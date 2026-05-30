French Open: Alexander Zverev erreicht Achtelfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open den nächsten Schritt auf seiner Titelmission gemacht. Nach rund drei Stunden Spielzeit gegen Quentin Halys erreichte er das Achtelfinale.

Nach seinem Drittrundensieg gegen Quentin Halys spricht Alexander Zverev im Interview über Schwankungen im Match und das Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic. 30.05.2026 | 3:29 min

Tennisstar Alexander Zverev hat dem Erwartungsdruck standgehalten und als letzter verbliebener Titelfavorit das Achtelfinale der French Open erreicht. Der 29-Jährige gewann sein Drittrundenmatch gegen den Franzosen Quentin Halys mit 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst um 0:49 Uhr nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.

Ich bin sehr glücklich mit dem Niveau am Ende und dass ich es um ein Uhr beenden konnte und nicht um drei Uhr. „ Alexander Zverev, Tennisstar

Er habe sich trotz eines "kleinen Durchhängers" gut gefühlt und wolle sich selbst die Chance geben, "hier alle Matches zu gewinnen".

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Zverev steht die Tür zum Titel weit offen

Zverev ist nun der heißeste Anwärter auf den Titel in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Der 39-jährige Serbe verlor nach einer 2:0-Satzführung gegen den 19-jährigen Brasilianer João Fonseca mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Tags zuvor hatte sich der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start.

Von den Top Fünf der Weltrangliste ist nur noch Zverev vertreten, die Tür zum so lange ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg steht damit weit offen. Im Achtelfinale trifft der Hamburger auf Jesper De Jong. Der Niederländer war in der Qualifikation eigentlich schon gescheitert, bekam aber als sogenannter Lucky Loser einen Startplatz im Hauptfeld, wo er mit starken Auftritten überzeugte.

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La Ola auf den Rängen

Zverev hatte vor dem Match vor allem die Aufschlagstärke von Halys herausgehoben - doch davon war zunächst wenig zu sehen. Der Deutsche nahm dem Franzosen im ersten Satz gleich zweimal den Aufschlag ab. Damit sorgte er auch dafür, dass das für seine frenetischen Anfeuerungen berüchtigte französische Publikum auf dem Dort Philippe Chatrier zunächst kein großer Faktor war.

Die Fans waren aber plötzlich da und stimmten La Ola an, als Zverev einen Gang zurückschaltete. Halys blieb auf Schlagdistanz und spielte im dritten Satz stark auf. Zverev, der in dieser Phase etwas kraftlos und zu passiv wirkte, kassierte das Break zum 5:6 und konnte den ersten Satzverlust im Turnier nicht mehr verhindern.

"Ich habe einen Mid-Break geführt und dann ein bisschen Konzentrationsschwankungen gehabt", erklärte Zverev nach dem Spiel dem ZDF.

Der verdiente erste Satzverlust im Turnierverlauf wirkte wie ein Weckruf für die deutsche Nummer eins. Beim gewonnenen Break zum 2:0 zeigte Zverev die Faust. Am Ende verwandelte er seinen dritten Matchball zum Sieg.

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