Saisonfinale der SailGP: Britische Krönung in Abu Dhabi

Sie waren Favoriten und haben es geschafft: Team Emirates GBR ist erstmals Meister im SailGP. Das deutsche Team segelte in Abu Dhabi so, wie die Saison lief: mit zwei Gesichtern.

Die fünfte SailGP-Saison im Segeln ist mit einem Erfolg des Teams Emirates GBR zu Ende gegangen. Zum Abschluss in Abu Dhabi belegte das Germany SailGP Team den siebten Platz. 30.11.2025 | 1:44 min

Zwölf Events, 87 Rennen: Großbritannien hat erstmals die SailGP-Saisonmeisterschaft gewonnen. Das Team um Dylan Fletcher räumte mit dem Titel die zwei Millionen US-Dollar Preisgeld ab. Das Nachsehen hatten die australischen Rekordsieger um Tom Slingsby und Neuseelands Black Foils mit Fahrer Peter Burling.

Umkämpftes Finale im SailGP

"Hier hätte heute jeder der Drei gewinnen können. Ich bin so unglaublich stolz auf unser Team", sagte Dylan Fletcher nach dem packenden Dreikampf in Abu Dhabi. Die Briten mussten kämpfen, denn anfangs lag im Zwei-Millionen-Dollar-Finale Australien in Führung.

Danach wechselte die Führung häufig, bis sich die Neuseeländer mit starker Positionierung einen Vorsprung erarbeiten konnten. Als das Rennen schon zu ihren Gunsten gelaufen schien, wählten die Briten in der zweiten Rennhälfte eine andere Kursseite, erwischten den besseren Wind und fuhren den Liga-Giganten davon.

Wer den SailGP gewinnt, darf sich beste Segelnation der Welt nennen. „ Tom Slingsby, dreimaliger SailGP-Rekordsieger

Für die Briten ist es der erste Titel in der schnellsten Liga des Segelsports. Damit ist ihnen in Saison fünf das Double gelungen, denn gerade erst wurden sie auch als Sieger der "Impact League" für die beste Nachhaltigkeitsarbeit eines SailGP-Teams geehrt.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

GER-Fahrer Erik Kosegarten-Heil kennt Siegsteuermann Dylan Fletcher gut. Beide bestritten 2021 das olympische 49er-Finale in Enoshima. Fletcher gewann Gold mit seinem Vorschoter Stuart Bithell, der aktuell als Flügeltrimmer für Team Germany agiert. Erik Kosegarten-Heil holte mit Thomas Plößel Bronze.

Dänen gewinnen das Event

Erik Kosegarten-Heil gratulierte Fletcher in Abu Dhabi: "Die Briten waren vor dem SailGP-Finale einer der Favoriten für mich. Sie sind mit Abstand die beste Saison gesegelt und haben superverdient gewonnen."

Rennsegler Felix van den Hövel spricht bei "Volle Kanne" über die SailGP und das anstehende Rennen in Deutschland. Er beschreibt, wie der Sport funktioniert und wie Segeln sein Leben beeinflusst. 05.08.2025 | 30:31 min

Den Event-Sieg sicherten sich in Abu Dhabi die glänzend aufgelegten Dänen vom Team Rockwool Racing mit Fahrer Nicolai Sehested vor Red Bull Italy mit Comeback-Steuermann Phil Robertson und den Franzosen mit Quentin Delapierre.

"Achterbahnfahrt" für Team Germany

Das Germany SailGP Team by Deutsche Bank beendete sein erst zweites SailGP-Jahr auf Platz neun der Saisonwertung. In Abu Dhabi lief es für Fahrer Erik Kosegarten-Heil und seine Crew wie ein Spiegelbild der gesamten Saison.

Top-Segeln im sportstudio-Livestream: Der Sail Grand Prix vor Abu Dhabi. 30.11.2025 | 91:36 min

Furiosen Erfolgen wie dem Rennsieg zum Auftakt folgten im arabischen Leichtwindrevier Abstürze wie der letzte Platz im zweiten Rennen. Die weiteren Ränge 6, 10, 3 und 12 führten Team Germany in der Event-Wertung auf Platz sieben.

Niederlage und Auferstehung

"Wir haben Momente und gute Chancen, uns ganz vorne zu platzieren, aber es ist noch nicht konstant genug. Da liegt der Fokus für die Zukunft. Wir haben eine etwas andere Konfiguration im kommenden Jahr, aber da will ich noch nicht zu viel verraten", sagte Kosegarten-Heil.

Im deutschen Rennstall werden Crew-Wechsel erwartet. Team-CEO Tim Krieglstein hatte kurz vor dem Finale schon eine erste Bilanz gezogen. Seine Einschätzung: "Wir blicken auf eine Saison der zwei Gesichter zurück: Niederlage und Auferstehung."

Tiefschlag und Höhepunkt

Gemeint hatte Krieglstein damit die schwere erste Saisonhälfte, in der das mit zwölf Minuspunkten historisch höchste Liga-Strafmaß sein Team in Folge von Trainingskollisionen in Sydney lange belastet hatte. Auch gemeint hat Krieglstein das Comeback von Team Germany in der zweiten Saisonhalbzeit.

Es begann mit dem ersten Rennsieg bei der Heimpremiere in Sassnitz. Höhepunkt war der erste deutsche Event-Sieg auf dem Genfersee.

Nach der Saison ist vor der Saison

Die Mannschaft plant nach diesem atemlosen Jahr eine zweiwöchige Weihnachtspause, bevor die sechste SailGP-Saison bereits am 17. und 18. Januar im australischen Starkwindrevier von Perth beginnt.

