Beim SailGP in Sydney sorgte eine Flaute für langsame Rennen. Das US-Team setzte sich durch, Australien verpasste beim Heimspiel das Finale, Team Germany blieb ohne Chance.

Als Segel-Formel 1 ist die Weltliga SailGP bekannt für rasende Rennkatamarane und Highspeed-Action. Immer wieder kommt es auch zu dramatischen Situationen wie zuletzt der schweren Kollision zwischen Neuseeländern und Franzosen in Auckland, bei der zwei Athleten verletzt und beide Boote stark beschädigt wurden.

Doch in Sydney war beim dritten Event der Saison alles anders: flaue Winde haben das Powerplay entschleunigt. Die Crews quälten sich meist mit beiden Rümpfen ihrer Boote durch das Wasser, statt auf ihren Foils darüber hinwegzufliegen. Steuerleute und Strategen hatten auf dem schwachwindigen australischen Rennkurs schwere Aufgaben zu lösen.

SailGP in Sydney fordert perfekte Starts bei Flaute

SailGP-Kommentator Stevie Morrison, selbst ein Segelweltmeister im 49er, attestierte dem Zeitlupensegeln zwischen Harbour Bridge und Opernhaus "die Anspannung und Taktik von Curling". Nur fehlten den Teams dabei die Wischer, die auf Eis den Lauf von Curling-Steine optimieren können.

Beim dritten von 13 Events der sechsten SailGP-Saison waren in schwer berechenbaren Bedingungen Hochkonzentration und perfektes Timing gefordert. Nicht allen Teams gelangen die dafür unerlässlichen guten Starts. Das Germany SailGP Team kam beim Kräftemessen in Down Under mit negativer Startbilanz nicht über Platz acht hinaus.

Schwache Starts kosten Team Germany Platzierung

Coach Lennart Briesenick hatte schon zur Halbzeit gesagt: "Der Anteil am Erfolg ist bei solchen Bedingungen sehr auf den Start gebunden. Den haben wir in drei aus vier Rennen nicht gut auf die Platte bekommen." Am zweiten Tag gelangen Schwarz-Rot-Gold bessere Starts, doch waren sie meist nicht zwingend genug.

Auch Australiens Topfavoriten der Bonds Flying Roos um Fahrer Tom Slingsby verpassten beim Heimspiel als Fünfte nach sieben Rennen den Einzug ins Top-Drei-Finale. Die als Starkwind-Lover bekannten Grün-Gelben erlebten mit ihrer Ergebnisserie 1, 8, 6, 1, 6, 6 und 10 eine Achterbahnfahrt durchs Klassement ohne Happy End.

Es war hart da draußen. Ich bin mit Racing im Sydney Harbour großgeworden, aber es war ein sehr löchriger Kurs. „ Tom Slingsby, dreimaliger SailGP-Rekordsieger

Stattdessen überraschte das U.S. SailGP Team, das sich im Finale gegen die amtierenden Meister vom Team Emirates GBR und die spanischen 2024er Champions durchsetzen konnte. Los Gallos waren als Top-Team ins Finale eingezogen, konnten aber ihren Startrückstand im flauen Endspiel nicht mehr gutmachen.

Weit vor den Spaniern überholten die Amerikaner die startstarken Briten auf dem Kurs zur ersten Bahnmarke. Danach brachten Steuermann Taylor Canfield und sein US-Team die Partie in Zitterwinden nervenstark ins Ziel. Den Champagner darauf trank der Fahrer im "australischen Stil" aus dem eigenen Segelschuh.

Rückschlag für Team Germany

Dass die US-Amerikaner an diesem Wochenende mit 46,16 km/h die höchste und gerade einmal doppelte Geschwindigkeit eines schnell gespielten Curling-Steins erreichten, sagt alles über den Windmangel in Sydney. Den SailGP-Speedrekord hält seit der Sassnitz-Premiere im Sommer 2025 mit 103,93 km/h das dänische Team Rockwool Racing.

Der Blick auf die SailGP-Tabelle zeigt nach den drei Down-Under-Gipfeln, dass die britischen Titelverteidiger vorerst das Maß der Dinge bleiben: Team Emirates GBR (28 Punkte) führt vor Australiern (25 Punkte) und den erstarkten Amerikanern (20 Punkte). Team Germany ist mit zehn Zählern auf Platz neun zurückgefallen.

Rio-Premiere findet im April statt

Der Kampf um insgesamt 12,8 Millionen US-Dollar Preisgeld in Saison sechs wird am 11. und 12. April mit der im vergangenen Jahr geplatzten SailGP-Premiere in Rio de Janeiro fortgesetzt, wo die Fans dem Heimspiel von Doppel-Olympiasiegerin Martine Grael als einziger SailGP-Fahrerin entgegenfiebern. Am 22. und 23. August gastiert die Segelweltliga mit Event neun zum zweiten Mal in Sassnitz auf Rügen.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)