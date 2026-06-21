15 Gegner im Sechzehntelfinale möglich:Der Weg ins Finale für die DFB-Elf
Deutschland hat sich durch das 2:1 gegen Elfenbeinküste als Gruppensieger vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert. In Boston kommen am 29. Juni noch 15 Gegner infrage.
Boston, Philadelphia, Boston, Dallas und New York heißen die Stationen im günstigsten Fall für die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg ins WM-Finale 2026. Nach dem 2:1 (0:1) im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sowie dem 0:0 zwischen den Vorrundenrivalen Ecuador und Curacao ist der DFB-Elf Platz eins in Staffel E nicht mehr zu nehmen.
Damit tritt der viermalige Weltmeister im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22:30 Uhr MESZ/ZDF) in Foxborough bei Boston im Stadion des Football-Teams New England Patriots gegen einen Dritten an. Dieser kommt aus den Gruppen A, B, C, D oder F.
Damit gibt es noch 15 mögliche Gegner für das erste deutsche K.o.-Spiel bei einer WM seit dem Finale 2014. Das FIFA-Reglement sieht für die Festlegung aller Duelle einer Mannschaft mit einem Dritten 495 (!) Kombinationsmöglichkeiten vor. Für Deutschland ist die Lage dagegen fast schon übersichtlich.
Auch Brasilien im Sechzehntelfinale möglich
In der Gruppe A könnten Südkorea, Tschechien oder Südafrika noch Dritter werden. In der Gruppe B gilt dies für Kanada, die Schweiz, Bosnien und Herzegowina sowie Katar.
Aus der Gruppe C sind Rekordweltmeister Brasilien, Marokko oder Schottland mögliche Dritte, aus der Gruppe D Australien und Paraguay. Und in der Gruppe F kämen noch die Niederlande, Schweden oder Japan infrage.
Deutschland im Achtelfinale gegen Frankreich?
Bis Julian Nagelsmann und sein Team Bescheid wissen, wird es dauern. Der Bundestrainer sieht das locker.
Spätestens im Achtelfinale wartet dann ein ganz harter Brocken auf Deutschland. Dort wartet in Philadelphia am amerikanischen Nationalfeiertag, dem 4. Juli (23:00 Uhr MESZ), möglicherweise der Erste der Gruppe I mit Frankreich, Norwegen und Senegal.
Die weitere Reise ginge fürs Viertelfinale (9. Juli/22 Uhr MESZ) zurück nach Foxborough. In der Vorschlussrunde müsste die DFB-Auswahl in Arlington bei Dallas ran (14. Juli, 21 Uhr MESZ), das Finale steigt am 19. Juli (21 Uhr MESZ) in East Rutherford nahe New York. Dort findet am Donnerstag (22 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) auch das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador statt
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