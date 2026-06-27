Trainer Bielsa rechnet mit sich ab:Zoff, Meuterei, Legende am Boden: Uruguays WM-Totalschaden
Kein Sieg, nur zwei Punkte und das Aus in der Vorrunde. Diese WM war für Uruguay ein Totalschaden. Trainer Bielsa rechnet mit sich ab.
Das personifizierte WM-Desaster Uruguays richtete sich an die ganze Nation. "Ich hätte mir nie vorstellen können, wegen dieses Sports so sehr zu leiden", sagte Fernando Muslera.
Nach dem Tiefpunkt seines Weltmeisterschafts-Missverständnisses bat der routinierte Torwart sogar selbst um seine Auswechslung. Danach betonte er mit letzter emotionaler Kraft: "Ich möchte meine Mitspieler und alle Uruguayer um Verzeihung bitten."
Harte Urteile in der Heimat: Ein Realitätsschock
40 Jahre, über 150 Länderspiele, eine Ikone im Tor der Südamerikaner - am Boden zerstört. Wie alle. Beim Tor der Spanier zum 1:0-Sieg durch Álex Baena hätte Muslera unbeholfener nicht wirken können. Bei allen drei Gegentoren, die letztlich zum verdienten Aus des ersten Weltmeisters und kommenden WM-Mitgastgebers führten, war er irgendwie beteiligt.
"Uruguay ist die Enttäuschung Südamerikas", urteilte die uruguayische "El País". "Ein Realitätsschock nach einem Traum, der in Frustration endete", befand "El Observador". "Was für ein Reinfall", spottete "El Diario" und das Montevideo Portal titelte gar: "Die Chronik eines angekündigten Todes."
Bielsa allein auf der Getränkekühlbox
Es war eine Mannschaft, die keine mehr war. Ein Trainer namens Marcelo Bielsa, über den kaum etwas mehr sagte wie die Szene, als er mit seinem grimmig-kauzigen Blick auf einer Getränkekühlbox zusammengekauert saß und vor allem mit sich selbst zu reden schien.
Eine Mannschaft und ein Trainer, deren Entzweiung auf der Weltbühne des Fußballs ihren finalen Akt erlebte, der beim Zusehen nicht nur wegen der Roten Karte des völlig außer Kontrolle geratenen Agustin Canobbio in der Nachspielzeit fast Schmerzen bereitete.
Als Bielsa Kapitän Fede Valverde vom Platz nahm, ignorierten sie sich gegenseitig. Der Real-Profi ging zur Bank, sprach mit Sinnesgenossen und hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. "Rache ist ein kalter Genuss! Das hat Marcelo Bielsa im Spiel gegen Spanien unter Beweis gestellt", schrieb Spaniens "Sport".
Zoff, Meuterei - die WM wurde zum Missverständnis
Der argentinische Coach soll als Reaktion auf eine Meuterei vom Vortag von Teilen der Mannschaft gegen seine Art und sein Training Personalentscheidungen getroffen haben. "Wir haben nur zwei Punkte geholt. Das zeigt meine Leistung als Manager", räumte Bielsa ein: "Ich habe das Potenzial der Spieler nicht abrufen können."
"Was ich Uruguays Fußball gegeben habe, ist nichts", rechnete Bielsa mit sich selbst ab und richtete den Blick nach unten. "Wenn sie mich fragen, wie man sich an mich erinnert, dann als jemand, der nichts erreicht hat."
Spieler redet Klartext
Das Kapital Uruguay dürfte beendet sein nach diesem Totalschaden mit nur mickrigen zwei Punkten. Geschlagen im Gruppenranking auch von Kap Verde.
"Es ist eine absolut beschissene, harte und traurige Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen", sagte Abwehrspieler José María Giménez: "Es gab kein einziges Gesicht (in der Kabine), das nicht traurig und angeschlagen aussah. Es ist die Traurigkeit von uns allen und ganz Uruguay."
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