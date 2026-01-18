SailGP: Auftakt mit Crashes und Bruch - Dämpfer für Team Germany

Den Saisonstart hatte sich das deutsche SailGP-Team anders erhofft. In Perth hapert es am Start und Speed. Den Gesamtsieg in Australien holt sich Titelverteidiger Team GBR.

Titelverteidiger Team GBR gewinnt das erste Event der neuen SailGP-Saison. Die Crew um Dylan Fletcher hatte an Renntag 1 noch Schwächen gezeigt, legt dann aber einen starken zweiten Tag hin. 18.01.2026 | 5:03 min

Der erste Sieg der neuen SailGP-Saison geht an die amtierenden Meister: Das Emirates Team GBR setzte sich in der Crash- und Bruchserie im windreichen australischen Revier von Perth und Fremantle durch. Das Finale dominierten Dylan Fletcher und sein Team, weil sie einen fast perfekten zweiten Renntag hinlegten.

Es fühlt sich an wie auf Wolke sieben. „ Dylan Fletcher, Team GBR

Team GBR steigert sich an Tag 2

Bei ihrem Auftaktsieg verwiesen die am ersten Renntag noch wackelnden, dann schnell auf Ballhöhe gekommenen Briten die australischen Bonds Flying Roos und das DS Automobiles Team France auf die Plätze zwei und drei. Zuvor war das Starkwind-Revier seinem Ruf gerecht geworden.

Die Serie von Crashes, Bruch, Ausfällen und Verletzungen hatte schon im Vorab-Training begonnen. Auf der australischen Buckelpiste waren zuerst die Spanier mit irreparablem Bruch ausgeschieden, konnten erst gar nicht antreten.

Ausfälle und Verletzungen

Dazu kamen Verletzungen wie zu nähende Schnitte im Gesicht von Chris Draper im schwedischen Team Artemis Racing. Der erfahrene Flügeltrimmer war im Training bei einem Manöver von enormen G-Kräften mit dem Gesicht voran aufs Trampolin zwischen den Rümpfen katapultiert worden.

Bei den Bonds Flying Roos musste Top-Flügeltrimmer Iain Jensen nach einer Knieverletzung ersetzt werden. Spontan kam Foiling-Legende Glenn Ashby in die Mannschaft. Der olympische Silbermedaillengewinner und America’s-Cup-Sieger leistete aus dem Stand starke Dienste.

Hartes Aus für Neuseeland

SailGP-Rekordsieger und Fahrer Tom Slingsby zollte dem prominenten Ersatzmann Respekt. "Er hat in diesen Bedingungen einen so guten Job gemacht!"

Heute hatten auch Leute mit fünf, sechs Jahren Erfahrung stark zu kämpfen. Er hatte nur zwei Tage. So etwas kann nur ein Glenn Ashby. Wir sind sehr glücklich mit Platz zwei. „ Tom Slingsby, Segler

Renntag 1 beim SailGP-Saisonauftakt in Perth. Das schwedische Team Artemis siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre. Deutschland wird Zehnter. 17.01.2026 | 5:07 min

Die Bruchserie ging nach dem ersten Startschuss weiter: Am ersten Renntag des Oracle Perth Sail Grand Prix traf es die Neuseeländer und die Schweizer. Bei seinem Crash trug der Kiwi-Rennkatamaran so starke Schäden davon, dass er nicht mehr einsetzbar war.

Team Germany auf Formsuche

Sébastian Schneiters Schweizern gelang nach der Kollision mit einer Blitzreparatur das Comeback zu Tag zwei, doch blieb den Eidgenossen im Schlussklassement nach nur einem bestrittenen Renntag nicht mehr als Platz elf.

Auch für das Germany SailGP Team begann die Saison holprig. Während Ex-Flügeltrimmer Stu Bithell nach seinem Abgang fröhlich mit den Briten siegte, segelte die Crew um Erik Kosegarten-Heil und den neuen Flügeltrimmer Kevin Peponnet (Frankreich) auf Formsuche.

Wir hatten auf ein besseres Ergebnis hier gehofft. „ Erik Kosegarten-Heil, Team germany

Zu viele schwache Starts und eine Reihe von Positionsverlusten ließen den deutschen Rennstall im Powerplay-Revier des druckvollen Lokalwindes "Fremantle Doctor" nicht über Platz neun hinauskommen. "Es war fordernd für uns in neuer Konstellation", zog der Steuermann Bilanz.

Die fünfte SailGP-Saison im Segeln ist mit einem Erfolg des Teams Emirates GBR zu Ende gegangen. Zum Abschluss in Abu Dhabi belegte das Germany SailGP Team den siebten Platz. 30.11.2025 | 1:38 min

Mit den Rängen 10, 7, 5, 9, 8, 9 und 8 segelte Team Germany den Hoffnungen auf eine Top-Sechs-Platzierung bis zum Saisonende zunächst hinterher. Die Ursachen für den Dämpfer zum Saisonstart, so der 36 Jahre alte Fahrer, seien vielfältig.

Fehlender Speed und Manöverschwächen

Das Boot habe sich an Tag eins "merkwürdig" angefühlt. Erik Kosegarten-Heil sagte: "Wir haben nicht wirklich den Speed gefunden und waren auch in den Manövern nicht wirklich happy." Beide Renntage seien "ein bisschen frustrierend" gewesen, die Saison aber noch lang, so der Mitgründer des Germany SailGP Teams.

Die sechste SailGP-Saison wird mit insgesamt 13 Teams und 13 Events am 14./15. Februar in Auckland fortgesetzt. Am 22./23. August gastiert die Segel-Formel 1 zum zweiten Mal in Sassnitz. Die insgesamt mit 12,8 Millionen US-Dollar dotierte Saison endet am 28./29. Oktober in Abu Dhabi.