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Sport

DFB-Pokal: ZDF zeigt Erstrundenspiel Stuttgart gegen Rostock

Erste Runde DFB-Pokal:ZDF zeigt Stuttgart gegen Drittligist Rostock live

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Zum Auftakt des DFB-Pokals zeigt das ZDF die Partie des Vorjahresfinalisten Stuttgart beim Drittligisten Rostock. Zahlreiche Pokal-Spiele gibt es zudem als Online-Zusammenfassung.

Deniz Undav blickt zum DFB-Pokal

2026 musste er noch an der Trophäe vorbeilaufen, gelingt Deniz Undav in der neuen Saison der Gewinn des DFB-Pokals? Das ZDF zeigt die erste Partie des VfB Stuttgart live im TV.

Quelle: Tom Weller / dpa

Zum Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal können Fußballfans die Partien von Rekordsieger Bayern München, Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund im frei empfangbaren TV sehen.

Nachdem die Ansetzungen der ersten Hauptrunde inzwischen zeitgenau feststehen, ist klar: Das ZDF zeigt am 21. August (20:45 Uhr) das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart live.

Harry Kane am 23.05.26

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner.

23.05.2026 | 5:59 min

Spiele auch als Online-Zusammenfassung im ZDF

Ebenfalls im Free-TV laufen die Erstrunden-Partien zwischen Regionalligist Hallescher FC und Schalke 04 (24. August/ARD), Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dem FC Bayern München (2. September/ARD) sowie Oberligist HEBC Hamburg und Borussia Dortmund (1. September/RTL). Die Bayern und der BVB steigen erst Anfang September in den Wettbewerb ein, da sie am Pokalwochenende Ende August noch um den Supercup spielen.

ZDFsportudio wird auf seinen Online-Kanälen wieder einen Großteil der Partien als Zusammenfassungen anbieten.

Übersicht: Die erste Runde im DFB-Pokal 2026/27

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF, dpa
Über den DFB-Pokal berichtet ZDFsportstudio regelmäßig.
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