Fußball-WM 2026:Die besten Gruppendritten in der Übersicht
von Bastian Grieble
Die Rekordteilnehmerzahl und die Einführung des Sechzehntelfinales machen es möglich: Acht der zwölf Gruppendritten die nächste Runde.
An der WM 2026 nehmen erstmals 48 Teams teil. Zusätzlich wurde das Sechzehntelfinale eingeführt. Dadurch erreichen 32 Teams die K.o.-Runde, 24 Plätze gehen an die Gruppenersten und -zweiten. Die restlichen werden an die acht besten Gruppendritten verteilt.
Das aktuelle Ranking der besten Gruppendritten sieht aktuell folgendermaßen aus:
|Platzierung
|Nation
|Tordifferenz
|Punkte
|1.
|Schweden
|6:6
|3
|2.
|Schottland
|1:1
|3
|3.
|Paraguay
|2:4
|3
|4.
|Neuseeland
|2:2
|1
|5.
|Portugal/DR Kongo
|1:1
|1
|6.
|Tschechien
|2:3
|1
|7.
|Ecuador
|0:1
|1
|8.
|Bosnien-Herzegowina
|2:5
|1
|9.
|Saudi-Arabien
|1:5
|1
|9.
|Panama
|0:1
|0
|11.
|Senegal/Jordanien
|1:3
|0
So setzt sich die Tabelle der besten Gruppendritten zusammen
Das wichtigste Kriterium für die Platzierung in der Rangliste sind die gesammelten Punkte aus der Gruppenphase. Danach folgen die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen und die Anzahl der erzielten Tore.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Sorgen diese Kriterien noch nicht für eine Entscheidung über die Platzierung, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen. Schafft auch diese keine Abhilfe, geht es im letzten Schritt um die Platzierung in der jüngsten FIFA-Weltrangliste.
Der Turnierbaum für die Gruppendritten
Jeder der acht Gruppendritten trifft im Sechzehntelfinale laut Turnierbaum auf einen Gruppensieger. Dadurch ergeben sich sehr viele verschiedene Konstellationen für die ersten K.o.-Duelle. Vor dem Start des Turniers gab es 495 mögliche Konstellationen für das Sechzehntelfinale.
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
WM-Qualifikation und TestspieleMehr
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026