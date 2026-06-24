Ein Fußball-Fest lebt auch immer von tollen Fan-Momenten. Man erinnere sich noch an den verrückten Holland-Tanz bei der EM 2024, nun erobern Norweger rudernd den Big Apple.

Was es mit dem kultigen Ruder-Ritual auf sich hat

Die norwegische Fußball-Mannschaft um Erling Haaland feiert den Sieg gegen Senegal im zweiten Vorrundenspiel gemeinsam mit den Fans und dem kultigen Ruder-Ritual. Quelle: Witters

Die Isländer hatten bei der EM 2016 ihr "Hu", die Holländer schwappten bei der EM 2024 in Deutschland "nach links" und "nach rechts", und die Norweger haben nun bei der WM ihr "Ro". Statt rhythmischem Klatschen machen die Skandinavier eine Ruderbewegung. Die Synchronität der Fans beeindruckt.

Wikingerschiff schwappt von den Rängen auf den Rasen

So sieht es dann auch dieser Tage in New York aus. Ein Meer an roten Trikots flutet den Big Apple, rudernd passiert die Fan-Regatta den Times Square und reißt alle mit, die staunend oder verwundert daneben stehen. Tausende norwegische Anhänger sorgten vor dem zweiten Spiel ihrer Mannschaft gegen Senegal für beste Fußballstimmung in der Stadt, die wahrlich schon vieles erlebt hat.

Bei der Fußball-WM sorgen Norwegens Fans für Begeisterung. Sie "rudern" in den Stadien - und stecken auch die Mannschaft mit guter Stimmung an. 23.06.2026 | 0:17 min

Und auch im New Yorker MetLife Stadium setzte sich das Ritual fort - und erreichte nach dem Schlusspfiff sogar den Rasen. Nach dem 3:2 gegen Senegal sorgten die Skandinavier nicht nur auf dem Platz für Jubel, sondern auch auf den Rängen. Denn Norwegens Spieler setzten sich gemeinsam mit ihren Fans ins imaginäre Wikingerschiff. Der Grund fürs Feiern: Norwegen erreichte vorzeitig das Sechzehntelfinale.

Haaland findet das Ritual klasse

Nach dem packenden Spiel hatte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard vor dem Fanblock eine imaginäre Trommel herausgeholt, auf der er den Ruder-Takt für die begeisterten Anhänger intonierte, die dankbar und frenetisch in die inzwischen kultige Ruder-Choreografie einstimmten.

Wie es dazu kam, erklärte Superstar Erling Haaland nach dem Spiel im Sender "Fox":

Ich habe es online gesehen, das ist komplett viral gegangen. „ Erling Haaland

Auch Ödegaard hatte es im Netz entdeckt. "Er fragte mich vor dem Spiel: 'Findest du, wir sollten da mitmachen?'" Haalands Antwort: "Lass uns mitmachen, wenn wir gewinnen, warum auch nicht?"

Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zelebrieren die Ruder-Choreografie der norwegischen Fußballfans - hier zusammen mit Kindern einer New Yorker Fußballschule. 24.06.2026 | 0:15 min

Trainer Solbakken: Das ist ein WM-Ding

Auch Trainer Stale Solbakken ruderte mit. "Die Fans haben Spaß." Doch das sei ein WM-Ding, so der 58-Jährige: "Nach der Weltmeisterschaft werden wir nicht mehr rudern, aber während des Turniers kann dies ein Blickfang sein."

Das kultige Fan-Ritual wird jedenfalls noch öfter zu sehen sein. Mit sechs Punkten steht Norwegen auf Platz zwei der Gruppe I und kämpft am Freitag gegen Frankreich um den Gruppensieg.

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