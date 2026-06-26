DFB-Spieler Musiala, Wirtz: "Wusiala" und der verlegte Zauberstab

Jamal Musiala und Florian Wirtz sind noch kein echter Faktor bei dieser WM. Besserung in der K.o.-Runde wäre aus deutscher Sicht dringend nötig.

Florian Wirtz (links) und Jamal Musiala konnten bei der WM bislang nicht zaubern. Quelle: Imago

Die Skepsis ist groß, ob die deutsche Fußball-Nationalmannschaft es nach einer ernüchternden Vorstellung gegen Ecuador (1:2) im New York New Jersey Stadium wirklich bis zum Finale am 19. Juli schaffen wird.

Erst einmal führt der Weg des DFB-Teams nach Boston, wo das Sechzehntelfinale (Montag 22:30 Uhr MESZ/ZDF live) gespielt wird. Stand jetzt kommen noch drei Gruppendritte als Gegner infrage: Schottland, Schweden und - als wahrscheinlichste Option - Paraguay. Und viele fragen sich: Finden Florian Wirtz und Jamal Musiala ihren Zauberstab bei dieser WM wieder?

Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts. 26.06.2026 | 7:56 min

Die Suche nach der Leichtigkeit

Klar, Wirtz hatte das umstrittene Blitztor von Leroy Sané gedankenschnell vorgelegt, doch das sollte es an Geistesblitzen fast bleiben. Der Mittelfeldstar vom FC Liverpool hatte bis zu seiner Auswechslung nach 72 Minuten 54 Ballkontakte und 33 Pässe gespielt, fünf von acht Zweikämpfen gewonnen. Ordentlich, aber nicht herausragend für den 23-Jährigen, der in einer durchwachsenen Saison bei den "Reds" die Leichtigkeit suchte. Das setzt sich im Nationalteam fort, auch wenn zwei Scorerpunkte sein WM-Konto zieren.

Wirtz' Fleiß ist offensichtlich, aber sein Potenzial gibt viel mehr her. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte: "Flo war sehr bemüht, er hat Gas gegeben."

Ihm fehlt Fortune, es fehlt ihm so ein bisschen das Tor, die Dosenöffner-Aktion. Aber das wird kommen, ganz sicher. „ Trainer Julian Nagelsmann über Wirtz

Das Problem: Auch Wirtz' kongenialer Partner Musiala kommt bislang nicht richtig ins Turnier, darüber kann ein Tor gegen den Gruppenletzten Curaçao nicht hinwegtäuschen.

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Die Verletzung aus der Klub-WM wirkt nach

Bei Musiala stand gegen Ecuador zu lesen: null Tore, null Vorlagen, null Schüsse. Trotzdem durfte die Nummer zehn durchspielen. Nagelsmann begründete das Vertrauen so: "Bei Jamal geht es um Rhythmus. Wir wissen alle, was er für Fähigkeiten hat. Diese müssen wir gemeinsam aus ihm rauskitzeln."

Er muss an sich glauben, nicht zu viel nachdenken. „ Trainer Julian Nagelsmann über Musiala

Auffällig ist, dass Musiala oft hadert. Vieles wirkt bei dem 23-Jährigen zu verschnörkelt, zu verspielt. Und darunter leidet das Offensivspiel, gerade Kai Havertz bekommt von Wirtz und Musiala zu wenige verwertbare Bälle vorgelegt. Letzterer schien von der Körperlichkeit der Ecuadorianer besonders beeindruckt, schlug wiederholt hart auf dem Boden der WM-Realität auf.

Oder wirkt bei dem Freigeist vom FC Bayern nach, dass er sich eben vor einem Jahr bei der Klub-WM gegen Paris St. Germain bei einem Zusammenstoß mit Keeper Gianluigi Donnarumma so schwer das Wadenbein brach? Seine Bilanz aus dem letzten Gruppenspiel: 57 Ballkontakte, 28 Pässe, drei von vier Dribblings gewonnen, dazu zehn von 19 Zweikämpfen.

Lorbeeren welken schnell

Bei der Heim-EM 2024 noch legten Musiala und Wirtz als Torschützen zum Auftakt gegen Schottland (5:1) einen Traumstart hin. Sie ergänzten sich mit ihren Fähigkeiten: Deutschland feierte "Wusiala", die mit fast kindlicher Begeisterung zauberten.

Doch zwei Jahre sind im Fußball eine Ewigkeit, und das Talent immer wieder aufs Neue bei Turnieren unter Beweis zu stellen, ist kein Selbstläufer. Gerade auf ihrem hohen Niveau welken die Lorbeeren verdammt schnell.

Bei der WM 2022 in Katar deutete Musiala seine Veranlagung an, während Wirtz einen Kreuzbandriss auskurierte. Von beiden muss mehr kommen, wenn sich in diesem Sommer ihr "American Dream" erfüllen soll. So heißt übrigens auch der gigantische Vergnügungstempel gleich neben dem WM-Finalstadion vor den Toren New Yorks.

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