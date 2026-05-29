Das Finalspiel der Champions League findet in diesem Jahr bereits um 18 Uhr statt, ganze drei Stunden früher als im Vorjahr. Das ZDF überträgt live und im Stream.

Wer gewinnt das Champions-League-Endspiel, das in der in der Puskás-Aréna in Budapest ausgetragen wird? Quelle: dpa / Tom Weller

Fußball-Traditionalisten wird die Anstoßzeit des diesjährigen Champions-League-Endspiels aufstoßen: Das Finale in Budapest zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird um 18 Uhr angepfiffen. In der jüngeren Vergangenheit war der Anpfiff stets um 21 Uhr - ganze drei Stunden später.

UEFA will eine "einladende Atmosphäre"

Auch in den folgenden Jahren soll das Finale ab 18 Uhr starten. Die UEFA liefert hierfür mehrere Gründe, zumindest auf ihrer Homepage: Durch die vorgezogene Anstoßzeit solle eine "einladende Atmosphäre" geschaffen werden, die es Familien und Kindern begünstigt, den krönenden Abschluss der Saison auf Vereinsebene mitzuverfolgen.

Außerdem erwartet die UEFA einen positiven wirtschaftlichen Effekt für den Austragungsort Budapest und Erleichterungen für angereiste Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Abreise.

Es handelt sich um eine praktische Verbesserung, bei der die Fans an erster Stelle stehen. „ Ronan Evain, Geschäftsführer des gemeinnützigen Fan-Netzwerkes Football Supporters Europe

Auch aus der Vermarktungsperspektive ist der neue Startzeitpunkt ein starkes Pro-Argument. Durch die dreistündige Verschiebung würde das Finale "weltweit noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen und im Internet zugänglich" gemacht werden, so die UEFA. Vor allem der zentral- und ostasiatische Raum ist von der Änderung betroffen. Dort hatten die Endspiele bis dato nachts stattgefunden.

Anstoßzeiten in der Vergangenheit

Die zeitliche Verschiebung des Champions-League-Finals ist kein Novum. Sieben Jahre in Folge wurde das Finale des prestigeträchtigsten Wettbewerbs im europäischen Fußball um 21 Uhr angepfiffen, zwischen 2010 und 2018 wurden die Endspiele stets 15 Minuten früher begonnen.

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Die 0:2-Finalniederlage des FC Bayern München gegen Inter Mailand feierte insofern Premiere, dass ein Champions-League-Finale erstmals an einem Samstag stattfand. Bis dahin war die Final-Partie am Mittwoch gesetzt, seit 1998 hatte auch 20:45 Uhr als Startzeit Bestand. Zwischen 1995 und 1997 wurde das Endspiel um 20:30 Uhr angepfiffen, 1992 bis 1994 zur Primetime um 20:15 Uhr.

Das Finale live im ZDF

Das Endspiel der Königsklasse überträgt das ZDF live und im Stream. Der Vorbericht startet bereits um 17:05 Uhr und wird von Jochen Breyer moderiert. Das Experten-Duo Per Mertesacker und Christoph Kramer steht dem Moderator zur Seite. Den Kommentar der Begegnung übernimmt Gari Paubandt.

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