Showtime in New York: Am Wochenende gastiert die Segel-Formel 1 auf dem Hudson River. Team Germany will nach dem Bermuda-Erfolg wieder punkten - eine Aufgabe mit "Chaos-Potenzial".

Wieso der Kurs im "Big Apple" eine große Herausforderung ist

Team Deutschland will nach der Finalteilnahme vor Bermuda auch in New York überzeugen Quelle: Ricardo Pinto

Die erfahrenen Segler des SailGP wissen es: New York zählt zu den "wildesten" Austragungsorten in der Formel 1 des Segelsports. Die Regattastrecke liegt dort im Schatten von Manhattans Wolkenkratzern, die den einfallenden Wind in unvorhersehbaren Winkeln zurück auf den Hudson River schicken.

New Yorks Rennkurs: kompakt und chaotisch

Starke Strömungen und der kompakte Kurs machen hier jedes Rennen zum Segelrodeo. Zu den multiplen Herausforderungen für die Teams und ihren F50-Foilern tragen kurze Startlinien und enge Tonnenrundungen bei. In einem Moment fliegen die Boote noch übers Wasser, im nächsten fallen sie in einer Turbulenz von den Foils.

Das Germany SailGP Team hat erstmals in dieser Saison ein Finale erreicht. Im Dreikampf sind Australiens Rekordsieger und Spanien aber zu stark. 10.05.2026 | 5:26 min

New York steht im SailGP für extrem bewegte Rennen mit hohem Überraschungsfaktor. Die Liga selbst bescheinigt dem Kurs "Chaos-Potenzial". Starke Nerven sind gefordert. Dazu kommt die imposante Kulisse im Big Apple. "Die Kulisse ist der Wahnsinn", sagt die US-Grinderin Anna Weis aus Florida.

Die Kulisse ist mit der Freiheitsstatue und der Skyline von Manhatten wohl die beeindruckendste, die wir im SailGP haben. „ Erik Kosegarten-Heil, Fahrer Team Germany

Die Herausforderungen türmen sich für die zwölf startenden Teams hoch auf wie die auf Liberty Island stehende und 93 Meter in den Himmel über New York City ragende Freiheitsstatue. Sie wird zur Showtime über die Flotte blicken, wenn es am 30. und 31. Mai um den Sieg beim sechsten Event der sechsten SailGP-Saison geht.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Böige Winde bringen Druck ins Spiel

Lady Liberty "sah" es auch, als die Briten 2019 beim ersten Liga-Gastspiel in New York die zweifelhafte Ehre der historisch ersten Kenterung bei einer SailGP-Regatta hatten. Eine Windböe hatte den Briten-Foiler erst abheben und dann umkippen lassen. Das Wochenende war trotz Über-Nacht-Blitzreparatur gelaufen.

Der zweite Renntag in Bermuda im re-live: Beim SailGP kämpfen die besten Teams der Welt in Renn-Katamaranen um den Sieg. Es kommentieren Nils Kaben und Felix van den Hövel. 10.05.2026 | 86:46 min

Für den ersten der beiden Renntage an diesem Wochenende waren zuletzt auch frische Winde vorhergesagt. Böen bis 20 Knoten könnten zusätzlichen Druck ins taktische Segelschach bringen. Neu im Spiel ist dabei im französischen Team DS Automobiles der junge Motten-Weltmeister Enzo Belanger.

Wann und wo finden die SailGP-Events 2026 statt?

17./18. Januar: Australien, Perth

14./15. Februar: Neuseeland, Auckland

28. Februar/1. März: Australien, Sydney

11./12. April: Brasilien, Rio de Janeiro

9./10. Mai: Bermuda

30./31. Mai: USA, New York

20./21. Juni: Kanada, Halifax

25./26. Juli: Großbritannien, Portsmouth

22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Frankreichs neuer "Flügelstürmer" sagt: "Es ist definitiv ein bisschen Nervosität im Spiel, weil New York ein so forderndes Event ist und es dort vorab keine Trainingszeiten gibt." Wie man daraus trotzdem einen Erfolg macht, zeigte Team Mubadala Brazil im vergangenen Jahr.

Komplizierte Bedingungen, mehr Überholchancen

Als erste Frau an einem SailGP-Steuer konnte Fahrerin Martine Grael in der Premierensaison ihres Teams einen Rennsieg in New York holen. Die Doppel-Olympiasiegerin erklärte das auch mit den komplizierten Bedingungen im US-Großstadtrevier.

Die SailGP-Piloten Anna Barth, Erik Kosegarten-Heil und Team-Miteigentümer Sebastian Vettel über die Faszination und die Risiken des Highspeedsports. 09.08.2025 | 42:55 min

Martine Grael sagte: "Ich glaube, bei wechselhaften Bedingungen gibt es mehr Überholmöglichkeiten. Wenn man den Überblick wahren kann, ergeben sich einige Überholchancen." Darauf setzt auch das Germany SailGP Team als eine der besten Aufholmannschaften der Liga.

Reaktionstest im Touristenrevier

Erik Kosegarten-Heil kennt die New Yorker Segelarena inzwischen gut. So weiß er auch um die Herausforderungen für seine Mitstreiter. Vor allem muss Flight Controller James Wierzbowski das deutsche Boot beim Fliegen übers Wasser in den kaum vorhersagbaren Bedingungen im Griff behalten.

Mit 2. Fußball-Bundesliga, Hockey-EM und SailGP: Studiogäste: Sebastian Vettel sowie die Segler Anna Barth und Erik Kosegarden-Heil. 09.08.2025 | 62:47 min

Erik Kosegarten-Heil erklärt: "Es sind viele Schiffe unterwegs, die permanent zur Freiheitsstatue fahren. Die dadurch erzeugten Wellen machen es kompliziert, das Boot sauber übers Wasser zu bringen."

Der Endgegner für James sind die Wellen von den Besucherbooten, die zur Feiheitsstatue fahren. „ Erik Kosegarten-Heil, Fahrer Team Germany

Die Plätze neun und zehn bei den Einsätzen in New York 2024 und 2025 will Schwarz-Rot-Gold am Wochenende nicht wiederholen. Lieber wollen sie auf der jüngsten Bermuda-Erfolgswelle weiterreiten. Da waren sie erstmals in dieser Saison ins Finale und auf den dritten Podiumsplatz gesegelt.

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