Lebenslang im Prozess um Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt
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Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte unter anderem wegen Mordes in sechs Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg stellte am Freitag zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem ordnete das Gericht für Taleb A. den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an - diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.
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