, sie hätten uns das auch schon bei den ersten beiden Spielen erlaubt", sagte Ghalenoei.

Amiri über emotionales WM-Debüt: "Es ist wie ein Traum"

Nadiem Amiri war nach seiner gelungenen WM-Premiere sichtlich ergriffen. "Es ist wie ein Traum, einfach unglaublich", beschrieb der Profi vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nach dem 2:1 der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste seine Gefühle.

Vor den Augen seiner Familie war der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bei der Partie in Toronto nach einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt worden. Acht Minuten später schlug Amiri eine präzise Flanke auf Deniz Undav, der den Ausgleich besorgte und in der Nachspielzeit auch noch zum Sieg traf. 

Curaçaos erster WM-Punkt macht DFB-Elf zum Gruppensieger

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Curaçao hat Ecuador ein Remis abgeknüpft und durfte den ersten Punkt der eigenen WM-Geschichte bejubeln. Das macht Deutschland zum Gruppensieger.

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Kane besucht Konzert an freiem Tag

Konzertbesuch am freien Tag für Harry Kane. Gemeinsam mit Abwehrspieler Dan Burn und Ersatztorhüter Jason Steele besuchte er am freien Tag ein Konzert von Country-Musik-Star Ella Langley im nahegelegenen Independence. "Wir wurden gefragt, ob wir uns Ella Langley anschauen wollen", berichtete Burn. "Ich war der Einzige mit Cowboyhut und Jeans - das volle Programm".

Allerdings endete das Konzert für das englische Trio vorzeitig, berichtete Burn. "Wir haben die letzten drei Songs verpasst, weil wir rechtzeitig zum Zapfenstreich zurück sein mussten, was mich ein bisschen geärgert hat, weil das ihre besten sind.

Nagelsmann teilt Tuchels Fotografen-Ärger

Bundestrainer Julian Nagelsmann teilt den Ärger des englischen Teammanagers Thomas Tuchel über die Position der Fotografen bei der Fußball-WM. "Ich muss Thomas Tuchel beipflichten. Das ist schon krass, sie sind schon supernah.

Ich habe das Gefühl, dass das Superrohr mir die Nasenhaare fotografiert", sagte Nagelsmann nach dem zweiten Gruppensieg der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste (2:1) und kam zu dem Schluss: "Da gibt es bessere Lösungen, um auch für die Spieler die Connection zum Trainerteam herzustellen."

Ägypten-Trainer äußert sich zu Salah-Gerüchten

Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über einen angeblichen Streit mit seinem Offensivstar Mohamed Salah zurückgewiesen. Der 34-Jährige sei ein "großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird - das ist in Ordnung", sagte Hassan. Seit Tagen hatte es Gerüchte gegeben, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan.

Ein Tag, zwei Spiele: Willem-Alexander unterstützt Niederlande und Curaçao

Willem-Alexander ist der König der Niederlande - und bei der Fußball-WM doppelt im Einsatz. Nachdem er gemeinsam mit seiner Frau, Königin Maxima, in Houston den Sieg der "Elftal" gegen Schweden bejubelte, reiste er nach Kansas City. Dort verfolgte er am selben Tag das Spiel zwischen Ecuador und Curaçao. Denn auch der Inselstaat gehört offiziell zur niederländischen Krone. 

Quelle: Ashley Landis / dpa

Schlotterbeck am Innenband verletzt: "Sieht leider nicht gut aus"

Zur Halbzeit des WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste wurde Nico Schlotterbeck ausgewechselt - wegen einer Verletzung am Innenband. Am Sonntag werde Schlotterbeck mit einem MRT untersucht, bestätigte Bundestrainer Nagelsmann im ZDF-Interview. "Es sieht leider auf jeden Fall nicht gut aus."

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Nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ist DFB-Verteidiger Jonathan Tah erleichtert. Das Nationalteam habe sich nicht aufgegeben - das habe den Unterschied gemacht.

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Knieverletzung bei Nico Schlotterbeck?

Zur Halbzeit des WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste wurde Nico Schlotterbeck ausgewechselt - offenbar wegen einer Knieverletzung. "Ich hoffe, es ist nichts Ernstes", sagt ZDF-Experte Christoph Kramer, "ich hatte zweimal einen Innenbandriss im Knie. Wenn du dann in die zweite Halbzeit kommst und das Knie kalt wird, merkst du erst, was es wirklich ist."

Muskelverletzung bei Brasilien-Star Raphinha

Brasiliens Offensivstar Raphinha hat sich beim 3:0-Sieg gegen Haiti am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfällt, ist offen.

Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha "eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels" erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde nun ein "intensives Behandlungsprogramm" absolvieren. Die Seleção trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstag auf Schottland.

Geburt des ersten Kindes: Doku löst Kontroverse aus

Belgiens Fußball-Star Jeremy Doku und seine Frau Shireen erwarten ihr erstes Kind. Der errechnete Geburtstermin ist Anfang Juli - und damit irgendwo zwischen einem möglichen Sechzehntelfinale und einem Viertelfinale. Mit seinen Aussagen, für dieses einmalige Ereignis vielleicht nach Hause reisen zu wollen, sorgt der 24-Jährige derzeit für Wirbel.

"Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, und es gibt hunderte Fußballspieler, die alles geben würden, um in dieser Position zu sein", kritisierte unter anderem eine französische Journalistin. Dem Vater komme bei der Geburt ohnehin nur eine Nebenrolle zu.

Die Partie wird der Flügelspieler aber ohnehin verpassen. Wie der belgische Verband RBFA mitteilte, fällt Doku krankheitsbedingt aus.

Quelle: dpa, sid, Reuters
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