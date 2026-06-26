DFB-Pokal: ZDF zeigt Erstrundenspiel Stuttgart gegen Rostock

Erste Runde DFB-Pokal:ZDF zeigt Stuttgart gegen Drittligist Rostock live
Zum Auftakt des DFB-Pokals zeigt das ZDF die Partie des Vorjahresfinalisten Stuttgart beim Drittligisten Rostock. Zahlreiche Pokal-Spiele gibt es zudem als Online-Zusammenfassung.
Zum Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal können Fußballfans die Partien von Rekordsieger Bayern München, Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund im frei empfangbaren TV sehen.
Nachdem die Ansetzungen der ersten Hauptrunde inzwischen zeitgenau feststehen, ist klar: Das ZDF zeigt am 21. August (20:45 Uhr) das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart live.
Spiele auch als Online-Zusammenfassung im ZDF
Ebenfalls im Free-TV laufen die Erstrunden-Partien zwischen Regionalligist Hallescher FC und Schalke 04 (24. August/ARD), Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dem FC Bayern München (2. September/ARD) sowie Oberligist HEBC Hamburg und Borussia Dortmund (1. September/RTL). Die Bayern und der BVB steigen erst Anfang September in den Wettbewerb ein, da sie am Pokalwochenende Ende August noch um den Supercup spielen.
ZDFsportudio wird auf seinen Online-Kanälen wieder einen Großteil der Partien als Zusammenfassungen anbieten.
Übersicht: Die erste Runde im DFB-Pokal 2026/27
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