SailGP: Auftakt mit Crashes und Bruch - Dämpfer für Team Germany

Start in neue SailGP-Saison:Auftakt mit Crashes und Bruch - Dämpfer für Team Germany
von Tatjana Pokorny
Den Saisonstart hatte sich das deutsche SailGP-Team anders erhofft. In Perth hapert es am Start und Speed. Den Gesamtsieg in Australien holt sich Titelverteidiger Team GBR.
Der erste Sieg der neuen SailGP-Saison geht an die amtierenden Meister: Das Emirates Team GBR setzte sich in der Crash- und Bruchserie im windreichen australischen Revier von Perth und Fremantle durch. Das Finale dominierten Dylan Fletcher und sein Team, weil sie einen fast perfekten zweiten Renntag hinlegten.
Team GBR steigert sich an Tag 2
Bei ihrem Auftaktsieg verwiesen die am ersten Renntag noch wackelnden, dann schnell auf Ballhöhe gekommenen Briten die australischen Bonds Flying Roos und das DS Automobiles Team France auf die Plätze zwei und drei. Zuvor war das Starkwind-Revier seinem Ruf gerecht geworden.
Die Serie von Crashes, Bruch, Ausfällen und Verletzungen hatte schon im Vorab-Training begonnen. Auf der australischen Buckelpiste waren zuerst die Spanier mit irreparablem Bruch ausgeschieden, konnten erst gar nicht antreten.
Ausfälle und Verletzungen
Dazu kamen Verletzungen wie zu nähende Schnitte im Gesicht von Chris Draper im schwedischen Team Artemis Racing. Der erfahrene Flügeltrimmer war im Training bei einem Manöver von enormen G-Kräften mit dem Gesicht voran aufs Trampolin zwischen den Rümpfen katapultiert worden.
Bei den Bonds Flying Roos musste Top-Flügeltrimmer Iain Jensen nach einer Knieverletzung ersetzt werden. Spontan kam Foiling-Legende Glenn Ashby in die Mannschaft. Der olympische Silbermedaillengewinner und America’s-Cup-Sieger leistete aus dem Stand starke Dienste.
Hartes Aus für Neuseeland
SailGP-Rekordsieger und Fahrer Tom Slingsby zollte dem prominenten Ersatzmann Respekt. "Er hat in diesen Bedingungen einen so guten Job gemacht!"
Die Bruchserie ging nach dem ersten Startschuss weiter: Am ersten Renntag des Oracle Perth Sail Grand Prix traf es die Neuseeländer und die Schweizer. Bei seinem Crash trug der Kiwi-Rennkatamaran so starke Schäden davon, dass er nicht mehr einsetzbar war.
Team Germany auf Formsuche
Sébastian Schneiters Schweizern gelang nach der Kollision mit einer Blitzreparatur das Comeback zu Tag zwei, doch blieb den Eidgenossen im Schlussklassement nach nur einem bestrittenen Renntag nicht mehr als Platz elf.
Auch für das Germany SailGP Team begann die Saison holprig. Während Ex-Flügeltrimmer Stu Bithell nach seinem Abgang fröhlich mit den Briten siegte, segelte die Crew um Erik Kosegarten-Heil und den neuen Flügeltrimmer Kevin Peponnet (Frankreich) auf Formsuche.
Zu viele schwache Starts und eine Reihe von Positionsverlusten ließen den deutschen Rennstall im Powerplay-Revier des druckvollen Lokalwindes "Fremantle Doctor" nicht über Platz neun hinauskommen. "Es war fordernd für uns in neuer Konstellation", zog der Steuermann Bilanz.
Mit den Rängen 10, 7, 5, 9, 8, 9 und 8 segelte Team Germany den Hoffnungen auf eine Top-Sechs-Platzierung bis zum Saisonende zunächst hinterher. Die Ursachen für den Dämpfer zum Saisonstart, so der 36 Jahre alte Fahrer, seien vielfältig.
Fehlender Speed und Manöverschwächen
Das Boot habe sich an Tag eins "merkwürdig" angefühlt. Erik Kosegarten-Heil sagte: "Wir haben nicht wirklich den Speed gefunden und waren auch in den Manövern nicht wirklich happy." Beide Renntage seien "ein bisschen frustrierend" gewesen, die Saison aber noch lang, so der Mitgründer des Germany SailGP Teams.
Die sechste SailGP-Saison wird mit insgesamt 13 Teams und 13 Events am 14./15. Februar in Auckland fortgesetzt. Am 22./23. August gastiert die Segel-Formel 1 zum zweiten Mal in Sassnitz. Die insgesamt mit 12,8 Millionen US-Dollar dotierte Saison endet am 28./29. Oktober in Abu Dhabi.
- Gegründet: 2019
- Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA, Gründer US-Software-Konzern Oracle)
- Format: 13 zweitägige Events mit bis zu sieben Flottenrennen für alle Teams plus Finale mit Top-Drei
- Teams: 13 aus 13 Nationen
- Rekordsieger: Australien (3 Meistertitel); es folgen Spanien und Großbritannien (je 1 Sieg)
- Titelverteidiger: Team Emirates GBR/
- Saisons bislang: 5
- Boote: F50-Einheitskatamarane auf Foils (Tragflächen)
- Deutsches Team: Germany SailGP Team by Deutsche Bank
- Fahrer: Erik Kosegarten-Heil (Strande bei Kiel)
