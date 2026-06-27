Die wenigsten hätten wohl darauf gesetzt, dass Kap Verde ins WM-Sechzehntelfinale einzieht. Der Inselstaat feiert die Sensation entsprechend.

Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin. 27.06.2026 | 5:55 min

Eine, vielleicht zwei Minuten mussten sie noch überstehen. Wie kleine Kinder an Weihnachten standen die kapverdischen Nationalspieler nach ihrem Schlusspfiff im Kreis um ein Handy herum, auf dem die Schlusssekunden der Partie von Spanien gegen Uruguay zu sehen waren. Und dann: pure Freude, Glückseligkeit - und eine Sensation, wie es sie in der WM-Geschichte selten gegeben hat.

Durch das 0:0 gegen Saudi-Arabien und den spanischen Sieg im Parallelspiel erreichte die Auswahl des kleinen Inselstaates bei ihrem Debüt gleich die K.-o.-Runde.

Für Uruguay und Spanien war vor dem direkten Duell noch alles möglich in Gruppe H. Entsprechend engagiert gingen beide Seiten zu Werke. 27.06.2026 | 7:30 min

In der deutschen Nacht zum Samstag geht es gegen Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. "Für mich wird ein Traum wahr", sagte Mittelfeldspieler Deroy Duarte, der das Zittern vor dem Handy so beschrieb: "Ich war kurz davor, zu weinen."

Mit der Mama auf der Tribüne

Und mitreißende, herzerwärmende Geschichten gibt es noch dazu. Auf der Tribüne der riesigen Arena fieberte erneut Ana Cândida Évora mit, die Mutter des 40 Jahre alten Torwarts Vozinha, dem in den sozialen Medien mittlerweile mehr Menschen folgen als so manchem Hollywoodstar.

"Es bedeutet uns sehr viel, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen", sagte der Torwart. "Aber wir wussten auch, dass wir hierherkommen würden, um konkurrenzfähig zu sein."

Platz eins in der Gruppe, doch nach dem Ecuador-Spiel steht ein großes Aber. Wie ist die Vorrunde der Nationalmannschaft zu bewerten? Und was lässt sich ableiten für die heiße Turnierphase? 26.06.2026 | 14:08 min

Vozinha: "Haben Widerstandskraft der Menschen gezeigt"

Keiner der Spieler von Trainer Pedro Leitão Brito, der Bubista genannt wird, ist bei einem wirklich großen Club angestellt, einige haben weitere Staatsbürgerschaften wie die niederländische oder französische.

"Wir sind unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Unsere Großeltern und unsere Eltern haben große Opfer gebracht", sagte Vozinha. "Ich glaube, wir haben die Widerstandskraft der Menschen von Kap Verde gezeigt. Wir haben gezeigt, mit welcher Leidenschaft wir unser Land vertreten."

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Noch auf dem Rasen feierten die Außenseiter den Einzug in die K.-o.-Runde ausgelassen. "Kleine Insel, große Träume", kommentierte der weltbekannte schwedische Ex-Starspieler Zlatan Ibrahimovic. Frankreichs ehemaliger Weltmeister Thierry Henry sagte beim Sender Fox: "Ich habe Gänsehaut. Das ist die WM, du musst große Träume haben. Das ist die Story des Turniers bislang."

Auch Medien feiern die Sensation

Auch in den Medien wird der WM-Debütant entsprechend gefeiert. Von einem "weiteren goldene Kapitel" schreibt der heimische O País beispielsweise. In Italien textet die Gazzetta dello Sport von einem "historischen Ergebnis, geprägt von Herzblut, Stolz und purem Mut, das am Ende eines dominierten Spiels zustande kam."

In Spanien blickt die "AS" schon voraus - und traut Kap Verde sogar noch mehr Erfolge zu. "Unglaublich, aber wahr: Kap Verde trifft nun im Sechzehntelfinale auf Weltmeister Argentinien. Die Mannschaft geht als klarer Außenseiter in die Partie, doch es ist nicht das erste Mal in diesem Sommer, dass sie sich gegen große Widrigkeiten behaupten muss."

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Quelle: dpa, SID