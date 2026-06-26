WM 2026: Frankreich untermauert gegen Norwegen Favoriten-Status

Dembélé mit historischem Dreierpack:4:1 gegen Norwegen: Frankreich untermauert Favoriten-Status
Frankreich zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Gegen Norwegen zeigte die Équipe Tricolore, warum sie als Titelfavorit gehandelt wird. Ein Spieler stach besonders hervor.
Frankreich zieht als Gruppensieger ins WM-Sechzehntelfinale ein. Im Finale um den Sieg in Gruppe I besiegte die Équipe Tricolore Norwegen mit 4:1 (3:1). Herausragender Akteur beim Erfolg des Titelaspiranten: Ousmane Dembélé. Der Offensivspieler von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain erzielte in der ersten Halbzeit drei Tore.
Dreierpack für die Geschichtsbücher
Die Nummer "7" traf in der 7., 20. und 32. Minute - schneller war nur Erich Probst 1954. Der Österreicher war im Gruppenspiel gegen die Tschechoslowakei (5:0) in der vierten, 21. und 24. Minute erfolgreich.
Thelo Aasgaard (21.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Norwegen. Jörgen Strand Larsen (50.), der Erling Haaland ersetzte, scheiterte vom Elfmeter-Punkt an Keeper Mike Maignan. Désiré Doué (90.+4) stellte den Endstand her.
Norwegen trifft nun auf die Elfenbeinküste, Frankreichs Gegner im Sechzehntelfinale steht noch nicht fest. Zum ersten Mal seit 1998 gewannen die Franzosen alle drei Partien in der Gruppenphase - der Lauf endete vor 28 Jahren mit dem ersten WM-Titel.
Haaland auf der Bank: Stürmer-Duell fällt aus
Mit Spannung war das Stürmer-Duell zwischen Kylian Mbappé und Haaland erwartet worden. Beide hatten in den ersten Partien vier Tore erzielt, Mbappé hätte mit zwei weiteren Treffern mit WM-Rekordtorschütze Lionel Messi gleichziehen können.
Doch Norwegens Trainer Stale Solbakken spielte beim von der FIFA angekündigten "Duell der Giganten" nicht mit. Der 58-Jährige veränderte seine Startelf auf zehn Positionen und setzte neben Haaland auch Kapitän Martin Ödegaard auf die Bank. Die Botschaft: Platz zwei genügt.
Todesfall: Trainer Deschamps nicht dabei
Der Tod der Mutter von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte die Vorbereitung der Équipe Tricolore überschattet. Der 57-Jährige, der nach dieser WM seine 14-jährige Amtszeit beendet, reiste zur Beerdigung in die Heimat. Bis zu seiner geplanten Rückkehr in die USA am Samstag übernimmt sein langjähriger Assistent Guy Stéphan die Verantwortung an der Seitenlinie.
Auch ohne ihren Erfolgsarchitekten dominierte Frankreich von Beginn an. Die Partie wirkte phasenweise eher wie eine Partie am 34. Bundesliga-Spieltag als ein WM-Spiel um den Gruppensieg. Beide Offensiven agierten extrem spielfreudig, beide Defensiven offenbarten Lücken. Frankreich vergab zahlreiche Chancen.
Haaland-Vertreter verschießt Elfmeter
Nach der Pause war Norwegen besser und Strand Larsen hatte die große Möglichkeit, das Spiel mit einem verwandelten Foul-Elfmeter wieder spannender zu gestalten - sein Schuss war aber weder hart noch gut genug platziert. Auf der Gegenseite versuchte Mbappé mit aller Wucht, zu Messi aufzuschließen, agierte im Torabschluss aber zu unpräzise.
Die Zuschauer forderten in der Schlussphase lautstark die Einwechslung von Haaland. Doch der Profi von Manchester City blieb draußen und sah, wie Teamkollege Oscar Bobb die nächste Großchance vergab. Stattdessen traf Désiré Doué per Kopf spät in der Nachspielzeit für Frankreich.
Senegal setzt sich klar gegen Irak durch
Im Parallelspiel setzte sich Senegal deutlich mit 5:0 (1:0) gegen Irak durch und beendet die Gruppe als Dritter. Allerdings muss das afrikanische Team mit drei Punkten auf dem Konto noch ums Weiterkommen zittern. Nur die acht besten Gruppendritten kommen weiter.
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