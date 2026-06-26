Norwegen ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM. Die jetzige Generation gilt als besonders gut. Kann sie eventuell sogar WM-Mitfavorit Frankreich ärgern?

Frankreich und Norwegen überzeugen bei dieser WM bislang. Wer den Gruppensieg holt und damit ein möglicher deutscher Achtelfinalgegner wird, das entscheidet sich heute Abend im direkten Duell. 26.06.2026 | 1:34 min

Sie packen an, sie ziehen durch, sie rudern bislang, gemeinsam mit ihren Tausenden Fans, durch diese Fußball-Weltmeisterschaft - lautstark und selbstbewusst. Gestatten: die Norweger. Erstmals seit 1998 stehen die Wikinger wieder auf der größten und hellsten Fußball-Bühne - und sie sind eine große Bereicherung dieses Turniers.

Zwei Spiele, zwei Siege, vier Tore von Sturm-Monster Erling Haaland und weltweit beachtete Social-Media-Videos des berühmten Ruder-Rituals - was für ein toller Turnierstart. "Das Wichtigste", betont jedoch Trainer Ståle Solbakken, sei, "dass wir bereits die K.o.-Runde erreicht haben."

Ödegaard trommelt, Haaland rudert : Was es mit dem kultigen Ruder-Ritual auf sich hat Ein Fußball-Fest lebt auch immer von tollen Fan-Momenten. Man erinnere sich noch an den verrückten Holland-Tanz bei der EM 2024, nun erobern Norweger rudernd den Big Apple. mit Video 0:17

Haaland gegen Mbappé zum Vorrundenabschluss

Zum Abschluss der Vorrunde trifft sein Team am Freitag in Boston auf Vizeweltmeister und Mitfavorit Frankreich - oh là là. Es ist das Duell der Super-Stürmer. Kylian Mbappé gegen Erling Haaland. Beide haben bislang viermal getroffen. Es ist aber auch ein Spiel um den Gruppensieg.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Auftakthürden Senegal und Irak haben beide jeweils erfolgreich übersprungen, Frankreich (6:1) führt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle vor Norwegen (7:3) an. Sie werden "wahrscheinlich gegen uns gewinnen", betonte Haaland und schob noch schnell ein, "sie werden wahrscheinlich die WM gewinnen" hinterher.

Blitzsaubere Qualifikations-Bilanz der Norweger

Doch das bedeutet keinesfalls, dass seine Norweger nur die Statistenrolle anstreben. Warum auch? Sie sind zwar erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei, aber sie sind deshalb keine Exoten. In der Qualifikation hatte Norwegen alle acht Spiele gewonnen, unter anderem in Italien 4:1 triumphiert.

Lange sah es im Spiel zwischen Norwegen und Senegal nach einer klaren Angelegenheit für die Norweger aus - doch dann kam es anders. 23.06.2026 | 9:36 min

Die Mannschaft setzt sich aus Profis zusammen, von denen viele in den europäischen Topligen spielen. Haaland (Manchester City) wurde gerade zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Torschützenkönig der Premier League. Kapitän Martin Ødegaard ist Antreiber bei Arsenal. Julian Ryerson spielt mit Dortmund ebenso regelmäßig Champions League wie Alexander Sørloth (Atletico Madrid) oder Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon).

Elf Weltmeisterschaften in Serie verpasst

Die beiden bisherigen Siege und die dabei erzielten sieben Tore sind genau jene Bilanzen, die Norwegen bislang bei seinen drei vorherigen WM-Teilnahmen insgesamt aufwies. Bei der Premiere 1938 gab’s nur ein Spiel - und dies ging im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Italien 1:2 verloren.

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Anschließend verfolgte Norwegen die kommenden elf Weltmeisterschaften alle vor dem Fernseher, ehe im Oktober 1993 die Qualifikation für das Turnier acht Monate später in den USA gelang. Dies galt damals als Überraschung.

Vorzeige-Norweger Rune Bratseth

Zwar war mit Rune Bratseth vom Spitzenklub Werder Bremen in jener Zeit ein Norweger einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga, doch die großen sportlichen Schlagzeilen des 5,6 Millionen Einwohner-Landes lieferten regelmäßig Wintersportler.

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Das WM-Comeback 1994 endete bereits nach der Vorrunde. Norwegen hatte, wie Italien, Irland und Mexiko, jeweils vier Zähler. Da auch alle ein ausgeglichenes Torverhältnis aufwiesen, musste die Anzahl der geschossenen Treffer entscheiden, wer ins Achtelfinale kam. Es waren Mexiko (3:3 Tore), Irland und Italien (jeweils 2:2). Norwegen (1:1) fuhr nach Hause.

Vorrundensieg 1998 gegen Weltmeister Brasilien

Vier Jahre später gelang Norwegen dank eines grandiosen 2:1-Vorrunden-Sieges gegen Weltmeister Brasilien der Sprung ins Achtelfinale. Hier war jedoch gegen Italien Endstation (0:1).

Was diesmal drin ist? Darüber wird viel diskutiert. Einige sehen Norwegen gar als Geheimfavorit. Haaland kann darüber nur lachen. "Norwegen wird nie die WM gewinnen", sagte er dem Magazin "Time". Die Chancen für sein Land, tatsächlich den Titel zu holen, bezifferte er auf "0,5 Prozent." Doch das sollte diese Norweger keinesfalls davon abhalten, weiterhin auf dem Rasen und den Rängen zu begeistern.

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