Die Rekordteilnehmerzahl und die Einführung des Sechzehntelfinales machen es möglich: Acht der zwölf Gruppendritten die nächste Runde.

Die besten Gruppendritten in der Übersicht

Schweden ist aktuell bester Gruppendritter

An der WM 2026 nehmen erstmals 48 Teams teil. Zusätzlich wurde das Sechzehntelfinale eingeführt. Dadurch erreichen 32 Teams die K.o.-Runde, 24 Plätze gehen an die Gruppenersten und -zweiten. Die restlichen werden an die acht besten Gruppendritten verteilt.

Das aktuelle Ranking der besten Gruppendritten sieht aktuell folgendermaßen aus:

WM 2026: Die besten Gruppendritten Platzierung Nation Tordifferenz Punkte 1. Schweden 6:6 3 2. Schottland 1:1 3 3. Paraguay 2:4 3 4. Neuseeland 2:2 1 5. Portugal/DR Kongo 1:1 1 6. Tschechien 2:3 1 7. Ecuador 0:1 1 8. Bosnien-Herzegowina 2:5 1 9. Saudi-Arabien 1:5 1 9. Panama 0:1 0 11. Senegal/Jordanien 1:3 0

So setzt sich die Tabelle der besten Gruppendritten zusammen

Das wichtigste Kriterium für die Platzierung in der Rangliste sind die gesammelten Punkte aus der Gruppenphase. Danach folgen die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen und die Anzahl der erzielten Tore.

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Sorgen diese Kriterien noch nicht für eine Entscheidung über die Platzierung, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen. Schafft auch diese keine Abhilfe, geht es im letzten Schritt um die Platzierung in der jüngsten FIFA-Weltrangliste.

Der Turnierbaum für die Gruppendritten

Jeder der acht Gruppendritten trifft im Sechzehntelfinale laut Turnierbaum auf einen Gruppensieger. Dadurch ergeben sich sehr viele verschiedene Konstellationen für die ersten K.o.-Duelle. Vor dem Start des Turniers gab es 495 mögliche Konstellationen für das Sechzehntelfinale.

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Quelle: ZDF