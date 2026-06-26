DFB-Pokal: ZDF zeigt Erstrundenspiel Stuttgart gegen Rostock

Zum Auftakt des DFB-Pokals zeigt das ZDF die Partie des Vorjahresfinalisten Stuttgart beim Drittligisten Rostock. Zahlreiche Pokal-Spiele gibt es zudem als Online-Zusammenfassung.

2026 musste er noch an der Trophäe vorbeilaufen, gelingt Deniz Undav in der neuen Saison der Gewinn des DFB-Pokals? Das ZDF zeigt die erste Partie des VfB Stuttgart live im TV. Quelle: Tom Weller / dpa

Zum Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal können Fußballfans die Partien von Rekordsieger Bayern München, Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund im frei empfangbaren TV sehen.

Nachdem die Ansetzungen der ersten Hauptrunde inzwischen zeitgenau feststehen, ist klar: Das ZDF zeigt am 21. August (20:45 Uhr) das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart live.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Spiele auch als Online-Zusammenfassung im ZDF

Ebenfalls im Free-TV laufen die Erstrunden-Partien zwischen Regionalligist Hallescher FC und Schalke 04 (24. August/ARD), Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dem FC Bayern München (2. September/ARD) sowie Oberligist HEBC Hamburg und Borussia Dortmund (1. September/RTL). Die Bayern und der BVB steigen erst Anfang September in den Wettbewerb ein, da sie am Pokalwochenende Ende August noch um den Supercup spielen.

ZDFsportudio wird auf seinen Online-Kanälen wieder einen Großteil der Partien als Zusammenfassungen anbieten.

Übersicht: Die erste Runde im DFB-Pokal 2026/27

Freitag, 21. August 2026 SC Preußen Münster - Karlsruher SC (18 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern (18 Uhr)

SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart (20.45 Uhr, live im ZDF) Samstag, 22. August 2026 FC Energie Cottbus - FC Augsburg (13 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen (13 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim (15:30 Uhr)

FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg (15:30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC (15:30 Uhr)

MSV Duisburg - SV Elversberg (15:30 Uhr)

Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen (15:30 Uhr)

SV Hemelingen - Hannover 96 (15:30 Uhr)

SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld (18 Uhr)

TSV 1860 München - Holstein Kiel (18 Uhr)

SV Eintracht Trier - RB Leipzig (18 Uhr) Sonntag, 23. August 2026 SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim (13 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum (13 Uhr)

SV Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden (15:30 Uhr)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin (15:30 Uhr)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg (15:30 Uhr)

VfB 1921 Krieschow - 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98 (15:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (18 Uhr)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn (18 Uhr)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli (18 Uhr) Montag, 24. August 2026 VSG Altglienicke Berlin - VfL Wolfsburg (18 Uhr)

SC Verl - Hamburger SV (18 Uhr)

FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln (18 Uhr)

Hallescher FC - FC Schalke 04 (20:45 Uhr) Dienstag, 1. September 2026 HEBC Hamburg - Borussia Dortmund (20:45 Uhr) Mittwoch, 2. September 2026 VfL Osnabrück - FC Bayern München (20:45 Uhr)

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Quelle: ZDF, dpa