Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Wie und warum hat sich die DFB-Elf den Dämpfer gegen Ecuador eingehandelt? Im Fokus am Freitag: Das Team von Kap Verde, das in seinem Märchen das nächste Kapitel aufschlagen kann.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

was sich beim Sieg gegen die Elfenbeinküste angedeutet hat, ist Realität geworden: Es läuft nicht rund in der deutschen Mannschaft. War die Gewissheit des sicheren Gruppensieges der Hemmschuh beim 1:2 gegen Ecuador? Oder mehr? Dazu weiter unten die Analysen.

Und heute? Es kann der nächste große Tag von Kap Verde werden. Die bei dieser WM noch ungeschlagenen Insulaner wären mit einem Sieg über Saudi Arabien sicher in der K.o.-Runde.

Endspielcharakter hat in der Gruppe I die Partie Norwegen - Frankreich. Beide schon fürs Sechzehntelfinale qualifiziert, beide mit bislang sechs Punkten. Der Gewinner in dieser Gruppe wäre potenzieller Achtelfinal-Gegner Deutschlands.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Das ist in der Nacht passiert

Nur kein Risiko: Das 0:0 reicht Australien zu Platz 2 - und für Paraguay sieht's gut aus, als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale zu rutschen.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Abschied mit Anstand: Dank Kaan Ayhans Last-Minute-Tor hat die Türkei doch noch Grund zu feiern - auch wenn der Sieg gegen die schon als Gruppenerster feststehende USA zu spät kommt.

Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten. 26.06.2026 | 8:59 min

Ein Remis, das die Japaner in die K.o.-Runde bringt - mit dem faden Beigeschmack, dass dort Brasilien der Gegner ist.

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit erhöht sich nach der Pause der Unterhaltungswert der Partie Japan - Schweden. Schwedens Top-Torschütze Elanga schlägt wieder zu - mit einem Traumtor. 26.06.2026 | 8:43 min

Tunesien kann's doch noch, wenigstens ein bisschen: Gegen die Niederlande leisten die schon ausgeschiedenen Afrikaner durchaus Gegenwehr.

Die Niederlande legen gegen Tunesien los wie die Feuerwehr, schalten danach aber zwei Gänge herunter. Tunesien kann das befürchtete Debakel verhindern. 26.06.2026 | 6:53 min

Leroy Sané erzielt das früheste WM-Tor der deutschen Nationalmannschaft seit 1934. Für den Sieg reicht das dennoch nicht. Ecuador dreht die Partie, beim zweiten Treffer wirkt Manuel Neuer nicht hundertprozentig sicher.

Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts. 26.06.2026 | 7:56 min

Nicolas Pépé schießt die Elfenbeinküste mit seinem Doppelpack ins Sechzehntelfinale. Damit erreichen die Ivorer bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals die K.o.-Runde.

Die Elfenbeinküste mit Shootingstar Yan Diomande möchte erstmals bei einer Weltmeisterschaft die Gruppenphase überstehen. Curaçao will dem etwas entgegensetzen. 25.06.2026 | 8:17 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Diese Partie ist mehr als das Aufeinandertreffen der Stars Erling Haaland und Kylian Mbappé. Zwischen Norwegen und Frankreich geht es um den Gruppensieg.

Beide Teams haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Die große Frage ist, ob die norwegische Defensive der außergewöhnlichen Offensive der Franzosen gewachsen ist.

Senegal kann nur noch darauf hoffen, durch einen Sieg gegen den Irak als einer der acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Trotz guter Leistungen hat es gegen Frankreich und Norwegen bislang nicht zu einem Punktgewinn gereicht.

Für Uruguay ist die Ausgangslage brenzlig. Nach Unentschieden gegen die Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde haben die Südamerikaner zwei Punkte auf dem Konto. Das reicht aktuell dennoch für Platz zwei.

Mit Spanien wartet der schwierigste Gegner zum Schluss. Der Europameister benötigt mindestens einen Punkt, um den Gruppensieg einzufahren. Uruguay läuft Gefahr, von Kap Verde verdrängt zu werden. Bei einer Niederlage ist der Einzug in die nächste Runde höchstwahrscheinlich futsch.

Vom vorzeitigen Aus als Gruppenletzter bis zum sicheren Weiterkommen ist für Kap Verde und Saudi-Arabien noch alles möglich. Das hängt jedoch auch vom Ausgang des Parallelspiels ab.

Kap Verde hat bisher die schönste Außenseiter-Geschichte der WM geschrieben. Bei der ersten Teilnahme holten die Insulaner sensationell einen Punkt gegen Spanien und begeisterten auch beim 2:2 gegen Uruguay mit einem mutigen Auftritt.

Belgien steht unter Druck, nach zwei Unentschieden droht das Aus. Gegen Neuseeland muss ein Sieg der Anspruch sein, um unabhängig vom Ergebnis des Parallelspiels mindestens Platz zwei zu holen.

Für die Neuseeländer ist mit einem Sieg der Sprung in die nächste Runde möglich. Sie gehen allerdings als Außenseiter in das Duell, was kein Nachteil sein muss.

Ägypten will den Einzug ins Sechzehntelfinale klarmachen. Die Mannschaft um Mohamed Salah und den Ex-Frankfurter Omar Marmoush benötigt dafür mindestens einen Punkt aus dem Duell gegen Iran.

Unsere Analyse / Hintergründe

So hat sich die deutsche Mannschaft ihren Dämpfer im Spiel gegen Ecuador eingehandelt:

Hingucker der Nacht

Das Glück der DFB-Elf, dass ihr einziger Treffer bei der Niederlage gegen Ecuador gezählt hat:

Leroy Sané trifft gegen Ecuador in der zweiten Spielminute zum 1:0 für Deutschland. Aber hätte vorher nicht abgepfiffen werden sollen? 25.06.2026 | 0:16 min

Zitat des Tages

Leider haben wir direkt nach dem Tor angefangen, Harakiri bei der Positionierung zu machen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF