Novak Djokovic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Novak Djokovic
Novak Djokovic gilt als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten. Der serbische Tennisprofi ist für seine außergewöhnliche Karriere und Rekorde bekannt. Djokovic ist Rekord-Weltranglistenerster, Rekord-Grand-Slam-Sieger im Männereinzel und gewann 2024 Olympia.
Biografie
Novak Djokovic wurde 1987 im serbischen Belgrad geboren. Er begann seine Karriere mit ersten Erfolgen bei Jugendturnieren und debütierte 2003 auf der ATP-Tour. Heute ist der einzige Spieler, der alle vier Grand-Slams mindestens einmal gewonnen hat.